ДокументацияРазделы
Справочник MQL5Стандартная библиотекаТорговые классыCAccountInfo 

Класс CAccountInfo

Класс CAccountInfo является классом для упрощенного доступа к свойствам текущего открытого торгового счета.

Описание

Класс CAccountInfo обеспечивает доступ к свойствам текущего открытого торгового счета.

Декларация

   class CAccountInfo : public CObject

Заголовок

   #include <Trade\AccountInfo.mqh>

Иерархия наследования

  CObject

      CAccountInfo

Методы класса по группам

Доступ к целочисленным свойствам

 

Login

Получает номер счета

TradeMode

Получает режим торговли

TradeModeDescription

Получает режим торговли как строку

Leverage

Получает размер предоставленного кредитного плеча

StopoutMode

Получает режим задания минимального уровня залога

StopoutModeDescription

Получает режим задания минимального уровня залога как строку

TradeAllowed

Получает флаг разрешения торговли

TradeExpert

Получает флаг разрешения автоматизированной торговли

LimitOrders

Получает максимально допустимое количество действующих отложенных ордеров

MarginMode

Получает режим расчета маржи

MarginModeDescription

Получает режим расчета маржи как строку

Доступ к double-свойствам

 

Balance

Получает баланс счета

Credit

Получает размер предоставленного кредита

Profit

Получает значение текущей прибыли по счету

Equity

Получает значение собственных средств на счете

Margin

Получает размер зарезервированных залоговых средств

FreeMargin

Получает размер свободных средств

MarginLevel

Получает уровень залоговых средств

MarginCall

Получает уровень залоговых средств пополнения счета

MarginStopOut

Получает уровень залоговых средств принудительного закрытия

Доступ к текстовым свойствам

 

Name

Получает имя клиента

Server

Получает наименование торгового сервера

Currency

Получает наименование валюты депозита

Company

Получает наименование компании, обслуживающей счет

Доступ к функциям API MQL5

 

InfoInteger

Получает значение указанного целочисленного свойства счета

InfoDouble

Получает значение указанного double-свойства счета

InfoString

Получает значение указанного текстового свойства счета

Дополнительные методы

 

OrderProfitCheck

Вычисляет размер прибыли на основании переданных параметров

MarginCheck

Получает размер маржи, необходимой для торговой операции

FreeMarginCheck

Получает размер свободной маржи, которая останется после торговой операции

MaxLotCheck

Получает максимально возможный объем торговой операции

Методы унаследованные от CObject

Prev, Prev, Next, Next, Save, Load, Type, Compare