DESCRIÇÃO
Golden Scalper EA é um consultor totalmente automatizado (EA) para a plataforma MetaTrader 5, especializado em trading de alta frequência e scalping, oferecendo máxima eficiência com riscos mínimos. O EA utiliza algoritmos avançados de análise de padrões de velas e filtra sinais através de médias móveis (MA – Moving Average) para identificar pontos de entrada com precisão. O Golden Scalper EA combina análise poderosa com configurações flexíveis, tornando-se uma ferramenta indispensável para traders de todos os níveis de experiência.
O sistema reconhece automaticamente 11 padrões populares de velas e confirma sinais usando o filtro de média móvel, garantindo alta precisão nas entradas e minimizando sinais falsos. O gerenciamento de risco abrangente inclui controle de drawdown máximo, limites de número de trades, trailing stop e função de break-even para proteção do capital.
PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS
-
Análise de 11 padrões populares de velas – O EA identifica e analisa os seguintes padrões:
Bullish Engulfing, Bearish Engulfing, Hammer, Hanging Man, Shooting Star, Inverted Hammer, Doji, Morning Star, Evening Star, Piercing Line, Dark Cloud Cover.
-
Seleção flexível de padrões – Cada padrão pode ser ativado ou desativado independentemente, permitindo ajustar o EA à sua estratégia de trading e preferências.
-
Filtro de média móvel para confirmação de sinais – O MA Filter usa a média móvel para filtrar sinais: sinais de compra apenas quando o preço está acima da MA; sinais de venda apenas quando o preço está abaixo da MA.
-
Flexibilidade de configuração da MA – Escolha do período da média móvel, método de cálculo (SMA, EMA, SMMA, LWMA, etc.) e tipo de preço (Close, Open, High, Low, HL2, OC2, etc.) para otimização precisa em cada ativo.
-
Gerenciamento confiável de risco – Proteção do capital via lote fixo, percentual do saldo ou valor monetário, limite de trades simultâneos, controle de drawdown máximo com fechamento automático de posições.
-
Verificação de margem e ajuste automático do lote – Antes de abrir uma posição, verifica se há margem livre suficiente e reduz automaticamente o lote se necessário.
-
Ferramentas para proteção e aumento de lucro – Trailing Stop protege automaticamente o lucro, Break Even move posições para ponto de equilíbrio após atingir o lucro alvo, níveis precisos de Stop Loss e Take Profit em pontos.
-
Filtros de tempo e distância entre trades – MinDistanceBetweenOrders evita abrir posições muito próximas; MinTimeBetweenTrades evita trades caóticos em curtos períodos.
-
Limites diários e controle de atividade – MaxFilteredOrders e MaxTradesAllowed limitam o número de trades para controlar risco total e evitar overtrading.
-
Versatilidade e adaptabilidade – Funciona em qualquer ativo: pares de moedas (EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, etc.), ouro (XAU/USD), prata (XAG/USD), petróleo, metais, índices e CFDs.
-
Otimizado para múltiplos timeframes – Recomendado para M5 e superiores, adequado para scalping, swing trading e trading de longo prazo.
-
Interface intuitiva de configurações – Estrutura clara de parâmetros, comentários detalhados, agrupamento lógico, ideal para iniciantes e profissionais.
ANÁLISE DE PADRÕES DE VELAS
-
Bullish Engulfing – Padrão de reversão de alta: vela de alta envolve totalmente a vela anterior de baixa, sinalizando mudança de tendência.
-
Bearish Engulfing – Padrão de reversão de baixa: vela de baixa envolve totalmente a vela anterior de alta.
-
Hammer – Padrão de reversão de alta com corpo pequeno e sombra inferior longa, normalmente no fundo da tendência.
-
Hanging Man – Similar ao Hammer, mas ocorre no topo da tendência, sinalizando reversão de baixa.
-
Shooting Star – Padrão de reversão de baixa com sombra superior longa e corpo pequeno, indicando enfraquecimento dos compradores.
-
Inverted Hammer – Padrão de reversão de alta, oposto ao Hammer, com sombra superior longa.
-
Doji – Padrão neutro de indecisão, onde abertura e fechamento quase coincidem.
-
Morning Star – Reversão de alta de três velas, indica fim da tendência de baixa.
-
Evening Star – Reversão de baixa de três velas, indica fim da tendência de alta.
-
Piercing Line – Reversão de alta de duas velas; a segunda fecha acima da metade da vela anterior.
-
Dark Cloud Cover – Reversão de baixa de duas velas; a segunda fecha abaixo da metade da vela anterior.
