Класс CPositionInfo

Класс CPositionInfo является классом для упрощенного доступа к свойствам открытой рыночной позиции.

Описание

Класс CPositionInfo обеспечивает доступ к свойствам открытой рыночной позиции.

Декларация

   class CPositionInfo : public CObject

Заголовок

   #include <Trade\PositionInfo.mqh>

Иерархия наследования

  CObject

      CPositionInfo

Методы класса по группам

Доступ к целочисленным свойствам

 

Time

Получает время открытия позиции

TimeMsc

Получает время открытия позиции в миллисекундах с 01.01.1970

TimeUpdate

Получает время изменения позиции в секундах с 01.01.1970

TimeUpdateMsc

Получает время изменения позиции в миллисекундах с 01.01.1970

PositionType

Получает тип позиции

TypeDescription

Получает тип позиции как строку

Magic

Получает идентификатор эксперта, открывшего позицию

Identifier

Получает идентификатор позиции

Доступ к double-свойствам

 

Volume

Получает объем позиции

PriceOpen

Получает цену открытия позиции

StopLoss

Получает цену стоп лосса позиции

TakeProfit

Получает цену тейк профита позиции

PriceCurrent

Получает текущую цену по символу позиции

Commission

Получает размер комиссии по позиции

Swap

Получает размер свопа по позиции

Profit

Получает размер текущей прибыли по позиции

Доступ к текстовым свойствам

 

Symbol

Получает наименование символа позиции

Comment

Получает комментарий позиции

Доступ к функциям API MQL5

 

InfoInteger

Получает значение указанного целочисленного свойства

InfoDouble

Получает значение указанного double-свойства

InfoString

Получить значение указанного текстового свойства

Выбор

 

Select

Выбирает позицию

SelectByIndex

Выбирает позицию по индексу

SelectByMagic

Выбирает позицию по имени инструмента и магическому номеру для дальнейшей работы

SelectByTicket

Выбирает позицию по тикету

Состояние

 

StoreState

Сохраняет параметры позиции

CheckState

Сравнивает текущие параметры с сохраненными

Методы унаследованные от CObject

Prev, Prev, Next, Next, Save, Load, Type, Compare