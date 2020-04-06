CrossRoad Scalping Pro Infinite Breakeven vai ficar com valor promocional de lançamento até 08/12/2025



Esse Expert Advisor se adapta a qualquer ativo. Ele é universal.





O Multi-Asset Scalper EA é um sistema de trading automatizado profissional desenvolvido para a plataforma MetaTrader 5, projetado para operações de scalping em múltiplos ativos simultaneamente. A versão 8.2 incorpora tecnologia multi-timeframe com confirmação tripla e gestão de risco integrada.





Arquitetura Técnica

1. Sistema de Sinais Inteligente

Cálculo Multi-Timeframe : Análise tripla (operação, confirmação rápida e lenta)

Sistema de Votação : 3 indicadores principais (EMA, MACD, RSI) com pesos ajustáveis

Modos de Risco: 5 níveis (Ultra Agressivo → Ultra Conservador) que afetam sensibilidade

2. Gestão de Risco Avançada

Cálculo de Lotes Híbrido : Fixo ou baseado em risco (USD)

Breakeven Infinito : Sistema progressivo em dólares, não em pips. Atinge o lucro estipulado e o SL vai para 0. Dobra o lucro e ele vai para o valor estipulado e assim sucessivamente.

Proteção de Margem : Prevenção ativa de erros "Not Enough Money"

Limites Hierárquicos: Diários, globais e por drawdown

3. Gestão de Posições

Multi-Ativo : Até 14 símbolos simultâneos

Proteção Completa : Freeze levels, limites do broker, validação de preços

Fechamento Emergencial: Sistema prioritário em condições críticas