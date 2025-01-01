Набор готовых реализаций алгоритмов управления капиталом и рисками
Этот раздел содержит технические детали работы с классами готовых реализаций алгоритмов управления капиталом и рисками и описание соответствующих компонентов стандартной библиотеки MQL5.
Использование классов готовых реализаций алгоритмов управления капиталом и рисками позволит сэкономить время при разработке (а особенно, проверке) торговых стратегий.
Стандартная библиотека MQL5 (в части набора готовых реализаций алгоритмов управления капиталом и рисками) размещается в рабочем каталоге терминала в папке Include\Expert\Money.
Класс
Описание
Класс реализации алгоритма для входа в рынок фиксированным лотом, заданным при настройке
Класс реализации алгоритма для входа в рынок фиксированным уровнем маржи, заданным при настройке
Класс реализации алгоритма для входа в рынок фиксированным уровнем риска, заданным при настройке
Класс реализации алгоритма для входа в рынок минимальным лотом
Класс реализации алгоритма для входа в рынок с объемом, определяемом результатами предыдущих сделок