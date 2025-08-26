Новый портал MQL5 Algo Forge является не просто списком ваших проектов, это целая социальная сеть для разработчиков. Теперь на нем можно легко отслеживать изменения, вести историю, находить единомышленников и новые идеи. Здесь вы можете подписываться на интересных авторов, создавать команды и вести совместные проекты по алготрейдингу.

MQL5 Algo Forge построен на основе Git — современной системы контроля версий. Это значит, что теперь у каждого разработчика под рукой полноценный инструмент для отслеживания истории проекта, создания веток, экспериментов и работы в команде. Но как всё это устроено? В этой статье мы расскажем, как начать работу с MQL5 Algo Forge.





Что такое хранилище в MQL5 Algo Forge

Создание любых программ обычно является долгим процессом, который требует времени и отладки. Создаваемый код нужно не только писать и поддерживать в порядке, но и надежно хранить. Современные алгоритмы для торговли на финансовых рынках уже давно не сводятся к простым сигналам по пересечению двух скользящих, они базируются на математических библиотеках, нейронных сетях и машинном обучении. Таким образом, нужно иметь возможность быстрого и удобного сохранения сделанных изменений, а также для получения актуального кода из любой точки.

MQL5 Storage является встроенным версионным хранилищем в редакторе MetaEditor. Раньше он использовал для своей работы систему управления версиями Subversion 1.7. Эта система являлась централизованной — вся история хранилась на сервере MetaQuotes. Без подключения к интернету ты не мог зафиксировать изменения, откатить версию или увидеть историю. Сегодня его полностью заменил более мощный и гибкий инструмент — MQL5 Algo Forge.

Теперь MQL5 Algo Forge работает иначе:



MQL5 Algo Forge (на Git) MQL5 Storage (предыдущая версия) Хранение истории Локально и в облаке Только в облаке MetaQuotes Работа без интернета Полноценная (коммиты, откаты, diff) Ограниченная или невозможна Скорость операций Мгновенно, локально Зависит от сети и сервера

Algo Forge даёт свободу. Можно спокойно работать в поезде, делать ветки для экспериментов, сохранять промежуточные результаты, а потом объединять их в основную ветку.

Хранилище проекта в Algo Forge — это не просто облачная папка. Это структурированное репозиторное хранилище, которое живёт у тебя на диске, а также синхронизируется с облачным сервером на MQL5 Algo Forge. Оно состоит из нескольких уровней:

Рабочая директория в MetaEditor

Это твои файлы .MQ5, .MQH , .SET и другие, которые ты редактируешь в MetaEditor. Здесь ты пишешь код советника, подключаешь индикаторы, тестируешь стратегии. Пока ты не укажешь явно, система Algo Forge не будет учитывать изменения.



Прежде чем отправить изменения в историю проекта, ты должен их подготовить. Командой "Git Add" ты выбираешь файлы, которые будут включены в следующий коммит. Это позволяет добавлять изменения по частям — например, сначала сохранить правки в логике торгового алгоритма, а потом — изменения в интерфейсе или настройках.





Локальное хранилище (репозиторий)



После того как ты сделал коммит (команда Git Commit), Forge сохраняет снимок текущего состояния файлов в локальном хранилище — прямо на твоем компьютере. В любой момент ты можешь посмотреть, что было раньше, вернуться к старой версии или понять, какие изменения повлияли на работу советника.





Удалённое хранилище в MQL5 Algo Forge



Когда всё готово, ты можешь отправить коммиты на сервер MQL5 Algo Forge (командой Git Push). Это создаёт надёжную резервную копию и делает изменения доступными коллегам по команде. Даже если ты работаешь один, это полезно: твой код всегда можно восстановить из облака, и ты не потеряешь историю разработки.











Как подключиться к MQL5 Algo Forge



Для работы с сайтом MQL5 Algo Forge достаточно иметь MQL5-account, просто введите свои данные на https://forge.mql5.io/ и авторизуйтесь.





После авторизации вы сможете изучить все его возможности, публичные проекты находятся в разделе Explore. Теперь искать проекты, изучать их код, делиться своим и объединяться в команды стало гораздо проще.









Но основную работу с проектами вы будете вести, конечно же, в среде разработки MetaEditor. Для подключения к MQL5 Algo Forge в редакторе вам достаточно авторизоваться с данными своего MQL5-аккаунта на вкладке Community.









Что такое Git и как он работает в MQL5 Algo Forge

Git — это система, которая запоминает, как выглядели ваши файлы в разные моменты времени. Она помогает не потерять важные изменения, легко откатиться назад, работать в отдельных ветках и объединять работу нескольких разработчиков в одном проекте.

При этом вы не сталкиваетесь с Git напрямую: в MetaEditor всё происходит через удобное меню. Но "под капотом" используется несколько базовых команд. Давайте разберём, что они делают и что происходит, когда вы нажимаете соответствующие пункты в редакторе MetaEditor.

Создадим новый проект "Base_EA" в папке публичных проектов.





Кликнем на файле проекта правок кнопкой мыши и посмотрим на команды по работе с Git.





1. Git Add File/Folder — подготовка изменений к сохранению

Когда вы отредактировали файлы, Git пока не учитывает их. Чтобы сказать системе: "Вот эти файлы я хочу сохранить в историю", вы добавляете их в индекс. Это делается через пункт "Git Add File/Folder" или просто при выборе файла для коммита.