PARÂMETROS E CONFIGURAÇÕES
Configurações Gerais
-
TimeFrame: M5, M15, M30, H1, H4, D1, W1, MN1
-
MagicNumber: 61790
-
OrderComment: “MyOrders”
-
MainLogicPauseSec: 1.0
Gerenciamento de Risco e Segurança
-
MaxDrawdownPercent: 30.0%
-
CloseAllOnDrawdown: false
Filtros para Novas Ordens
-
MinDistanceBetweenOrders: 100 pontos
-
MinTimeBetweenOrders: 15 minutos
-
MaxFilteredOrders: 5
Gerenciamento de Capital
-
LotMethod: LOT_FIXED, LOT_RISK_BASED_ON_BALANCE, LOT_CURRENCY_TERMS
-
RiskPercentPerTrade: 2%
-
FixedLotSize: 0.3
-
MaxTradesAllowed: 28
Stop Loss & Take Profit
-
StopLossPoints: 300
-
TakeProfitPoints: 600
Trailing Stop & Break Even
-
EnableTrailingStop: false
-
TrailingStartPoints: 150
-
TrailingStopPoints: 100
-
TrailingStepPoints: 50
-
EnableBreakEven: false
-
BreakEvenStartPoints: 100
-
BreakEvenOffsetPoints: 20
Filtro de Média Móvel
-
EnableMAFilter: false
-
MAPeriod: 50
-
MAMethod: SMA, EMA, SMMA, LWMA
-
MAPrice: Close, Open, High, Low, HL2, OC2
Padrões de Velas
Todos ativáveis individualmente (BullishEngulfing, BearishEngulfing, Hammer, etc.)
Visualização
-
ShowDealHistory: true
-
BuyColorDraw: Lime
-
SellColorDraw: Red
-
FontSize: 15
LÓGICA DE TRADING
-
Análise dos últimos 3-4 candles para detectar padrões suportados.
-
Confirmação via filtro MA: preço > MA para alta, preço < MA para baixa.
-
Verificação de filtros de distância e tempo antes de abrir novas posições.
-
Cálculo de lote com base no método selecionado.
-
Verificação de margem e ajuste automático de lote.
-
Definição de níveis de proteção (SL/TP).
-
Gerenciamento de posições abertas com Trailing Stop e Break Even.
-
Controle de drawdown e gerenciamento de risco contínuo.
RECOMENDAÇÕES DE USO
-
Testar no demo por 2-4 semanas antes do real.
-
Otimizar parâmetros por ativo: SL, TP, filtros MA, padrões, filtros de distância e tempo.
-
Risco recomendado: 1-2% por trade, drawdown máximo 20-30%, trades simultâneos 5-10.
-
Começar com 2-3 padrões mais confiáveis (Engulfing, Morning/Evening Star) e adicionar gradualmente.
-
Ajustar filtro MA: período 20-100, método SMA/EMA, preço Close.
-
Ativar Trailing Stop (50-100 pontos) e Break Even.
-
Considerar especificidades do broker: spreads, StopLevel, execução.
-
Desativar padrões ineficazes.
-
Monitorar e analisar resultados regularmente.
CONFIGURAÇÕES SUGERIDAS
Conservadoras (baixo risco, resultados estáveis)
-
TimeFrame: M15/H1, SL: 400, TP: 800, Drawdown Máx: 20%
-
Trailing Stop ativo, MA Filter ativo (SMA 50), MaxTrades: 5, Distância mínima: 150, Intervalo mínimo: 30, Risco: 1%
Agressivas (alto risco, mais oportunidades)
-
TimeFrame: M5, SL: 150, TP: 300, Drawdown Máx: 40%
-
Trailing Stop e MA Filter desativados, MaxTrades: 15, Distância mínima: 50, Intervalo mínimo: 5, Risco: 3%
SUPORTE A TIPOS DE CONTA E BROKERS
-
Compatível com ECN, STP, MM, PAMM, demo.
-
Funciona em contas netting e hedging, detectando modo de margem automaticamente.
-
Suporta qualquer broker com MetaTrader 5.
RECOMENDAÇÃO DE ATIVOS
-
Forex: EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, USD/CHF, AUD/USD, NZD/USD
-
Metais: XAU/USD, XAG/USD
-
Criptomoedas: BTC/USD, ETH/USD
-
Energia: WTI, Brent
VANTAGENS
-
Análise de 11 padrões confiáveis
-
Filtro adicional MA
-
Sem Martingale, gerenciamento conservador
-
Configuração individual de padrões
-
Mais de 25 parâmetros ajustáveis
-
Visualização automática de trades
-
Gerenciamento completo de risco
-
Versátil para qualquer mercado
-
Proteção contra overtrading
-
Interface intuitiva para todos os níveis
CONCLUSÃO
Golden Scalper EA é uma ferramenta profissional para trading automatizado baseada em padrões de velas. Otimizado para scalping e swing trading, combina precisão histórica com filtragem moderna de sinais e gerenciamento de risco completo, adequado para qualquer ativo e timeframe.
Aviso: Sempre testar em demo e strategy tester antes de usar em conta real. Trading automatizado envolve risco de perda de capital.