- Time
- TimeMsc
- TimeUpdate
- TimeUpdateMsc
- PositionType
- TypeDescription
- Magic
- Identifier
- Volume
- PriceOpen
- StopLoss
- TakeProfit
- PriceCurrent
- Commission
- Swap
- Profit
- Symbol
- Comment
- InfoInteger
- InfoDouble
- InfoString
- Select
- SelectByIndex
- SelectByMagic
- SelectByTicket
- StoreState
- CheckState
Класс CPositionInfo
Класс CPositionInfo является классом для упрощенного доступа к свойствам открытой рыночной позиции.
Описание
Класс CPositionInfo обеспечивает доступ к свойствам открытой рыночной позиции.
Декларация
|
class CPositionInfo : public CObject
Заголовок
|
#include <Trade\PositionInfo.mqh>
|
Иерархия наследования
CPositionInfo
Методы класса по группам
|
Доступ к целочисленным свойствам
|
|
Получает время открытия позиции
|
Получает время открытия позиции в миллисекундах с 01.01.1970
|
Получает время изменения позиции в секундах с 01.01.1970
|
Получает время изменения позиции в миллисекундах с 01.01.1970
|
Получает тип позиции
|
Получает тип позиции как строку
|
Получает идентификатор эксперта, открывшего позицию
|
Получает идентификатор позиции
|
Доступ к double-свойствам
|
|
Получает объем позиции
|
Получает цену открытия позиции
|
Получает цену стоп лосса позиции
|
Получает цену тейк профита позиции
|
Получает текущую цену по символу позиции
|
Получает размер комиссии по позиции
|
Получает размер свопа по позиции
|
Получает размер текущей прибыли по позиции
|
Доступ к текстовым свойствам
|
|
Получает наименование символа позиции
|
Получает комментарий позиции
|
Доступ к функциям API MQL5
|
|
Получает значение указанного целочисленного свойства
|
Получает значение указанного double-свойства
|
Получить значение указанного текстового свойства
|
Выбор
|
|
Выбирает позицию
|
Выбирает позицию по индексу
|
Выбирает позицию по имени инструмента и магическому номеру для дальнейшей работы
|
Выбирает позицию по тикету
|
Состояние
|
|
Сохраняет параметры позиции
|
Сравнивает текущие параметры с сохраненными