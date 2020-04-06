DESCRIÇÃO

Golden Scalper EA – Consultor Automático para Scalping com Análise de Padrões de Velas no MetaTrader 5

Golden Scalper EA é um consultor totalmente automatizado (EA) para a plataforma MetaTrader 5, especializado em trading de alta frequência e scalping, oferecendo máxima eficiência com riscos mínimos. O EA utiliza algoritmos avançados de análise de padrões de velas e filtra sinais através de médias móveis (MA – Moving Average) para identificar pontos de entrada com precisão. O Golden Scalper EA combina análise poderosa com configurações flexíveis, tornando-se uma ferramenta indispensável para traders de todos os níveis de experiência.

O sistema reconhece automaticamente 11 padrões populares de velas e confirma sinais usando o filtro de média móvel, garantindo alta precisão nas entradas e minimizando sinais falsos. O gerenciamento de risco abrangente inclui controle de drawdown máximo, limites de número de trades, trailing stop e função de break-even para proteção do capital.

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS

Análise de 11 padrões populares de velas – O EA identifica e analisa os seguintes padrões:

Bullish Engulfing, Bearish Engulfing, Hammer, Hanging Man, Shooting Star, Inverted Hammer, Doji, Morning Star, Evening Star, Piercing Line, Dark Cloud Cover.

Seleção flexível de padrões – Cada padrão pode ser ativado ou desativado independentemente, permitindo ajustar o EA à sua estratégia de trading e preferências.

Filtro de média móvel para confirmação de sinais – O MA Filter usa a média móvel para filtrar sinais: sinais de compra apenas quando o preço está acima da MA; sinais de venda apenas quando o preço está abaixo da MA.

Flexibilidade de configuração da MA – Escolha do período da média móvel, método de cálculo (SMA, EMA, SMMA, LWMA, etc.) e tipo de preço (Close, Open, High, Low, HL2, OC2, etc.) para otimização precisa em cada ativo.

Gerenciamento confiável de risco – Proteção do capital via lote fixo, percentual do saldo ou valor monetário, limite de trades simultâneos, controle de drawdown máximo com fechamento automático de posições.

Verificação de margem e ajuste automático do lote – Antes de abrir uma posição, verifica se há margem livre suficiente e reduz automaticamente o lote se necessário.

Ferramentas para proteção e aumento de lucro – Trailing Stop protege automaticamente o lucro, Break Even move posições para ponto de equilíbrio após atingir o lucro alvo, níveis precisos de Stop Loss e Take Profit em pontos.

Filtros de tempo e distância entre trades – MinDistanceBetweenOrders evita abrir posições muito próximas; MinTimeBetweenTrades evita trades caóticos em curtos períodos.

Limites diários e controle de atividade – MaxFilteredOrders e MaxTradesAllowed limitam o número de trades para controlar risco total e evitar overtrading.

Versatilidade e adaptabilidade – Funciona em qualquer ativo: pares de moedas (EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, etc.), ouro (XAU/USD), prata (XAG/USD), petróleo, metais, índices e CFDs.

Otimizado para múltiplos timeframes – Recomendado para M5 e superiores, adequado para scalping, swing trading e trading de longo prazo.

Interface intuitiva de configurações – Estrutura clara de parâmetros, comentários detalhados, agrupamento lógico, ideal para iniciantes e profissionais.

ANÁLISE DE PADRÕES DE VELAS

Bullish Engulfing – Padrão de reversão de alta: vela de alta envolve totalmente a vela anterior de baixa, sinalizando mudança de tendência.

Bearish Engulfing – Padrão de reversão de baixa: vela de baixa envolve totalmente a vela anterior de alta.

Hammer – Padrão de reversão de alta com corpo pequeno e sombra inferior longa, normalmente no fundo da tendência.

Hanging Man – Similar ao Hammer, mas ocorre no topo da tendência, sinalizando reversão de baixa.

Shooting Star – Padrão de reversão de baixa com sombra superior longa e corpo pequeno, indicando enfraquecimento dos compradores.

Inverted Hammer – Padrão de reversão de alta, oposto ao Hammer, com sombra superior longa.

Doji – Padrão neutro de indecisão, onde abertura e fechamento quase coincidem.

Morning Star – Reversão de alta de três velas, indica fim da tendência de baixa.

Evening Star – Reversão de baixa de três velas, indica fim da tendência de alta.

Piercing Line – Reversão de alta de duas velas; a segunda fecha acima da metade da vela anterior.

Dark Cloud Cover – Reversão de baixa de duas velas; a segunda fecha abaixo da metade da vela anterior.

