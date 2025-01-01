Доступ к целочисленным свойствам

Time Получает время открытия позиции

TimeMsc Получает время открытия позиции в миллисекундах с 01.01.1970

TimeUpdate Получает время изменения позиции в секундах с 01.01.1970

TimeUpdateMsc Получает время изменения позиции в миллисекундах с 01.01.1970

PositionType Получает тип позиции

TypeDescription Получает тип позиции как строку

Magic Получает идентификатор эксперта, открывшего позицию

Identifier Получает идентификатор позиции

Доступ к double-свойствам

Volume Получает объем позиции

PriceOpen Получает цену открытия позиции

StopLoss Получает цену стоп лосса позиции

TakeProfit Получает цену тейк профита позиции

PriceCurrent Получает текущую цену по символу позиции

Commission Получает размер комиссии по позиции

Swap Получает размер свопа по позиции

Profit Получает размер текущей прибыли по позиции

Доступ к текстовым свойствам

Symbol Получает наименование символа позиции

Comment Получает комментарий позиции

Доступ к функциям API MQL5

InfoInteger Получает значение указанного целочисленного свойства

InfoDouble Получает значение указанного double-свойства

InfoString Получить значение указанного текстового свойства

Выбор

Select Выбирает позицию

SelectByIndex Выбирает позицию по индексу

SelectByMagic Выбирает позицию по имени инструмента и магическому номеру для дальнейшей работы

SelectByTicket Выбирает позицию по тикету

Состояние

StoreState Сохраняет параметры позиции