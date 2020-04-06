Grid Master Pro EA

Grid Master Pro – consultor especializado universal para negociação em grade.

Grid Master Pro é um consultor especializado (Expert Advisor) para MetaTrader 5, flexível e eficaz, que implementa uma estratégia confiável de negociação em grade (Grid Trading) em uma ampla variedade de instrumentos. Ele apresenta excelentes resultados ao negociar pares de moedas principais (EURUSD, GBPUSD, USDJPY), metais preciosos (XAUUSD/ouro), commodities (petróleo: Brent, WTI) e criptomoedas (BTCUSD, ETHUSD, etc.). O consultor vem equipado com um painel de monitoramento prático e oferece funcionalidades avançadas de gerenciamento de risco, incluindo Trailing Stop, BreakEven, limites diários de operações e muito mais.

Vantagens principais:

  1. Estrategia de grade
    • O consultor configura automaticamente uma grade de ordens pendentes (Buy Stop/Sell Stop) dentro de um corredor de preços determinado.
    • Parâmetros flexíveis de configuração, como GridStep (passo da grade) e NumberOfOrders (número de ordens).
    • Permite lucrar com as variações de preço, mesmo em condições de mercado lateral.
  2. Painel de controle transparente
    • O painel embutido (ShowPanel) exibe o lucro diário, semanal, mensal e o resultado total em tempo real.
    • Mostra o número de operações e o histórico de negociações. Permite fechar rapidamente todas as posições lucrativas com apenas um botão.
  3. Configuração de risco flexível
    • É possível escolher lote fixo (FixedLotSize) ou negociar com percentual do saldo (LOTMODE_PERCENT).
    • Três modos de risco prontos (RISK_LOW, RISK_MEDIUM, RISK_HIGH) para diferentes perfis de negociação.
  4. Função AutoRange (faixa automática)
    • O consultor pode determinar automaticamente a faixa de preços com base em dados diários, semanais, mensais ou em um intervalo personalizado (RANGE_DAILY, RANGE_WEEKLY, RANGE_MONTHLY, RANGE_CUSTOM).
    • Ajuda a iniciar rapidamente a estratégia sem necessidade de delimitação manual.
  5. Stop Loss, Take Profit e acompanhamento dinâmico
    • Stop Loss e Take Profit configuráveis para proteger o capital e garantir lucro.
    • O TrailingStop (trailing stop) “puxa” o stop loss à medida que o preço avança, aumentando o lucro potencial.
    • A função BreakEven move a negociação para o ponto de equilíbrio após atingir uma certa quantidade de pips.
  6. Limites diários (Daily Limit)
    • Configuração do número máximo de operações por dia (MaxOrdersPerDay) e do total de posições em um instrumento (Max_Orders_Per_Symbol).
    • Protege a conta contra atividade de negociação excessiva.
  7. Facilidade de integração
    • Instalação simples e configuração mínima permitem começar rapidamente.
    MagicNumber e comentário de negociação (TradeComment) ajudam a manter o registro separado de operações caso outros sistemas também sejam utilizados.
  8. Segurança e controle
    • O parâmetro MaxSpreadPips limita a negociação em períodos de spread elevado.
    • O consultor verifica a margem disponível para evitar sobrecarga da conta.
  9. Visualização das negociações no gráfico
    • Com ShowPanel=true ativado, as negociações são destacadas visualmente no gráfico, facilitando a análise.

Para quem o Grid Master Pro é indicado?

  • Traders iniciantes que desejam aprender a negociar em grade sem configurações manuais complexas.
  • Traders experientes que precisam de uma ferramenta poderosa com sistema de gerenciamento de ordens e riscos flexível.
  • Algotraders e desenvolvedores que buscam uma solução “pronta para usar” com possibilidade de otimização detalhada.

Recomendações de uso

  1. Teste o consultor em dados históricos no testador de estratégias para avaliar os resultados em diferentes instrumentos (moedas, ouro, petróleo: Brent, WTI, criptomoedas).
  2. Escolha o nível de risco (RiskLevel) e o método de cálculo do lote (LotMethod) de acordo com a sua estratégia de negociação.
  3. Considere o spread (MaxSpreadPips) e a volatilidade do mercado, especialmente durante notícias importantes.
  4. Ative TrailingStop e BreakEven para proteger os lucros já obtidos.
  5. A função AutoRange permitirá ao consultor determinar automaticamente os limites da grade ou definí-los manualmente conforme a sua análise.

Por que o Grid Master Pro é uma boa escolha?

  • Trabalho universal: Adequado para pares de moedas (EURUSD, GBPUSD, etc.), ouro (XAUUSD), petróleo (Brent, WTI) e criptomoedas (BTCUSD, ETHUSD etc.).
  • Toda a informação em um só lugar: O painel de controle mostra lucro, histórico de operações e permite fechar todas as ordens lucrativas de forma instantânea.
  • Máxima automatização: Elimina o fator humano, segue estritamente o plano de negociação e reage prontamente a novas oportunidades de mercado.
  • Proteção de capital: Configuração flexível de lote e limites de operações para ajudar a preservar os recursos e controlar os riscos.