Git фиксирует текущее состояние файла и готовит его к сохранению — как будто вы сложили нужные документы в папку "На подпись".

2. Git Commit — сохранение состояния проекта

Когда вы нажимаете "Git Commit" в MetaEditor, Git делает снимок состояния проекта на данный момент. Этот снимок попадёт в историю версий.

Что происходит:

Git сравнивает новые файлы с предыдущими

Сохраняет только отличия (это экономит место)

Записывает изменения в специальную скрытую папку .git

Присваивает коммиту уникальный цифровой идентификатор (SHA-1), чтобы можно было его найти

Коммит — это как контрольная точка: "Вот как выглядел проект в этот момент". В будущем вы можете всегда получить свой проект на этот момент и при необходимости продолжить работу в нем.





3. Git Push — отправка в облако MQL5 Algo Forge

Когда вы нажимаете "Git Push", Git передаёт накопленные коммиты в удалённый репозиторий на сервере MQL5 Algo Forge.

Это как если бы вы загрузили архив с новой версией проекта в облако — только с точной историей всех изменений.

Для удобства пользователей MetaEditor всегда автоматически выполняет команду "Git Push" при вызове команды "Git Commit". Это гарантирует, что разработчик всегда будет иметь в облаке текущую версию проекта и снизит количество возможных конфликтов. Но если по какой-то причине не удалось отправить изменения на сервер, отдельная команда "Git Push" пригодится.





4. Git Pull — получение свежей версии из облака

Если над проектом работают несколько человек, кто-то может внести изменения и отправить их раньше вас. Или вы закоммитили правки из одного компьютера и теперь хотите продолжить работу с ним с другого компьютера (или даже на том же компьютере, но в другом терминале — так бывает). Чтобы получить эти обновления, используется команда "Git Pull", которая означает "Обновить проект из Forge".

Git скачает новые коммиты и объединит их с вашей локальной версией.

5. Git Branch — создание ответвлений для экспериментов

Иногда вам нужно поэкспериментировать с кодом, не затрагивая основную версию. Для этого создаются ветки. Например, вы хотите создать версию советника с сигналами другого индикатора или с дополнительным фильтром, и так далее. Создаёте ветку с нужным понятным именем и ведете разработку в ней. При этом вы всегда можете легко переключаться между ветками.

Ветка — это параллельная линия разработки. Вы можете делать в ней любые изменения, а потом либо отбросить, либо объединить с основой.





6. Git Difference — посмотреть, что именно изменилось

Эта команда показывает построчно, что было добавлено, удалено или изменено в файле до коммита. Отображается как панель сравнения версий (при коммите или при просмотре истории).





7. Git Log — просмотреть историю изменений проекта

Команда log показывает список всех прошлых коммитов с датой, автором и сообщением. Открывает встроенный журнал изменений — можно открыть и увидеть, кто, когда и что изменил.





8. Git Revert — отменить конкретный коммит

Команда "Git Revert" создаёт новый коммит, который отменяет эффект предыдущего, не стирая его из истории. Это безопасный способ "откатить" изменения, не ломая структуру проекта. Но только в том случае, если это откатывается последний коммит.

Это особенно полезно, если вы заметили, что какой-то коммит сломал работу советника — можно быстро отменить его действие, не затрагивая остальные коммиты. Но если после коммита, который ты хочешь отменить, есть другие коммиты с изменениями в тех же участках кода, то при "Git Revert" возникнет конфликт, который придётся решить вручную.





Безопасная работа с проектами



Одна из основных проблем при работе с версионными системами хранения — это конфликты между локальной и облачной версией. Здесь вам поможет простое правило "гигиены" — сразу после того, как вы открыли проект для продолжения работы в нем, сделайте Pull запрос, чтобы гарантировано получить актуальную версию из облака Algo Forge.

Верно и обратное правило — после завершения правок в проекте всегда выполняйте Commit+Push запрос, чтобы отправить ваши изменения в облако. Это избавить вас от проблем по разрешению конфликтов и позволит вам продолжить свою работу в любой момент из любой точки.





MQL5 Algo Forge — это всё, что нужно для надежной работы с проектами в MetaEditor

Тебе не нужно писать команды вручную. Весь Git встроен в интерфейс MetaEditor:

Добавление, коммиты, переключение веток — всё через контекстное меню проекта.

— всё через контекстное меню проекта. Push и Pull — пара кнопок для синхронизации с облаком.

— пара кнопок для синхронизации с облаком. Branch и Revert — еще пара команд для управления процессом разработки.

— еще пара команд для управления процессом разработки. История изменений доступна в виде наглядного журнала.

Эти 8 команд — всё, что нужно, чтобы уверенно пользоваться MQL5 Algo Forge. Они позволяют вести разработку спокойно, структурированно и с полной защитой от потерь.





Просто начни пользоваться

MQL5 Algo Forge — это не просто хранилище. Это полноценная система управления проектами для алгоритмических трейдеров. Она позволяет точно отслеживать изменения, экспериментировать без риска, работать в команде и быть уверенным в стабильности кода.

Если раньше ты избегал Git из-за кажущейся сложности — с Forge всё стало гораздо проще. MetaEditor уже интегрирует основные команды, и тебе остаётся только писать код, сохранять шаги и быть готовым к любому откату.









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