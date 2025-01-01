За покупку

Разворот — осциллятор развернулся вверх (осциллятор растет на анализируемом баре, а на предыдущем он падал). Пересечение основной и сигнальной линии — на анализируемом баре основная линия выше сигнальной, а на предыдущем — ниже. Пересечении нулевого уровня — на анализируемом баре основная линия выше нулевого уровня, а на предыдущем — ниже. Дивергенция — первая анализируемая впадина осциллятора мельче предыдущей, а соответствующая ей впадина цены глубже предыдущей. Двойная дивергенция — осциллятор сформировал три последовательных впадины, каждая из которых мельче предыдущей, а цена сформировала три соответствующие им впадины, каждая из которых глубже предыдущей.