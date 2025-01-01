ДокументацияРазделы
Справочник MQL5Стандартная библиотекаМодули стратегийМодули торговых сигналовСигналы осциллятора Bulls Power 

Сигналы индикатора Bulls Power

Данный модуль сигналов основан на рыночных моделях осциллятора Bulls Power. Механизм принятия торговых решений на основе сигналов модулей описан в отдельном разделе.

Условия генерации сигналов

Ниже приведено описание условий, при которых модуль передает советнику тот или иной сигнал.

Тип сигнала

Описание условий

За покупку

Сигналы для покупки отсутствуют.

За продажу
  • Разворот — осциллятор развернулся вниз и при этом его значение на анализируемом баре выше 0.

Bulls Power - Сигнал на продажу

  • Дивергенция — первый анализируемый пик осциллятора ниже предыдущего, а соответствующий ему пик цены выше предыдущего. При этом осциллятор не должен опускаться ниже нулевого уровня.

Bulls Power - Сигнал на продажу

Не против покупки

Сигналы отсутствуют.

Не против продажи

Значение осциллятора выше 0.

Примечание

В зависимости от режима работы эксперта ("Каждый тик" или "По ценам открытия") анализируемый бар — это либо текущий бар (с индексом 0), либо последний сформировавшийся бар (с индексом 1).

Настраиваемые параметры

Данный модуль обладает следующими настраиваемыми параметрами:

Параметр

Описание

Weight

Вес сигнала модуля в интервале от 0 до 1.

PeriodBulls

Период расчета осциллятора.