Сигналы осциллятора MACD

Данный модуль сигналов основан на рыночных моделях осциллятора MACD. Механизм принятия торговых решений на основе сигналов модулей описан в отдельном разделе.

Условия генерации сигналов

Ниже приведено описание условий, при которых модуль передает советнику тот или иной сигнал.

Тип сигнала

Описание условий

За покупку
  • Разворот — осциллятор развернулся вверх (осциллятор растет на анализируемом баре, а на предыдущем он падал).

MACD - Сигнал на покупку

 

  • Пересечение основной и сигнальной линии — на анализируемом баре основная линия выше сигнальной, а на предыдущем — ниже.

MACD - Сигнал на покупку

 

  • Пересечении нулевого уровня — на анализируемом баре основная линия выше нулевого уровня, а на предыдущем — ниже.

MACD - Сигнал на покупку

 

  • Дивергенция — первая анализируемая впадина осциллятора мельче предыдущей, а соответствующая ей впадина цены глубже предыдущей.

MACD - Сигнал на покупку

 

  • Двойная дивергенция — осциллятор сформировал три последовательных впадины, каждая из которых мельче предыдущей, а цена сформировала три соответствующие им впадины, каждая из которых глубже предыдущей.

MACD - Сигнал на покупку

За продажу
  • Разворот — осциллятор развернулся вниз (осциллятор падает на анализируемом баре, а на предыдущем он рос).

MACD - Сигнал на продажу

 

  • Пересечение основной и сигнальной линии — на анализируемом баре основная линия ниже сигнальной, а на предыдущем — выше.

MACD - Сигнал на продажу

 

  • Пересечении нулевого уровня — на анализируемом баре основная линия ниже нулевого уровня, а на предыдущем — выше.

MACD - Сигнал на продажу

 

  • Дивергенция — первый анализируемый пик осциллятора ниже предыдущего, а соответствующий ему пик цены выше предыдущего.

MACD - Сигнал на продажу

 

  • Двойная дивергенция — осциллятор сформировал три последовательных пика, каждый из которых ниже предыдущего, а цена сформировала три соответствующих им пика, каждый из которых выше предыдущего.

MACD - Сигнал на продажу

Не против покупки

Значение осциллятора на анализируемом баре растет.

Не против продажи

Значение осциллятора на анализируемом баре падает.

Примечание

В зависимости от режима работы эксперта ("Каждый тик" или "По ценам открытия") анализируемый бар — это либо текущий бар (с индексом 0), либо последний сформировавшийся бар (с индексом 1).

Настраиваемые параметры

Данный модуль обладает следующими настраиваемыми параметрами:

Параметр

Описание

Weight

Вес сигнала модуля в интервале от 0 до 1.

PeriodFast

Период расчета быстрой EMA.

PeriodSlow

Период расчета медленной EMA.

PeriodSignal

Период сглаживания.

Applied

Ценовой ряд, на значениях которого рассчитывается осциллятор.