Сигналы индикатора Envelopes

Данный модуль сигналов основан на рыночных моделях индикатора Envelopes. Механизм принятия торговых решений на основе сигналов модулей описан в отдельном разделе.

Условия генерации сигналов

Ниже приведено описание условий, при которых модуль передает советнику тот или иной сигнал.

Тип сигнала

Описание условий

За покупку
  • На анализируемом баре цена находится вблизи нижней линии индикатора.

Envelopes - Сигнал на покупку

 

  • На анализируемом баре цена пересекла верхнюю линию индикатора.

Envelopes - Сигнал на покупку

За продажу
  • На анализируемом баре цена находится вблизи верхней линии индикатора.

Envelopes - Сигнал на продажу

 

  • На анализируемом баре цена пересекла нижнюю линию индикатора.

Envelopes - Сигнал на продажу

Не против покупки

Сигналы отсутствуют.

Не против продажи

Сигналы отсутствуют.

Примечание

В зависимости от режима работы эксперта ("Каждый тик" или "По ценам открытия") анализируемый бар — это либо текущий бар (с индексом 0), либо последний сформировавшийся бар (с индексом 1).

Настраиваемые параметры

Данный модуль обладает следующими настраиваемыми параметрами:

Параметр

Описание

Weight

Вес сигнала модуля в интервале от 0 до 1.

PeriodMA

Период расчет индикатора.

Shift

Смещение индикатора по оси времени (в барах).

Method

Метод усреднения.

Applied

Ценовой ряд, на значениях которого рассчитывается индикатор.

Deviation

Отклонение границ конверта от центральной линии (MA) в процентах.

 