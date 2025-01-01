ДокументацияРазделы
Сигналы осциллятора Bears Power

Данный модуль сигналов основан на рыночных моделях осциллятора Bears Power. Механизм принятия торговых решений на основе сигналов модулей описан в отдельном разделе.

Условия генерации сигналов

Ниже приведено описание условий, при которых модуль передает советнику тот или иной сигнал.

Тип сигнала

Описание условий

За покупку
  • Разворот — осциллятор развернулся вверх и при этом его значение на анализируемом баре ниже 0.

Bears Power - Сигнал на покупку

 

  • Дивергенция — первая анализируемая впадина осциллятора мельче предыдущей, а соответствующая ей впадина цены глубже предыдущей. При этом осциллятор не должен подниматься выше нулевого уровня.

Bears Power - Сигнал на покупку

За продажу

Сигналы для продажи отсутствуют.

Не против покупки

Значение осциллятора ниже 0.

Не против продажи

Сигналы отсутствуют.

Примечание

В зависимости от режима работы эксперта ("Каждый тик" или "По ценам открытия") анализируемый бар — это либо текущий бар (с индексом 0), либо последний сформировавшийся бар (с индексом 1).

Настраиваемые параметры

Данный модуль обладает следующими настраиваемыми параметрами:

Параметр

Описание

Weight

Вес сигнала модуля в интервале от 0 до 1.

PeriodBears

Период расчета осциллятора.