Сигналы индикатора Awesome Oscillator 

Сигналы индикатора Awesome Oscillator

Данный модуль сигналов основан на рыночных моделях индикатора Awesome Oscillator. Механизм принятия торговых решений на основе сигналов модулей описан в отдельном разделе.

Условия генерации сигналов

Ниже приведено описание условий, при которых модуль передает советнику тот или иной сигнал.

Тип сигнала

Описание условий

За покупку
  • Блюдце — значение индикатора на анализируемом баре растет, а на предыдущем оно падало, и при этом оба значения выше 0.

Awesome Oscillator - Сигнал на покупку

 

  • Пересечение нулевой линии — значение индикатора на анализируемом баре больше 0, а на предыдущем - меньше 0.

Awesome Oscillator - Сигнал на покупку

 

  • Дивергенция — первая анализируемая впадина индикатора мельче предыдущей, а соответствующая ей впадина цены глубже предыдущей. При этом индикатор не должен подниматься выше нулевого уровня.

Awesome Oscillator - Сигнал на покупку

За продажу
  • Блюдце — значение индикатора на анализируемом баре падает, а на предыдущем оно росло, и при этом оба значения ниже 0.

Awesome Oscillator - Сигнал на продажу

 

  • Пересечение нулевой линии — значение индикатора на анализируемом баре меньше 0, а на предыдущем - больше 0.

Awesome Oscillator - Сигнал на продажу

 

  • Дивергенция — первый анализируемый пик индикатора ниже предыдущего, а соответствующий ему пик цены выше предыдущего. При этом индикатор не должен опускаться ниже нулевого уровня.

Awesome Oscillator - Сигнал на продажу

Не против покупки

Значение индикатора на анализируемом баре растет.

Не против продажи

Значение индикатора на анализируемом баре падает.

Примечание

В зависимости от режима работы эксперта ("Каждый тик" или "По ценам открытия") анализируемый бар — это либо текущий бар (с индексом 0), либо последний сформировавшийся бар (с индексом 1).

Настраиваемые параметры

Данный модуль обладает следующими настраиваемыми параметрами:

Параметр

Описание

Weight

Вес сигнала модуля в интервале от 0 до 1.