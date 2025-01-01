ДокументацияРазделы
Справочник MQL5Стандартная библиотекаМодули стратегийМодули Money ManagementCMoneyFixedRisk 

Класс CMoneyFixedRisk

Класс CMoneyFixedRisk является классом для реализации алгоритма торговли с фиксированным уровнем риска.

Описание

Класс CMoneyFixedRisk реализует алгоритм для входа в рынок фиксированным уровнем риска, заданным при настройке.

Декларация

   class CMoneyFixedRisk: public CExpertMoney

Заголовок

   #include <Expert\Money\MoneyFixedRisk.mqh>

Иерархия наследования

  CObject

      CExpertBase

          CExpertMoney

              CMoneyFixedRisk

Методы класса по группам

Методы управления капиталом и рисками

 

virtual CheckOpenLong

Определяет объем для открытия длинной позиции

virtual CheckOpenShort

Определяет объем для открытия короткой позиции

Методы унаследованные от CObject

Prev, Prev, Next, Next, Save, Load, Type, Compare

Методы унаследованные от CExpertBase

InitPhase, TrendType, UsedSeries, EveryTick, Open, High, Low, Close, Spread, Time, TickVolume, RealVolume, Init, Symbol, Period, Magic, SetMarginMode, SetPriceSeries, SetOtherSeries, InitIndicators

Методы унаследованные от CExpertMoney

Percent, ValidationSettings, CheckReverse

 