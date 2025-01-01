ДокументацияРазделы
Сигналы внутридневного временного фильтра

Данный модуль сигналов основан на том, что эффективность рыночных моделей меняется во времени. Используя данный модуль, можно отфильтровывать сигналы, получаемые от других модулей, по часам и дням недели. Это позволяет улучшить качество генерируемых сигналов за счет отсечения неблагоприятных участков времени. Механизм принятия торговых решений на основе сигналов модулей описан в отдельном разделе.

Условия генерации сигналов

Ниже приведено описание условий, при которых модуль передает советнику тот или иной сигнал.

Тип сигнала

Описание условий

За покупку

Сигналы отсутствуют.

За продажу

Сигналы отсутствуют.

Не против покупки

Текущее время и день недели удовлетворяют заданным параметрам.

Не против продажи

Текущее время и день недели удовлетворяют заданным параметрам.

Настраиваемые параметры

Данный модуль обладает следующими настраиваемыми параметрами:

Параметр

Описание

Weight

Вес сигнала модуля в интервале от 0 до 1.

GoodHourOfDay

Номер единственного часа в сутках (от 0 до 23), в который будут разрешены торговые сигналы. При значении -1 сигналы разрешены круглосуточно.

BadHoursOfDay

Битовое поле, каждый бит которого соответствует часу в сутках (0 бит - 0 час, ..., 23 бит - 23 час). Если значение бита равно 0, торговые сигналы в соответствующем часе разрешены. Если значение бита равно 1, торговые сигналы в соответствующем часе запрещены. Указанное число представляется в виде двоичного и используется в виде битовой маски.

Запрещенные часы имеют приоритет над разрешенными.

GoodDayOfWeek

Номер единственного дня недели (от 0 до 6, где 0 - воскресенье), в который будут разрешены торговые сигналы. При значении -1 сигналы разрешены в любой день недели.

BadDaysOfWeek

Битовое поле, каждый бит которого соответствует дню недели (0 бит - воскресенье, ..., 6 бит - суббота). Если значение бита равно 0, торговые сигналы в соответствующий день разрешены. Если значение бита равно 1, торговые сигналы в соответствующем день запрещены. Указанное число представляется в виде двоичного и используется в виде битовой маски.

Запрещенные дни имеют приоритет над разрешенными.

 