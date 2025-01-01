- Login
- TradeMode
- TradeModeDescription
- Leverage
- StopoutMode
- StopoutModeDescription
- MarginMode
- MarginModeDescription
- TradeAllowed
- TradeExpert
- LimitOrders
- Balance
- Credit
- Profit
- Equity
- Margin
- FreeMargin
- MarginLevel
- MarginCall
- MarginStopOut
- Name
- Server
- Currency
- Company
- InfoInteger
- InfoDouble
- InfoString
- OrderProfitCheck
- MarginCheck
- FreeMarginCheck
- MaxLotCheck
Класс CAccountInfo
Класс CAccountInfo является классом для упрощенного доступа к свойствам текущего открытого торгового счета.
Описание
Класс CAccountInfo обеспечивает доступ к свойствам текущего открытого торгового счета.
Декларация
|
class CAccountInfo : public CObject
Заголовок
|
#include <Trade\AccountInfo.mqh>
|
Иерархия наследования
CAccountInfo
Методы класса по группам
|
Доступ к целочисленным свойствам
|
|
Получает номер счета
|
Получает режим торговли
|
Получает режим торговли как строку
|
Получает размер предоставленного кредитного плеча
|
Получает режим задания минимального уровня залога
|
Получает режим задания минимального уровня залога как строку
|
Получает флаг разрешения торговли
|
Получает флаг разрешения автоматизированной торговли
|
Получает максимально допустимое количество действующих отложенных ордеров
|
Получает режим расчета маржи
|
Получает режим расчета маржи как строку
|
Доступ к double-свойствам
|
|
Получает баланс счета
|
Получает размер предоставленного кредита
|
Получает значение текущей прибыли по счету
|
Получает значение собственных средств на счете
|
Получает размер зарезервированных залоговых средств
|
Получает размер свободных средств
|
Получает уровень залоговых средств
|
Получает уровень залоговых средств пополнения счета
|
Получает уровень залоговых средств принудительного закрытия
|
Доступ к текстовым свойствам
|
|
Получает имя клиента
|
Получает наименование торгового сервера
|
Получает наименование валюты депозита
|
Получает наименование компании, обслуживающей счет
|
Доступ к функциям API MQL5
|
|
Получает значение указанного целочисленного свойства счета
|
Получает значение указанного double-свойства счета
|
Получает значение указанного текстового свойства счета
|
Дополнительные методы
|
|
Вычисляет размер прибыли на основании переданных параметров
|
Получает размер маржи, необходимой для торговой операции
|
Получает размер свободной маржи, которая останется после торговой операции
|
Получает максимально возможный объем торговой операции