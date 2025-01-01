ДокументацияРазделы
Класс CMoneySizeOptimized

Класс CMoneySizeOptimized является классом для реализации алгоритма управления капиталом и рисками с учетом результатов предыдущих сделок.

Описание

Класс CMoneySizeOptimized реализует алгоритм для входа в рынок с объемом, определяемым результатами предыдущих сделок.

Декларация

   class CMoneySizeOptimized: public CExpertMoney

Заголовок

   #include <Expert\Money\MoneySizeOptimized.mqh>

Иерархия наследования

  CObject

      CExpertBase

          CExpertMoney

              CMoneySizeOptimized

Методы класса по группам

Инициализация

 

DecreaseFactor

Устанавливает значение параметра

virtual ValidationSettings

Проверяет корректность настроек

Методы управления капиталом и рисками

 

virtual CheckOpenLong

Определяет объем для открытия длинной позиции

virtual CheckOpenShort

Определяет объем для открытия короткой позиции

Методы унаследованные от CObject

Prev, Prev, Next, Next, Save, Load, Type, Compare

Методы унаследованные от CExpertBase

InitPhase, TrendType, UsedSeries, EveryTick, Open, High, Low, Close, Spread, Time, TickVolume, RealVolume, Init, Symbol, Period, Magic, SetMarginMode, SetPriceSeries, SetOtherSeries, InitIndicators

Методы унаследованные от CExpertMoney

Percent, CheckReverse, CheckClose

 