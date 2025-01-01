ДокументацияРазделы
Класс CTrailingNone

Класс CTrailingNone является классом-заглушкой. Его необходимо использовать для инициализации объекта трейлинга в классе CExpert, в том случае, если торговая стратегия не использует сопровождение открытых позиций.

Описание

Класс CTrailingNone не реализует никаких алгоритмов сопровождения открытых позиций. Методы проверки условий трейлинга всегда возвращают false.

Декларация

class CTrailingNone: public CExpertTrailing

Заголовок

   #include <Expert\Trailing\TrailingNone.mqh>

Иерархия наследования

  CObject

      CExpertBase

          CExpertTrailing

              CTrailingNone

Методы класса по группам

Методы проверки условий трейлинга

 

virtual CheckTrailingStopLong

Метод-заглушка проверки необходимости модификации длинной позиции

virtual CheckTrailingStopShort

Метод-заглушка проверки необходимости модификации короткой позиции

Методы унаследованные от CObject

Prev, Prev, Next, Next, Save, Load, Type, Compare

Методы унаследованные от CExpertBase

InitPhase, TrendType, UsedSeries, EveryTick, Open, High, Low, Close, Spread, Time, TickVolume, RealVolume, Init, Symbol, Period, Magic, SetMarginMode, ValidationSettings, SetPriceSeries, SetOtherSeries, InitIndicators

Методы унаследованные от CExpertTrailing

CheckTrailingStopLong, CheckTrailingStopShort