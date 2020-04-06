CrossRoad Scalping Pro Infinite Breakeven
- Experts
- Fabio Rodrigues
- Versão: 8.4
- Atualizado: 4 dezembro 2025
- Ativações: 5
CrossRoad Scalping Pro Infinite Breakeven vai ficar com valor promocional de lançamento até 08/12/2025
Esse Expert Advisor se adapta a qualquer ativo. Ele é universal.
O Multi-Asset Scalper EA é um sistema de trading automatizado profissional desenvolvido para a plataforma MetaTrader 5, projetado para operações de scalping em múltiplos ativos simultaneamente. A versão 8.2 incorpora tecnologia multi-timeframe com confirmação tripla e gestão de risco integrada.
Arquitetura Técnica
1. Sistema de Sinais Inteligente
-
Cálculo Multi-Timeframe: Análise tripla (operação, confirmação rápida e lenta)
-
Sistema de Votação: 3 indicadores principais (EMA, MACD, RSI) com pesos ajustáveis
-
Modos de Risco: 5 níveis (Ultra Agressivo → Ultra Conservador) que afetam sensibilidade
2. Gestão de Risco Avançada
-
Cálculo de Lotes Híbrido: Fixo ou baseado em risco (USD)
-
Breakeven Infinito: Sistema progressivo em dólares, não em pips. Atinge o lucro estipulado e o SL vai para 0. Dobra o lucro e ele vai para o valor estipulado e assim sucessivamente.
-
Proteção de Margem: Prevenção ativa de erros "Not Enough Money"
-
Limites Hierárquicos: Diários, globais e por drawdown
3. Gestão de Posições
-
Multi-Ativo: Até 14 símbolos simultâneos
-
Proteção Completa: Freeze levels, limites do broker, validação de preços
-
Fechamento Emergencial: Sistema prioritário em condições críticas