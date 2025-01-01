ДокументацияРазделы
Класс CTrailingMA

Класс CTrailingMA является классом реализации алгоритма сопровождения открытых позиций по значениям скользящей средней.

Описание

Класс CTrailingMA реализует алгоритм сопровождения открытых позиций по значениям скользящей средней с указанными параметрами на предыдущем баре.

Декларация

class CTrailingMA: public CExpertTrailing

Заголовок

   #include <Expert\Trailing\TrailingMA.mqh>

Иерархия наследования

  CObject

      CExpertBase

          CExpertTrailing

              CTrailingMA

Методы класса по группам

Инициализация

 

Period

Устанавливает параметр period скользящей средней

Shift

Устанавливает параметр shift скользящей средней

Method

Устанавливает параметр method скользящей средней

Applied

Устанавливает параметр applied скользящей средней

virtual InitIndicators

Инициализирует индикаторы и таймсерии

virtual ValidationSettings

Проверяет корректность настроек

Методы проверки условий трейлинга

 

virtual CheckTrailingStopLong

Определяет необходимость модификации длинной позиции

virtual CheckTrailingStopShort

Определяет необходимость модификации короткой позиции

Методы унаследованные от CObject

Prev, Prev, Next, Next, Save, Load, Type, Compare

Методы унаследованные от CExpertBase

InitPhase, TrendType, UsedSeries, EveryTick, Open, High, Low, Close, Spread, Time, TickVolume, RealVolume, Init, Symbol, Period, Magic, SetMarginMode, SetPriceSeries, SetOtherSeries