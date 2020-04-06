Gartley Butterfly Pattern EA

Descrição

O consultor automático realiza operações com base em padrões harmônicos — figuras populares da análise técnica, originalmente apresentadas por Harold McKinley Gartley e posteriormente sistematizadas e ampliadas por Scott Carney, autor de padrões como Bat, Crab, Shark, Deep Crab e Alternate Bat.

O robô reconhece e opera com os seguintes padrões: Gartley, Butterfly, Bat, Crab, Shark, Cypher, Deep Crab, Alternate Bat, AB=CD, Three Drives.

Os padrões são formados com base nos níveis de Fibonacci, com possibilidade de ajuste flexível da tolerância às variações.

O consultor:

escaneia o gráfico no timeframe definido (por exemplo, H1, H4; padrão é H3),

abre operações baseadas em padrões confirmados com parâmetros definidos,

calcula o volume das posições por lote fixo ou conforme nível de risco definido,

gerencia as operações abertas usando trailing stop, ponto de equilíbrio (break even), limites para quantidade de ordens e distância entre elas.

Implementa visualização de todos os padrões no gráfico, além de painel de controle com estatísticas e informações das posições atuais.

Para que os padrões sejam exibidos corretamente, utilize o mesmo timeframe definido nas configurações do consultor.

Ativos suportados

Pares de moedas: EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, USD/CHF, AUD/USD, NZD/USD, USD/CAD

Petróleo: Brent, WTI

Criptomoedas: Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Ripple (XRP), Litecoin (LTC) e outros tokens populares

Metais preciosos: ouro (XAU/USD), prata (XAG/USD)

O consultor é adequado tanto para o mercado clássico Forex quanto para mercados de commodities e ativos digitais.

Recomendações de uso

O consultor é otimizado para operar o par GBP/USD. Os testes foram realizados em conta demo da corretora Roboforex.

Para ativação, configure:

Stop Loss = 0,

Trailing Stop = true,

Break Even = true.

Recomenda-se realizar otimização para seu corretor, pois spread, horário de negociação e outros parâmetros podem variar.

Principais parâmetros e funções do consultor

• Configurações gerais

Magic Number — identificador único para as operações do consultor

Working Timeframe — timeframe para análise e busca dos padrões harmônicos (exemplo: H1, H3, H4)

Max Spread (pontos) — spread máximo permitido para abertura de operações

• Configurações dos padrões

Lookback Bars — quantidade de velas recentes analisadas para detecção dos padrões

Min Pattern Size (pontos) — tamanho mínimo do padrão em pontos

Fibonacci Tolerance — tolerância permitida na verificação dos níveis de Fibonacci (ex.: 0.05 = 5%)

Enable Gartley / Bat / Butterfly / Crab / Shark / Cypher / Deep Crab / Alternate Bat / AB=CD / Three Drives — ativar ou desativar busca e negociação por cada padrão

• Gerenciamento de risco

Lot Calculation Method — método para calcular o tamanho da posição: lote fixo ou cálculo de risco como percentual do saldo

Fixed Lot Size — tamanho fixo do lote (se selecionado o método fixo)

Risk % per Trade — percentual do saldo a ser arriscado em cada operação (para cálculo pelo risco)

Max Simultaneous Positions — número máximo de posições abertas simultaneamente

• Stop loss e take profit

Stop Loss (pontos) — tamanho do stop loss (0 significa sem stop loss)

Take Profit (pontos) — tamanho do take profit

• Trailing stop

Use Trailing Stop — ativar ou desativar trailing stop

Trailing Start (pontos) — movimento mínimo a favor para ativar trailing stop

Trailing Distance (pontos) — distância do trailing stop em relação ao preço atual

Trailing Step (pontos) — passo mínimo para mover o trailing stop

• Break Even (ponto de equilíbrio)

Use Break Even — ativar mover stop loss para ponto de equilíbrio

Break Even Start (pontos) — lucro mínimo para ativar ponto de equilíbrio

Break Even Offset (pontos) — deslocamento do stop a partir do ponto de entrada ao ativar break even

• Filtros de ordens

Min Distance Between Orders (pontos) — distância mínima entre ordens abertas

Min Time Between Orders (minutos) — tempo mínimo entre aberturas de operações

• Exibição e painel

Draw Patterns — mostrar padrões no gráfico

Show Panel — mostrar painel de controle do consultor no gráfico

Show Trade History — exibir histórico de operações

Show Profit Labels — mostrar etiquetas de lucro nas operações

Show Close Line — exibir linha de fechamento das operações

Show Fibonacci — mostrar níveis de Fibonacci nos padrões

• Cores dos padrões e elementos

Configuração de cores para cada tipo de padrão e elementos do painel

Line Width — espessura das linhas dos padrões no gráfico

Font Size — tamanho da fonte para legendas e etiquetas

• Cores do painel

Panel Background Color — cor de fundo do painel

Panel Text Color — cor do texto no painel

Panel Edit Color — cor dos campos editáveis

Panel Profit Color — cor do texto para lucros

Panel Loss Color — cor do texto para perdas

Conclusão

Gartley Butterfly Pattern EA é uma ferramenta poderosa e flexível para trading automático baseado em padrões harmônicos. Adequado para operações intraday e de médio prazo, permite automatizar a busca por formações técnicas complexas e gerenciar operações com precisão em diversos mercados — de moedas a criptomoedas e commodities.

Importante

Antes de usar, teste e otimize os parâmetros conforme as condições do seu corretor. Lembre-se que operar nos mercados financeiros envolve riscos elevados. Utilize conta demo e siga as regras de gerenciamento de capital.



