Набор готовых реализаций алгоритмов управления капиталом и рисками

Этот раздел содержит технические детали работы с классами готовых реализаций алгоритмов управления капиталом и рисками и описание соответствующих компонентов стандартной библиотеки MQL5.

Использование классов готовых реализаций алгоритмов управления капиталом и рисками позволит сэкономить время при разработке (а особенно, проверке) торговых стратегий.

Стандартная библиотека MQL5 (в части набора готовых реализаций алгоритмов управления капиталом и рисками) размещается в рабочем каталоге терминала в папке Include\Expert\Money.

Класс

Описание

CMoneyFixedLot

Класс реализации алгоритма для входа в рынок фиксированным лотом, заданным при настройке

CMoneyFixedMargin

Класс реализации алгоритма для входа в рынок фиксированным уровнем маржи, заданным при настройке

CMoneyFixedRisk

Класс реализации алгоритма для входа в рынок фиксированным уровнем риска, заданным при настройке

CMoneyNone

Класс реализации алгоритма для входа в рынок минимальным лотом

CMoneySizeOptimized

Класс реализации алгоритма для входа в рынок с объемом, определяемом результатами предыдущих сделок