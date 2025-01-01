Класс CMoneyNone
Класс CMoneyNone является классом для реализации "отсутствия" управления капиталом и рисками.
Описание
Класс CMoneyNone реализует алгоритм для входа в рынок минимальным лотом.
Декларация
|
class CMoneyNone: public CExpertMoney
Заголовок
|
#include <Expert\Money\MoneyNone.mqh>
|
Иерархия наследования
CMoneyNone
Методы класса по группам
|
Инициализация
|
|
virtual ValidationSettings
|
Проверяет корректность настроек
|
Методы управления капиталом и рисками
|
|
virtual CheckOpenLong
|
Определяет объем для открытия длинной позиции
|
virtual CheckOpenShort
|
Определяет объем для открытия короткой позиции
|
Методы унаследованные от CObject
|
Методы унаследованные от CExpertBase
InitPhase, TrendType, UsedSeries, EveryTick, Open, High, Low, Close, Spread, Time, TickVolume, RealVolume, Init, Symbol, Period, Magic, SetMarginMode, SetPriceSeries, SetOtherSeries, InitIndicators
|
Методы унаследованные от CExpertMoney