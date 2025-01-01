Сигналы внутридневного временного фильтра

Данный модуль сигналов основан на том, что эффективность рыночных моделей меняется во времени. Используя данный модуль, можно отфильтровывать сигналы, получаемые от других модулей, по часам и дням недели. Это позволяет улучшить качество генерируемых сигналов за счет отсечения неблагоприятных участков времени. Механизм принятия торговых решений на основе сигналов модулей описан в отдельном разделе.

Условия генерации сигналов

Ниже приведено описание условий, при которых модуль передает советнику тот или иной сигнал.

Тип сигнала Описание условий За покупку Сигналы отсутствуют. За продажу Сигналы отсутствуют. Не против покупки Текущее время и день недели удовлетворяют заданным параметрам. Не против продажи Текущее время и день недели удовлетворяют заданным параметрам.

Настраиваемые параметры

Данный модуль обладает следующими настраиваемыми параметрами: