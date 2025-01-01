ДокументацияРазделы
Справочник MQL5Стандартная библиотекаТорговые классыCOrderInfo 

Класс COrderInfo

Класс COrderInfo является классом для упрощенного доступа к свойствам отложенного ордера.

Описание

Класс COrderInfo обеспечивает доступ к свойствам отложенного ордера.

Декларация

   class COrderInfo : public CObject

Заголовок

   #include <Trade\OrderInfo.mqh>

Иерархия наследования

  CObject

      COrderInfo

Методы класса по группам

Доступ к целочисленным свойствам

 

Ticket

Получает тикет ордера, предварительно выбранного для доступа

TimeSetup

Получает время установки ордера

TimeSetupMsc

Получает время установки ордера в миллисекундах с 01.01.1970

OrderType

Получает тип ордера

TypeDescription

Получает тип ордера как строку

State

Получает статус ордера

StateDescription

Получает статус ордера как строку

TimeExpiration

Получает время истечения ордера

TimeDone

Получает время исполнения или снятия ордера

TimeDoneMsc

Получает время исполнения или снятия ордера в миллисекундах с 01.01.1970

TypeFilling

Получает тип исполнения ордера по остатку

TypeFillingDescription

Получает тип исполнения ордера по остатку как строку

TypeTime

Получает тип ордера по времени истечения

TypeTimeDescription

Получает тип ордера по времени истечения как строку

Magic

Получает идентификатор эксперта, выставившего ордер

PositionId

Получает идентификатор позиции

Доступ к double-свойствам

 

VolumeInitial

Получает первоначальный объем ордера

VolumeCurrent

Получает невыполненный объем ордера

PriceOpen

Получает цену ордера

StopLoss

Получает стоп лосс ордера

TakeProfit

Получает тейк профит ордера

PriceCurrent

Получает текущую цену по символу ордера

PriceStopLimit

Получает цену постановки лимит ордера

Доступ к текстовым свойствам

 

Symbol

Получает наименование символа ордера

Comment

Получает комментарий ордера

Доступ к функциям API MQL5

 

InfoInteger

Получает значение указанного целочисленного свойства

InfoDouble

Получает значение указанного double-свойства

InfoString

Получает значение указанного текстового свойства

Состояние

 

StoreState

Сохраняет параметры ордера

CheckState

Сравнивает текущие параметры с сохраненными

Выбор

 

Select

Выбирает ордер для дальнейшего доступа по указанному тикету

SelectByIndex

Выбирает ордер для дальнейшего доступа по указанному индексу

Методы унаследованные от CObject

Prev, Prev, Next, Next, Save, Load, Type, Compare