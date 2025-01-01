Класс CTrailingFixedPips

Класс CTrailingFixedPips является классом реализации алгоритма сопровождения открытых позиций на фиксированном "расстоянии" (в пунктах).

Класс CTrailingFixedPips реализует следующий алгоритм сопровождения открытых позиций: Если уровень Stop Loss равен нулю, считается, что условие модификации ордера Stop Loss не выполнено и изменить Stop Loss позиции не предлагается, иначе проверяется факт изменения цены в сторону увеличения прибыли.

Если ордер Stop Loss у позиции уже установлен, проверяется отступ цены от Stop Loss. Если ордер StopLoss у позиции не установлен, проверяется отступ цены от цены открытия позиции. Если отступ цены больше уровня Stop Loss, то предлагается установить новую цену Stop Loss позиции.

Если условие модификации Stop Loss выполнено и уровень Take Profit не равен нулю, то предлагается установить новую цену Take Profit позиции.

Если инициализация класса экcперта произведена с флагом every_tick=false, то эксперт будет производить торговые операции (и сопровождение торговых позиций) только при появлении нового бара на рабочем символе и таймфрейме. В этом случае установка уровня ордера Take Profit дает возможность закрыть позицию при движении цены в направлении позиции до появления нового бара.

Описание

Класс CTrailingFixedPips реализует алгоритм сопровождения открытых позиций на указанном "расстоянии" от текущей цены (в пунктах).

Декларация

class CTrailingFixedPips: public CExpertTrailing

Заголовок

#include <Expert\Trailing\CTrailingFixedPips.mqh>

Иерархия наследования CObject CExpertBase CExpertTrailing CTrailingFixedPips

Методы класса по группам

Инициализация StopLevel Устанавливает уровень Stop Loss ProfitLevel Устанавливает уровень Take Profit virtual ValidationSettings Проверяет корректность настроек Методы проверки условий трейлинга virtual CheckTrailingStopLong Определяет необходимость модификации длинной позиции virtual CheckTrailingStopShort Определяет необходимость модификации короткой позиции