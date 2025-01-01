ДокументацияРазделы
Справочник MQL5Стандартная библиотекаМодули стратегийМодули торговых сигналовСигналы осциллятора Williams Percent Range 

Сигналы осциллятора Williams Percent Range

Данный модуль сигналов основан на рыночных моделях осциллятора Williams Percent Range. Механизм принятия торговых решений на основе сигналов модулей описан в отдельном разделе.

Условия генерации сигналов

Ниже приведено описание условий, при которых модуль передает советнику тот или иной сигнал.

Тип сигнала

Описание условий

За покупку
  • Разворот за уровнем перепроданности — осциллятор развернулся вверх и его значение на анализируемом баре находится за уровнем перепроданности (по умолчанию -80).

Williams Percent Range - Сигнал на покупку

 

  • Дивергенция — первая анализируемая впадина осциллятора мельче предыдущей, а соответствующая ей впадина цены глубже предыдущей.

Williams Percent Range - Сигнал на покупку

За продажу
  • Разворот за уровнем перекупленности — осциллятор развернулся вниз и его значение на анализируемом баре находится за уровнем перекупленности (по умолчанию -20).

Williams Percent Range - Сигнал на продажу

 

  • Дивергенция — первый анализируемый пик осциллятора ниже предыдущего, а соответствующий ему пик цены выше предыдущего.

Williams Percent Range - Сигнал на продажу

Не против покупки

Значение осциллятора на анализируемом баре растет.

Не против продажи

Значение осциллятора на анализируемом баре падает.

Примечание

В зависимости от режима работы эксперта ("Каждый тик" или "По ценам открытия") анализируемый бар — это либо текущий бар (с индексом 0), либо последний сформировавшийся бар (с индексом 1).

Следует учитывать, что осциллятор Williams Percent Range имеет перевернутую шкалу. Его максимальное значение -100, а минимальное 0.

Настраиваемые параметры

Данный модуль обладает следующими настраиваемыми параметрами:

Параметр

Описание

Weight

Вес сигнала модуля в интервале от 0 до 1.

PeriodWPR

Период расчета осциллятора.