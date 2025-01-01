ДокументацияРазделы
Сигналы индикатора Accelerator Oscillator

Данный модуль сигналов основан на рыночных моделях индикатора Accelerator Oscillator. Механизм принятия торговых решений на основе сигналов модулей описан в отдельном разделе.

Условия генерации сигналов

Ниже приведено описание условий, при которых модуль передает советнику тот или иной сигнал.

Тип сигнала

Описание условий

За покупку
  • Значение индикатора выше 0 и оно растет на анализируемом баре и предыдущем.

Accelerator Oscillator - Сигнал на покупку

 

  • Значение индикатора ниже 0 и оно растет на анализируемом баре и двух предыдущих.

Accelerator Oscillator - Сигнал на покупку

За продажу
  • Значение индикатора ниже 0 и оно падает на анализируемом баре и предыдущем.

Accelerator Oscillator - Сигнал на продажу

 

  • Значение индикатора выше 0 и оно падает на анализируемом баре и двух предыдущих.

Accelerator Oscillator - Сигнал на продажу

Не против покупки

Значение индикатора на анализируемом баре растет.

Не против продажи

Значение индикатора на анализируемом баре падает.

Примечание

В зависимости от режима работы эксперта ("Каждый тик" или "По ценам открытия") анализируемый бар — это либо текущий бар (с индексом 0), либо последний сформировавшийся бар (с индексом 1).

Настраиваемые параметры

Данный модуль обладает следующими настраиваемыми параметрами:

Параметр

Описание

Weight

Вес сигнала модуля в интервале от 0 до 1.