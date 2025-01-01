- Сигналы индикатора Accelerator Oscillator
Данный модуль сигналов основан на том, что эффективность рыночных моделей меняется во времени. Используя данный модуль, можно отфильтровывать сигналы, получаемые от других модулей, по часам и дням недели. Это позволяет улучшить качество генерируемых сигналов за счет отсечения неблагоприятных участков времени. Механизм принятия торговых решений на основе сигналов модулей описан в отдельном разделе.
Условия генерации сигналов
Ниже приведено описание условий, при которых модуль передает советнику тот или иной сигнал.
|
Тип сигнала
|
Описание условий
|
За покупку
|
Сигналы отсутствуют.
|
За продажу
|
Сигналы отсутствуют.
|
Не против покупки
|
Текущее время и день недели удовлетворяют заданным параметрам.
|
Не против продажи
|
Текущее время и день недели удовлетворяют заданным параметрам.
Настраиваемые параметры
Данный модуль обладает следующими настраиваемыми параметрами:
|
Параметр
|
Описание
|
Weight
|
Вес сигнала модуля в интервале от 0 до 1.
|
GoodHourOfDay
|
Номер единственного часа в сутках (от 0 до 23), в который будут разрешены торговые сигналы. При значении -1 сигналы разрешены круглосуточно.
|
BadHoursOfDay
|
Битовое поле, каждый бит которого соответствует часу в сутках (0 бит - 0 час, ..., 23 бит - 23 час). Если значение бита равно 0, торговые сигналы в соответствующем часе разрешены. Если значение бита равно 1, торговые сигналы в соответствующем часе запрещены. Указанное число представляется в виде двоичного и используется в виде битовой маски.
Запрещенные часы имеют приоритет над разрешенными.
|
GoodDayOfWeek
|
Номер единственного дня недели (от 0 до 6, где 0 - воскресенье), в который будут разрешены торговые сигналы. При значении -1 сигналы разрешены в любой день недели.
|
BadDaysOfWeek
|
Битовое поле, каждый бит которого соответствует дню недели (0 бит - воскресенье, ..., 6 бит - суббота). Если значение бита равно 0, торговые сигналы в соответствующий день разрешены. Если значение бита равно 1, торговые сигналы в соответствующем день запрещены. Указанное число представляется в виде двоичного и используется в виде битовой маски.
Запрещенные дни имеют приоритет над разрешенными.