PARÂMETROS E CONFIGURAÇÕES

Configurações Gerais

TimeFrame: M5, M15, M30, H1, H4, D1, W1, MN1

MagicNumber: 61790

OrderComment: “MyOrders”

MainLogicPauseSec: 1.0

Gerenciamento de Risco e Segurança

MaxDrawdownPercent: 30.0%

CloseAllOnDrawdown: false

Filtros para Novas Ordens

MinDistanceBetweenOrders: 100 pontos

MinTimeBetweenOrders: 15 minutos

MaxFilteredOrders: 5

Gerenciamento de Capital

LotMethod: LOT_FIXED, LOT_RISK_BASED_ON_BALANCE, LOT_CURRENCY_TERMS

RiskPercentPerTrade: 2%

FixedLotSize: 0.3

MaxTradesAllowed: 28

Stop Loss & Take Profit

StopLossPoints: 300

TakeProfitPoints: 600

Trailing Stop & Break Even

EnableTrailingStop: false

TrailingStartPoints: 150

TrailingStopPoints: 100

TrailingStepPoints: 50

EnableBreakEven: false

BreakEvenStartPoints: 100

BreakEvenOffsetPoints: 20

Filtro de Média Móvel

EnableMAFilter: false

MAPeriod: 50

MAMethod: SMA, EMA, SMMA, LWMA

MAPrice: Close, Open, High, Low, HL2, OC2

Padrões de Velas

Todos ativáveis individualmente (BullishEngulfing, BearishEngulfing, Hammer, etc.)

Visualização

ShowDealHistory: true

BuyColorDraw: Lime

SellColorDraw: Red

FontSize: 15

LÓGICA DE TRADING

Análise dos últimos 3-4 candles para detectar padrões suportados. Confirmação via filtro MA: preço > MA para alta, preço < MA para baixa. Verificação de filtros de distância e tempo antes de abrir novas posições. Cálculo de lote com base no método selecionado. Verificação de margem e ajuste automático de lote. Definição de níveis de proteção (SL/TP). Gerenciamento de posições abertas com Trailing Stop e Break Even. Controle de drawdown e gerenciamento de risco contínuo.

RECOMENDAÇÕES DE USO

Testar no demo por 2-4 semanas antes do real.

Otimizar parâmetros por ativo: SL, TP, filtros MA, padrões, filtros de distância e tempo.

Risco recomendado: 1-2% por trade, drawdown máximo 20-30%, trades simultâneos 5-10.

Começar com 2-3 padrões mais confiáveis (Engulfing, Morning/Evening Star) e adicionar gradualmente.

Ajustar filtro MA: período 20-100, método SMA/EMA, preço Close.

Ativar Trailing Stop (50-100 pontos) e Break Even.

Considerar especificidades do broker: spreads, StopLevel, execução.

Desativar padrões ineficazes.

Monitorar e analisar resultados regularmente.

CONFIGURAÇÕES SUGERIDAS

Conservadoras (baixo risco, resultados estáveis)

TimeFrame: M15/H1, SL: 400, TP: 800, Drawdown Máx: 20%

Trailing Stop ativo, MA Filter ativo (SMA 50), MaxTrades: 5, Distância mínima: 150, Intervalo mínimo: 30, Risco: 1%

Agressivas (alto risco, mais oportunidades)

TimeFrame: M5, SL: 150, TP: 300, Drawdown Máx: 40%

Trailing Stop e MA Filter desativados, MaxTrades: 15, Distância mínima: 50, Intervalo mínimo: 5, Risco: 3%

SUPORTE A TIPOS DE CONTA E BROKERS

Compatível com ECN, STP, MM, PAMM, demo.

Funciona em contas netting e hedging, detectando modo de margem automaticamente.

Suporta qualquer broker com MetaTrader 5.

RECOMENDAÇÃO DE ATIVOS

Forex: EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, USD/CHF, AUD/USD, NZD/USD

Metais: XAU/USD, XAG/USD

Criptomoedas: BTC/USD, ETH/USD

Energia: WTI, Brent

VANTAGENS

Análise de 11 padrões confiáveis

Filtro adicional MA

Sem Martingale, gerenciamento conservador

Configuração individual de padrões

Mais de 25 parâmetros ajustáveis

Visualização automática de trades

Gerenciamento completo de risco

Versátil para qualquer mercado

Proteção contra overtrading

Interface intuitiva para todos os níveis

CONCLUSÃO

Golden Scalper EA é uma ferramenta profissional para trading automatizado baseada em padrões de velas. Otimizado para scalping e swing trading, combina precisão histórica com filtragem moderna de sinais e gerenciamento de risco completo, adequado para qualquer ativo e timeframe.

Aviso: Sempre testar em demo e strategy tester antes de usar em conta real. Trading automatizado envolve risco de perda de capital.