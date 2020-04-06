Bollinger Bands Trader Pro é um poderoso robô (Expert Advisor) para negociação profissional em grade (grid) baseado no indicador Bandas de Bollinger (Bollinger Bands).

Ele combina configurações de risco flexíveis, gestão inteligente de posições, recursos avançados de Trailing Stop, ajuste para o ponto de equilíbrio (BreakEven), além de limites diários de negociação e estatísticas de rentabilidade. O robô identifica automaticamente os pontos de entrada no mercado pelas Bandas de Bollinger, cria uma rede de ordens (Grid) para controlar o risco e pode encerrar as operações quando surge um sinal oposto.

Vantagens principais do Bollinger Bands Trader Pro

Estratégia de grade (Grid) completa Possibilidade de adicionar ordens a favor (ou contra) a tendência conforme o passo definido (Grid Step).

Configuração flexível do número máximo de ordens (MaxGridOrders).

Opção de reduzir o lote a cada novo nível da grade (GridReduceRisk). Lógica de sinais Bollinger Bands aprimorada Diferentes formas de interpretar os sinais: toque nas bandas (BB_TOUCH), cruzamento (BB_CROSSOVER), rompimento após consolidação (BB_BREAKOUT) ou “compressão” (BB_SQUEEZE).

Modo de confirmação (UseConfirmation) para filtrar sinais falsos. Configurações avançadas de gerenciamento de posições Ativação e configuração de Trailing Stop (TrailingStop, TrailingStart, TrailingDistance, TrailingStep).

Possibilidade de passar a operação para o ponto de equilíbrio (BreakEven, BreakEvenStart, BreakEvenOffset).

Definição de Stop Loss e Take Profit clássicos. Sistema de gerenciamento de risco flexível Dois modos de cálculo de lote: fixo (LOTMODE_FIXED) ou porcentagem do saldo (LOTMODE_PERCENT).

Três níveis de risco: baixo (1%), médio (2%) e alto (5%).

Limite para a perda máxima diária por meio de limitação da quantidade de operações (MaxOrdersPerDay). Visualização avançada no gráfico Painel (dashboard) exibindo a estatística atual de lucro diário, semanal, mensal e total.

Exibição das posições e do histórico de negociações (ShowTradeHistory) com o lucro em pontos diretamente no gráfico.

Interface amigável com cores e tamanhos de objetos personalizáveis (PanelBackColor, PanelTextColor, BuyTradeColor, SellTradeColor etc.). Versatilidade Suporte tanto para contas Netting (apenas uma posição por ativo) quanto para contas Hedging (número ilimitado de posições).

Opção de escolher a direção de negociação (TradeDirection): somente compras (Buy), somente vendas (Sell) ou ambas (Both).

Funciona em diversos instrumentos: Principais pares de moedas (EURUSD, GBPUSD, USDJPY e outros). Ouro (XAUUSD). Petróleo (Brent, WTI). Criptomoedas (Bitcoin, Ethereum etc.).



Para quais instrumentos e timeframes é indicado?

Timeframes recomendados : M15, M30, H1 (por padrão usa H1, mas pode ser alterado conforme necessário).

: M15, M30, H1 (por padrão usa H1, mas pode ser alterado conforme necessário). Principais pares de moedas : EURUSD, GBPUSD, USDJPY, USDCAD, AUDUSD, NZDUSD etc.

: EURUSD, GBPUSD, USDJPY, USDCAD, AUDUSD, NZDUSD etc. Metais : ouro (XAUUSD), prata (XAGUSD).

: ouro (XAUUSD), prata (XAGUSD). Petróleo : UKBrent (Brent), USCrude (WTI).

: UKBrent (Brent), USCrude (WTI). Criptomoedas: BTCUSD (Bitcoin), ETHUSD (Ethereum) e outros ativos com boa liquidez.

O robô funciona com configurações padrão na maioria dos símbolos. Entretanto, para cada par específico ou ativo de commodities/cripto, recomenda-se otimizar as configurações (especialmente o período das Bandas de Bollinger, o desvio, o passo da grade etc.).

Descrição detalhada das principais configurações

A seguir, uma lista dos principais grupos de ajustes e suas finalidades:

1. Lot & Risk Settings (Configurações de lote e risco)

LotMethod (LOTMODE_FIXED / LOTMODE_PERCENT) – escolhe o método de cálculo do lote: fixo ou porcentagem do saldo.

– escolhe o método de cálculo do lote: fixo ou porcentagem do saldo. FixedLotSize – tamanho do lote quando o modo fixo está ativo.

– tamanho do lote quando o modo fixo está ativo. RiskLevel (RISK_LOW / RISK_MEDIUM / RISK_HIGH) – nível de risco no modo porcentagem (1%, 2% ou 5% do saldo).

2. Bollinger Bands Settings (Configurações das Bandas de Bollinger)

BB_Timeframe – timeframe em que as Bandas de Bollinger serão calculadas (padrão H1).

– timeframe em que as Bandas de Bollinger serão calculadas (padrão H1). BBSignalType (BB_TOUCH / BB_CROSSOVER / BB_BREAKOUT / BB_SQUEEZE) – tipo de sinal das Bandas de Bollinger.