Descrição breve dos principais parâmetros do consultor

A seguir, estão listados os principais grupos de parâmetros de entrada (Inputs) que você pode encontrar no código:

1. Grid Setup

  • AutoRange (RANGE_OFF / RANGE_DAILY / RANGE_WEEKLY / RANGE_MONTHLY / RANGE_CUSTOM)
    Ativa ou desativa o cálculo automático da faixa de preços.
  • AutoRangeTimeframe (PERIOD_D1, etc.)
    O período de tempo para determinar a faixa, caso o AutoRange esteja ativado.
  • AutoRangeDays
    Quantos dias/semanas/meses de histórico são usados para determinar a faixa.
  • PriceRangeStart / PriceRangeEnd
    Intervalo manual (datas de início e fim) se RANGE_CUSTOM for selecionado.
  • MinimumPrice / MaximumPrice
    Limites inferior e superior da grade, caso o AutoRange = RANGE_OFF ou para ajuste manual adicional.
  • NumberOfOrders
    Quantidade de ordens pendentes que serão colocadas em um “ramo” da grade.
  • GridStepPips
    Distância entre as ordens em pips.
  • GridTradeDirection (GRID_BUY / GRID_SELL / GRID_BOTH)
    Direção de negociação (somente compra, somente venda ou ambas).

2. Lot & Risk

  • LotMethod (LOTMODE_FIXED / LOTMODE_PERCENT)
    Método de cálculo do lote: fixo ou percentual do saldo.
  • FixedLotSize
    Tamanho de lote fixo, caso o modo LOTMODE_FIXED seja selecionado.
  • RiskLevel (RISK_LOW / RISK_MEDIUM / RISK_HIGH)
    Se LOTMODE_PERCENT for usado, define automaticamente a porcentagem do depósito de acordo com o nível de risco.

3. Stop Loss & Take Profit

  • StopLossPips
    Tamanho do stop loss em pips (0 – desativado).
  • TakeProfitPips
    Tamanho do take profit em pips (0 – desativado).

4. Trailing & BreakEven

  • TrailingStop (true/false)
    Ativa ou desativa o trailing stop.
  • TrailingStartPips, TrailingDistancePips, TrailingStepPips
    Configurações do trailing stop: a partir de qual distância será ativado, qual distância manter do preço e o intervalo de reajuste.
  • BreakEven (true/false)
    Ativa ou desativa o ponto de equilíbrio (break even).
  • BreakEvenStartPips
    Em quantos pips de lucro a operação é movida para o ponto de equilíbrio.
  • BreakEvenOffsetPips
    A distância acima/abaixo do preço de abertura ao ativar o break even.

5. Orders & Daily Limits

  • MaxSpreadPips
    Spread máximo permitido em pips para abrir novas operações.
  • MagicNumber
    Identificador único do consultor, para distinguir operações de diferentes robôs.
  • TradeComment
    Comentário nas ordens/operações para facilitar o registro.
  • DailyLimit (true/false)
    Ativa ou desativa limites diários de operações.
  • MaxOrdersPerDay
    Número máximo de operações por dia.
  • Max_Orders_Per_Symbol
    Número máximo de posições abertas e ordens pendentes por instrumento.

6. Display & Panel

  • ShowPanel (true/false)
    Ativa ou desativa o painel visual no gráfico.
  • ProfitStatsDisplay (true/false)
    Exibe ou não as estatísticas (lucro diário/semanal/mensal/todo o período) no painel.
  • TradeHistoryDisplay (true/false)
    Desenha ou não o histórico de operações no gráfico (setas de entrada/saída).
  • BuyTradeColor, SellTradeColor, TradeFontSize
    Cores e tamanho da fonte para exibir operações de compra/venda.
  • PanelBackgroundColor, PanelTextColor, PanelEditColor
    Cor de fundo do painel, cor do texto e cor dos campos de entrada.

Conclusão

Grid Master Pro combina a simplicidade de configuração inicial com amplas possibilidades de otimização para negociação em grade. Com ele, você pode operar com sucesso em pares de moedas (EURUSD, GBPUSD etc.), ouro (XAUUSD), petróleo (Brent, WTI) e pares de criptomoedas populares (BTCUSD, ETHUSD). O prático painel de monitoramento, as funções de Trailing Stop, BreakEven, o limite de operações diárias e outras ferramentas ajudam a controlar o processo de forma eficaz e a gerenciar os riscos de maneira inteligente.

É importante lembrar

  • A negociação nos mercados financeiros sempre envolve riscos. Estude a estratégia de negociação e teste o consultor em contas demo antes de usá-lo em uma conta real.
  • Resultados passados não garantem lucros futuros.
  • Nem o autor nem os desenvolvedores se responsabilizam por possíveis perdas decorrentes do uso deste produto.

Comece a utilizar o Grid Master Pro hoje mesmo para aproveitar todas as vantagens da negociação automatizada em grade e tornar sua atuação no mercado ainda mais eficiente!

