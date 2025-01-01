Класс CTrailingNone
Класс CTrailingNone является классом-заглушкой. Его необходимо использовать для инициализации объекта трейлинга в классе CExpert, в том случае, если торговая стратегия не использует сопровождение открытых позиций.
Описание
Класс CTrailingNone не реализует никаких алгоритмов сопровождения открытых позиций. Методы проверки условий трейлинга всегда возвращают false.
Декларация
|
class CTrailingNone: public CExpertTrailing
Заголовок
|
#include <Expert\Trailing\TrailingNone.mqh>
|
Иерархия наследования
CTrailingNone
Методы класса по группам
|
Методы проверки условий трейлинга
|
|
virtual CheckTrailingStopLong
|
Метод-заглушка проверки необходимости модификации длинной позиции
|
virtual CheckTrailingStopShort
|
Метод-заглушка проверки необходимости модификации короткой позиции
|
Методы унаследованные от CObject
|
Методы унаследованные от CExpertBase
InitPhase, TrendType, UsedSeries, EveryTick, Open, High, Low, Close, Spread, Time, TickVolume, RealVolume, Init, Symbol, Period, Magic, SetMarginMode, ValidationSettings, SetPriceSeries, SetOtherSeries, InitIndicators
|
Методы унаследованные от CExpertTrailing