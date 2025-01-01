Сигналы индикатора Adaptive Moving Average

Данный модуль сигналов основан на рыночных моделях индикатора Adaptive Moving Average. Механизм принятия торговых решений на основе сигналов модулей описан в отдельном разделе.

Условия генерации сигналов

Ниже приведено описание условий, при которых модуль передает советнику тот или иной сигнал.

Тип сигнала Описание условий За покупку Несформировавшийся прокол. Цена пересекла индикатор сверху вниз(цена Open анализируемого бара выше линии индикатора, а цена Close - ниже), но индикатор растет (слабый сигнал на отбой от линии индикатора). Пересечение скользящей средней. Цена пересекла индикатор снизу вверх (цена Open анализируемого бара ниже линии индикатора, а цена Close - выше) и индикатор растет (сильный сигнал). Сформировашийся прокол. Цена пересекла индикатор нижней тенью (цены Open и Close анализируемого бара выше линии индикатора, а цена Low ниже) и индикатор растет (сигнал на отбой от линии индикатора). За продажу Несформировавшийся прокол. Цена пересекла индикатор снизу вверх (цена Open анализируемого бара ниже линии индикатора, а цена Close - выше), но индикатор падает (слабый сигнал на отбой от линии индикатора). Пересечение скользящей средней. Цена пересекла индикатор сверху вниз (цена Open анализируемого бара выше линии индикатора, а цена Close - ниже) и индикатор падает (сильный сигнал). Сформировашийся прокол. Цена пересекла индикатор верхней тенью (цены Open и Close анализируемого бара ниже линии индикатора, а цена High выше) и индикатор падает (сигнал на отбой от линии индикатора). Не против покупки Цена находится выше индикатора. Не против продажи Цена находится ниже индикатора.

Примечание

В зависимости от режима работы эксперта ("Каждый тик" или "По ценам открытия") анализируемый бар — это либо текущий бар (с индексом 0), либо последний сформировавшийся бар (с индексом 1).

Настраиваемые параметры

Данный модуль обладает следующими настраиваемыми параметрами: