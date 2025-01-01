ДокументацияРазделы
Справочник MQL5Стандартная библиотекаМодули стратегийМодули торговых сигналовСигналы индикатора Moving Average 

Сигналы индикатора Moving Average

Данный модуль сигналов основан на рыночных моделях индикатора Moving Average. Механизм принятия торговых решений на основе сигналов модулей описан в отдельном разделе.

Условия генерации сигналов

Ниже приведено описание условий, при которых модуль передает советнику тот или иной сигнал.

Тип сигнала

Описание условий

За покупку
  • Несформировавшийся прокол. Цена пересекла индикатор сверху вниз(цена Open анализируемого бара выше линии индикатора, а цена Close - ниже), но индикатор растет (слабый сигнал на отбой от линии индикатора).

Moving Average - Сигнал на покупку

 

  • Пересечение скользящей средней. Цена пересекла индикатор снизу вверх (цена Open анализируемого бара ниже линии индикатора, а цена Close - выше) и индикатор растет (сильный сигнал).

Moving Average - Сигнал на покупку

 

  • Сформировашийся прокол. Цена пересекла индикатор нижней тенью (цены Open и Close анализируемого бара выше линии индикатора, а цена Low ниже) и индикатор растет (сигнал на отбой от линии индикатора).

Moving Average - Сигнал на покупку

 

За продажу
  • Несформировавшийся прокол. Цена пересекла индикатор снизу вверх (цена Open анализируемого бара ниже линии индикатора, а цена Close - выше), но индикатор падает (слабый сигнал на отбой от линии индикатора).

Moving Average - Сигнал на продажу

 

  • Пересечение скользящей средней. Цена пересекла индикатор сверху вниз (цена Open анализируемого бара выше линии индикатора, а цена Close - ниже) и индикатор падает (сильный сигнал).

Moving Average - Сигнал на продажу

 

  • Сформировашийся прокол. Цена пересекла индикатор верхней тенью (цены Open и Close анализируемого бара ниже линии индикатора, а цена High выше) и индикатор падает (сигнал на отбой от линии индикатора).

Moving Average - Сигнал на продажу

Не против покупки

Цена находится выше индикатора.

Не против продажи

Цена находится ниже индикатора.

Примечание

В зависимости от режима работы эксперта ("Каждый тик" или "По ценам открытия") анализируемый бар — это либо текущий бар (с индексом 0), либо последний сформировавшийся бар (с индексом 1).

Настраиваемые параметры

Данный модуль обладает следующими настраиваемыми параметрами:

Параметр

Описание

Weight

Вес сигнала модуля в интервале от 0 до 1.

PeriodMA

Период усреднения индикатора.

Shift

Смещение индикатора по оси времени (в барах).

Method

Метод усреднения.

Applied

Ценовой ряд, на значениях которого рассчитывается индикатор.

 