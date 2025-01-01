ДокументацияРазделы
Сигналы индикатора DeMarker

Данный модуль сигналов основан на рыночных моделях осциллятора DeMarker. Механизм принятия торговых решений на основе сигналов модулей описан в отдельном разделе.

Условия генерации сигналов

Ниже приведено описание условий, при которых модуль передает советнику тот или иной сигнал.

Тип сигнала

Описание условий

За покупку
  • Разворот за уровнем перепроданности — осциллятор развернулся вверх и его значение на анализируемом баре находится за уровнем перепроданности (по умолчанию 0.3).

DeMarker - Сигнал на покупку

 

  • Дивергенция — первая анализируемая впадина осциллятора мельче предыдущей, а соответствующая ей впадина цены глубже предыдущей.

DeMarker - Сигнал на покупку

 

  • Двойная дивергенция — осциллятор сформировал три последовательных впадины, каждая из которых мельче предыдущей, а цена сформировала три соответствующие им впадины, каждая из которых глубже предыдущей.

DeMarker - Сигнал на покупку

За продажу
  • Разворот за уровнем перекупленности — осциллятор развернулся вниз и его значение на анализируемом баре находится за уровнем перекупленности (по умолчанию 0.7).

DeMarker - Сигнал на продажу

 

  • Дивергенция — первый анализируемый пик осциллятора ниже предыдущего, а соответствующий ему пик цены выше предыдущего.

DeMarker - Сигнал на продажу

 

  • Двойная дивергенция — осциллятор сформировал три последовательных пика, каждый из которых ниже предыдущего, а цена сформировала три соответствующих им пика, каждый из которых выше предыдущего.

DeMarker - Сигнал на продажу

Не против покупки

Значение осциллятора на анализируемом баре растет.

Не против продажи

Значение осциллятора на анализируемом баре падает.

Примечание

В зависимости от режима работы эксперта ("Каждый тик" или "По ценам открытия") анализируемый бар — это либо текущий бар (с индексом 0), либо последний сформировавшийся бар (с индексом 1).

Настраиваемые параметры

Данный модуль обладает следующими настраиваемыми параметрами:

Параметр

Описание

Weight

Вес сигнала модуля в интервале от 0 до 1.

PeriodDeM

Период расчета осциллятора.