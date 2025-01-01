Класс CTrailingMA
Класс CTrailingMA является классом реализации алгоритма сопровождения открытых позиций по значениям скользящей средней.
Описание
Класс CTrailingMA реализует алгоритм сопровождения открытых позиций по значениям скользящей средней с указанными параметрами на предыдущем баре.
Декларация
class CTrailingMA: public CExpertTrailing
Заголовок
#include <Expert\Trailing\TrailingMA.mqh>
Иерархия наследования
CTrailingMA
Методы класса по группам
Инициализация
Устанавливает параметр period скользящей средней
Устанавливает параметр shift скользящей средней
Устанавливает параметр method скользящей средней
Устанавливает параметр applied скользящей средней
virtual InitIndicators
Инициализирует индикаторы и таймсерии
virtual ValidationSettings
Проверяет корректность настроек
Методы проверки условий трейлинга
virtual CheckTrailingStopLong
Определяет необходимость модификации длинной позиции
virtual CheckTrailingStopShort
Определяет необходимость модификации короткой позиции
Методы унаследованные от CObject
Методы унаследованные от CExpertBase
InitPhase, TrendType, UsedSeries, EveryTick, Open, High, Low, Close, Spread, Time, TickVolume, RealVolume, Init, Symbol, Period, Magic, SetMarginMode, SetPriceSeries, SetOtherSeries