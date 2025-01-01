- Сигналы индикатора Accelerator Oscillator
Данный модуль сигналов основан на рыночных моделях индикатора Fractal Adaptive Moving Average. Механизм принятия торговых решений на основе сигналов модулей описан в отдельном разделе.
Условия генерации сигналов
Ниже приведено описание условий, при которых модуль передает советнику тот или иной сигнал.
|
Тип сигнала
|
Описание условий
|
За покупку
|
|
За продажу
|
|
Не против покупки
|
Цена находится выше индикатора.
|
Не против продажи
|
Цена находится ниже индикатора.
Примечание
В зависимости от режима работы эксперта ("Каждый тик" или "По ценам открытия") анализируемый бар — это либо текущий бар (с индексом 0), либо последний сформировавшийся бар (с индексом 1).
Настраиваемые параметры
Данный модуль обладает следующими настраиваемыми параметрами:
|
Параметр
|
Описание
|
Weight
|
Вес сигнала модуля в интервале от 0 до 1.
|
PeriodMA
|
Период усреднения индикатора.
|
Shift
|
Смещение индикатора по оси времени (в барах).
|
Method
|
Applied
|
Ценовой ряд, на значениях которого рассчитывается индикатор.