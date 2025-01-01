Класс CMoneyFixedRisk
Класс CMoneyFixedRisk является классом для реализации алгоритма торговли с фиксированным уровнем риска.
Описание
Класс CMoneyFixedRisk реализует алгоритм для входа в рынок фиксированным уровнем риска, заданным при настройке.
Декларация
class CMoneyFixedRisk: public CExpertMoney
Заголовок
#include <Expert\Money\MoneyFixedRisk.mqh>
Иерархия наследования
CMoneyFixedRisk
Методы класса по группам
Методы управления капиталом и рисками
virtual CheckOpenLong
Определяет объем для открытия длинной позиции
virtual CheckOpenShort
Определяет объем для открытия короткой позиции
Методы унаследованные от CObject
Методы унаследованные от CExpertBase
InitPhase, TrendType, UsedSeries, EveryTick, Open, High, Low, Close, Spread, Time, TickVolume, RealVolume, Init, Symbol, Period, Magic, SetMarginMode, SetPriceSeries, SetOtherSeries, InitIndicators
Методы унаследованные от CExpertMoney