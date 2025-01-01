ДокументацияРазделы
Справочник MQL5Стандартная библиотекаМодули стратегийМодули Money ManagementCMoneyNone 

Класс CMoneyNone

Класс CMoneyNone является классом для реализации "отсутствия" управления капиталом и рисками.

Описание

Класс CMoneyNone реализует алгоритм для входа в рынок минимальным лотом.

Декларация

   class CMoneyNone: public CExpertMoney

Заголовок

   #include <Expert\Money\MoneyNone.mqh>

Иерархия наследования

  CObject

      CExpertBase

          CExpertMoney

              CMoneyNone

Методы класса по группам

Инициализация

 

virtual ValidationSettings

Проверяет корректность настроек

Методы управления капиталом и рисками

 

virtual CheckOpenLong

Определяет объем для открытия длинной позиции

virtual CheckOpenShort

Определяет объем для открытия короткой позиции

Методы унаследованные от CObject

Prev, Prev, Next, Next, Save, Load, Type, Compare

Методы унаследованные от CExpertBase

InitPhase, TrendType, UsedSeries, EveryTick, Open, High, Low, Close, Spread, Time, TickVolume, RealVolume, Init, Symbol, Period, Magic, SetMarginMode, SetPriceSeries, SetOtherSeries, InitIndicators

Методы унаследованные от CExpertMoney

Percent, CheckReverse, CheckClose

 