ДокументацияРазделы
Справочник MQL5Стандартная библиотекаМодули стратегийМодули торговых сигналовСигналы осциллятора Triple Exponential Average 

Данный модуль сигналов основан на рыночных моделях осциллятора Triple Exponential Average. Механизм принятия торговых решений на основе сигналов модулей описан в отдельном разделе.

Условия генерации сигналов

Ниже приведено описание условий, при которых модуль передает советнику тот или иной сигнал.

Тип сигнала

Описание условий

За покупку
  • Разворот — осциллятор развернулся вверх (осциллятор растет на анализируемом баре, а на предыдущем он падал).

Triple Exponential Average - Сигнал на покупку

 

  • Пересечении нулевого уровня — на анализируемом баре основная линия выше нулевого уровня, а на предыдущем — ниже.

Triple Exponential Average - Сигнал на покупку

 

  • Дивергенция — первая анализируемая впадина осциллятора мельче предыдущей, а соответствующая ей впадина цены глубже предыдущей.

Triple Exponential Average - Сигнал на покупку

За продажу
  • Разворот — осциллятор развернулся вниз (осциллятор падает на анализируемом баре, а на предыдущем он рос).

Triple Exponential Average - Сигнал на продажу

 

  • Пересечении нулевого уровня — на анализируемом баре основная линия ниже нулевого уровня, а на предыдущем — выше.

Triple Exponential Average - Сигнал на продажу

 

  • Дивергенция — первый анализируемый пик осциллятора ниже предыдущего, а соответствующий ему пик цены выше предыдущего.

Triple Exponential Average - Сигнал на продажу

Не против покупки

Значение осциллятора на анализируемом баре растет.

Не против продажи

Значение осциллятора на анализируемом баре падает.

Примечание

В зависимости от режима работы эксперта ("Каждый тик" или "По ценам открытия") анализируемый бар — это либо текущий бар (с индексом 0), либо последний сформировавшийся бар (с индексом 1).

Настраиваемые параметры

Данный модуль обладает следующими настраиваемыми параметрами:

Параметр

Описание

Weight

Вес сигнала модуля в интервале от 0 до 1.

PeriodTriX

Период расчета осциллятора.

Applied

Ценовой ряд, на значениях которого рассчитывается осциллятор.