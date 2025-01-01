ДокументацияРазделы
Сигналы осциллятора Relative Vigor Index

Данный модуль сигналов основан на рыночных моделях осциллятора Relative Vigor Index. Механизм принятия торговых решений на основе сигналов модулей описан в отдельном разделе.

Условия генерации сигналов

Ниже приведено описание условий, при которых модуль передает советнику тот или иной сигнал.

Тип сигнала

Описание условий

За покупку

Пересечение основной и сигнальной линии — на анализируемом баре основная линия выше сигнальной, а на предыдущем — ниже.

Relative Vigor Index - Сигнал на покупку

За продажу

Пересечение основной и сигнальной линии — на анализируемом баре основная линия ниже сигнальной, а на предыдущем — выше.

Relative Vigor Index - Сигнал на продажу

Не против покупки

Значение осциллятора на анализируемом баре растет.

Не против продажи

Значение осциллятора на анализируемом баре падает.

Примечание

В зависимости от режима работы эксперта ("Каждый тик" или "По ценам открытия") анализируемый бар — это либо текущий бар (с индексом 0), либо последний сформировавшийся бар (с индексом 1).

Настраиваемые параметры

Данный модуль обладает следующими настраиваемыми параметрами:

Параметр

Описание

Weight

Вес сигнала модуля в интервале от 0 до 1.

PeriodRVI

Период расчета осциллятора.