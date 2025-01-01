ДокументацияРазделы
Класс CMoneyFixedMargin

Класс CMoneyFixedMargin является классом для реализации алгоритма торговли с фиксированным уровнем маржи.

Описание

Класс CMoneyFixedMargin реализует алгоритм для входа в рынок фиксированным уровнем маржи, заданным при настройке.

Декларация

   class CMoneyFixedMargin: public CExpertMoney

Заголовок

   #include <Expert\Money\MoneyFixedMargin.mqh>

Иерархия наследования

  CObject

      CExpertBase

          CExpertMoney

              CMoneyFixedMargin

Методы класса по группам

Методы управления капиталом и рисками

 

virtual CheckOpenLong

Определяет объем для открытия длинной позиции

virtual CheckOpenShort

Определяет объем для открытия короткой позиции

Методы унаследованные от CObject

Prev, Prev, Next, Next, Save, Load, Type, Compare

Методы унаследованные от CExpertBase

InitPhase, TrendType, UsedSeries, EveryTick, Open, High, Low, Close, Spread, Time, TickVolume, RealVolume, Init, Symbol, Period, Magic, SetMarginMode, SetPriceSeries, SetOtherSeries, InitIndicators

Методы унаследованные от CExpertMoney

Percent, ValidationSettings, CheckReverse, CheckClose

 