– tipo de sinal das Bandas de Bollinger. BB_Period – período do indicador (padrão 20).

– período do indicador (padrão 20). BB_Deviation – desvio padrão (padrão 2.0).

– desvio padrão (padrão 2.0). BB_Price – tipo de preço (CLOSE, OPEN, HIGH, LOW etc.).

– tipo de preço (CLOSE, OPEN, HIGH, LOW etc.). UseSqueezeAlert – ativa/desativa o modo “compressão” das Bandas de Bollinger.

– ativa/desativa o modo “compressão” das Bandas de Bollinger. UseConfirmation – confirmação opcional da força do sinal.

3. Grid Trading Settings (Configurações de negociação em grade)

UseGrid – ativa/desativa a negociação em grade.

– ativa/desativa a negociação em grade. GridStep – distância em pontos entre as ordens da grade.

– distância em pontos entre as ordens da grade. MaxGridOrders – quantidade máxima de ordens em uma mesma grade.

– quantidade máxima de ordens em uma mesma grade. GridReduceRisk – se deve reduzir o lote a cada nova ordem adicionada na grade.

4. Trading Direction (Direção de negociação)

TradeDirection (DIRECTION_BOTH / DIRECTION_BUY / DIRECTION_SELL) – escolhe a direção de negociação (ambas, somente compras ou somente vendas).

5. Stop Loss & Take Profit Settings (Configurações de Stop Loss e Take Profit)

StopLoss – distância em pontos para o stop-loss (0 = sem stop-loss).

– distância em pontos para o stop-loss (0 = sem stop-loss). TakeProfit – distância em pontos para o take-profit (0 = sem take-profit).

6. Trailing Stop & BreakEven Settings (Configurações de Trailing Stop e BreakEven)

TrailingStop – ativa/desativa o trailing-stop.

– ativa/desativa o trailing-stop. TrailingStart – a partir de quantos pontos de lucro o trailing começa a funcionar.

– a partir de quantos pontos de lucro o trailing começa a funcionar. TrailingDistance – distância do trailing em pontos.

– distância do trailing em pontos. TrailingStep – passo de ajuste do stop no trailing.

– passo de ajuste do stop no trailing. BreakEven – ativa/desativa o modo de passar a operação para o ponto de equilíbrio.

– ativa/desativa o modo de passar a operação para o ponto de equilíbrio. BreakEvenStart – lucro no qual a operação passa a BreakEven.

– lucro no qual a operação passa a BreakEven. BreakEvenOffset – margem de pontos ao ativar o BreakEven.

7. Trading Rules (Regras de negociação)

MaxSpread – spread máximo permitido em pontos. Se o valor atual for maior, o robô não iniciará a operação.

– spread máximo permitido em pontos. Se o valor atual for maior, o robô não iniciará a operação. MinutesBetweenTrades – intervalo mínimo em minutos entre as negociações.

– intervalo mínimo em minutos entre as negociações. MagicNumber – número mágico que identifica as ordens do robô para diferenciá-las de outras.

– número mágico que identifica as ordens do robô para diferenciá-las de outras. TradeComment – comentário que aparecerá no histórico das ordens.

– comentário que aparecerá no histórico das ordens. DailyLimit – ativa/desativa o limite diário de negociações.

– ativa/desativa o limite diário de negociações. MaxOrdersPerDay – quantidade máxima de negociações permitidas por dia.

– quantidade máxima de negociações permitidas por dia. CloseOnOpposite – se as posições opostas devem ser fechadas quando surgir um sinal contrário.

8. Display Settings (Configurações de exibição)

ShowPanel – exibir ou não o painel principal (dashboard) com informações no gráfico.

– exibir ou não o painel principal (dashboard) com informações no gráfico. ShowProfitStats – mostrar ou não as estatísticas de lucro (dia, semana, mês, total).

– mostrar ou não as estatísticas de lucro (dia, semana, mês, total). ShowTradeHistory – mostrar ou não o histórico de ordens no gráfico.

– mostrar ou não o histórico de ordens no gráfico. BuyTradeColor / SellTradeColor – cores para exibir operações de compra e venda.

– cores para exibir operações de compra e venda. TradeFontSize – tamanho da fonte para legendas das operações.

– tamanho da fonte para legendas das operações. PanelBackColor / PanelTextColor / PanelEditColor – esquema de cores do painel.

Conclusão

O Bollinger Bands Trader Pro é uma ferramenta versátil para traders que buscam automatizar e aprimorar sua estratégia de negociação com Bandas de Bollinger. A combinação do grid (Grade) com um sistema de gerenciamento de riscos flexível, além dos recursos estendidos de acompanhamento das operações (Trailing, BreakEven), fazem dele um dos robôs mais confiáveis e eficazes do mercado.

Vantagem: você não apenas obtém uma estratégia clássica baseada em Bandas de Bollinger, mas também a complementa com gerenciamento de posições inteligente e uma interface clara.

Importante: lembre-se de que resultados passados não garantem lucros futuros, e negociar nos mercados financeiros envolve riscos. Use sempre uma conta demo ou o testador de estratégias antes de aplicar o robô em uma conta real.



