Gartley Butterfly Pattern EA

Gartley Butterfly Pattern EA
Descrição
O consultor automático realiza operações com base em padrões harmônicos — figuras populares da análise técnica, originalmente apresentadas por Harold McKinley Gartley e posteriormente sistematizadas e ampliadas por Scott Carney, autor de padrões como Bat, Crab, Shark, Deep Crab e Alternate Bat.
O robô reconhece e opera com os seguintes padrões: Gartley, Butterfly, Bat, Crab, Shark, Cypher, Deep Crab, Alternate Bat, AB=CD, Three Drives.
Os padrões são formados com base nos níveis de Fibonacci, com possibilidade de ajuste flexível da tolerância às variações.

O consultor:

  • escaneia o gráfico no timeframe definido (por exemplo, H1, H4; padrão é H3),

  • abre operações baseadas em padrões confirmados com parâmetros definidos,

  • calcula o volume das posições por lote fixo ou conforme nível de risco definido,

  • gerencia as operações abertas usando trailing stop, ponto de equilíbrio (break even), limites para quantidade de ordens e distância entre elas.

Implementa visualização de todos os padrões no gráfico, além de painel de controle com estatísticas e informações das posições atuais.

Para que os padrões sejam exibidos corretamente, utilize o mesmo timeframe definido nas configurações do consultor.

Ativos suportados

  • Pares de moedas: EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, USD/CHF, AUD/USD, NZD/USD, USD/CAD

  • Petróleo: Brent, WTI

  • Criptomoedas: Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Ripple (XRP), Litecoin (LTC) e outros tokens populares

  • Metais preciosos: ouro (XAU/USD), prata (XAG/USD)

O consultor é adequado tanto para o mercado clássico Forex quanto para mercados de commodities e ativos digitais.

Recomendações de uso
O consultor é otimizado para operar o par GBP/USD. Os testes foram realizados em conta demo da corretora Roboforex.
Para ativação, configure:

  • Stop Loss = 0,

  • Trailing Stop = true,

  • Break Even = true.

Recomenda-se realizar otimização para seu corretor, pois spread, horário de negociação e outros parâmetros podem variar.

Principais parâmetros e funções do consultor

• Configurações gerais

  • Magic Number — identificador único para as operações do consultor

  • Working Timeframe — timeframe para análise e busca dos padrões harmônicos (exemplo: H1, H3, H4)

  • Max Spread (pontos) — spread máximo permitido para abertura de operações

• Configurações dos padrões

  • Lookback Bars — quantidade de velas recentes analisadas para detecção dos padrões

  • Min Pattern Size (pontos) — tamanho mínimo do padrão em pontos

  • Fibonacci Tolerance — tolerância permitida na verificação dos níveis de Fibonacci (ex.: 0.05 = 5%)

  • Enable Gartley / Bat / Butterfly / Crab / Shark / Cypher / Deep Crab / Alternate Bat / AB=CD / Three Drives — ativar ou desativar busca e negociação por cada padrão

• Gerenciamento de risco

  • Lot Calculation Method — método para calcular o tamanho da posição: lote fixo ou cálculo de risco como percentual do saldo

  • Fixed Lot Size — tamanho fixo do lote (se selecionado o método fixo)

  • Risk % per Trade — percentual do saldo a ser arriscado em cada operação (para cálculo pelo risco)

  • Max Simultaneous Positions — número máximo de posições abertas simultaneamente

• Stop loss e take profit

  • Stop Loss (pontos) — tamanho do stop loss (0 significa sem stop loss)

  • Take Profit (pontos) — tamanho do take profit

• Trailing stop

  • Use Trailing Stop — ativar ou desativar trailing stop

  • Trailing Start (pontos) — movimento mínimo a favor para ativar trailing stop

  • Trailing Distance (pontos) — distância do trailing stop em relação ao preço atual

  • Trailing Step (pontos) — passo mínimo para mover o trailing stop

• Break Even (ponto de equilíbrio)

  • Use Break Even — ativar mover stop loss para ponto de equilíbrio

  • Break Even Start (pontos) — lucro mínimo para ativar ponto de equilíbrio

  • Break Even Offset (pontos) — deslocamento do stop a partir do ponto de entrada ao ativar break even

• Filtros de ordens

  • Min Distance Between Orders (pontos) — distância mínima entre ordens abertas

  • Min Time Between Orders (minutos) — tempo mínimo entre aberturas de operações

• Exibição e painel

  • Draw Patterns — mostrar padrões no gráfico

  • Show Panel — mostrar painel de controle do consultor no gráfico

  • Show Trade History — exibir histórico de operações

  • Show Profit Labels — mostrar etiquetas de lucro nas operações

  • Show Close Line — exibir linha de fechamento das operações

  • Show Fibonacci — mostrar níveis de Fibonacci nos padrões

• Cores dos padrões e elementos

  • Configuração de cores para cada tipo de padrão e elementos do painel

  • Line Width — espessura das linhas dos padrões no gráfico

  • Font Size — tamanho da fonte para legendas e etiquetas

• Cores do painel

  • Panel Background Color — cor de fundo do painel

  • Panel Text Color — cor do texto no painel

  • Panel Edit Color — cor dos campos editáveis

  • Panel Profit Color — cor do texto para lucros

  • Panel Loss Color — cor do texto para perdas

Conclusão
Gartley Butterfly Pattern EA é uma ferramenta poderosa e flexível para trading automático baseado em padrões harmônicos. Adequado para operações intraday e de médio prazo, permite automatizar a busca por formações técnicas complexas e gerenciar operações com precisão em diversos mercados — de moedas a criptomoedas e commodities.

Importante
Antes de usar, teste e otimize os parâmetros conforme as condições do seu corretor. Lembre-se que operar nos mercados financeiros envolve riscos elevados. Utilize conta demo e siga as regras de gerenciamento de capital.


Produtos recomendados
Elliott Wave EA
Vladimir Shumikhin
5 (1)
Experts
Consultor Elliott Wave EA Descrição Elliott Wave AI é uma solução profissional de trading baseada nos padrões de ondas M & W descritos por A. Merrill. Este poderoso Consultor Especialista identifica e opera formações de ondas com alta precisão, fornecendo aos traders uma solução automatizada confiável para utilizar a teoria das ondas de Elliott. Características principais Reconhecimento inteligente de padrões - Algoritmo avançado identifica padrões de ondas M & W com precisão excepcional Tecnolo
Nova GTR Trader
Anita Monus
Experts
Nova GTR Trader is a precise automation of the Gator indicator — a Bill Williams tool designed to track market phases by analyzing convergence and divergence of trend signals. This EA turns the Gator’s visual cues into a disciplined, automated strategy that identifies when the market is trending, consolidating, or ready for a breakout. Instead of reacting to every small fluctuation, Nova GTR Trader waits for clear alignment between the indicator’s jaws, teeth, and lips. Trades are executed only
Harmonic Pattern EA Pro
Noppadon Boonpromuppatham
Experts
Harmonic Pattern EA Pro (((-----Introductory Price for the first 10 buyers only!!!----))) Trade the markets with precision using the power of Harmonic Patterns. This fully automated Expert Advisor identifies high-probability setups and manages them with a sophisticated multi-take-profit and break-even system. Why Choose Harmonic Pattern EA Pro? Harmonic Pattern EA Pro is not just another trading robot. It's a comprehensive trading solution built around a proven market analysis technique. It m
Pan PrizMA CD Phase
Aleksey Panfilov
Indicadores
The Expert Advisor and the video are attached in the Discussion tab . The robot applies only one order and strictly follows the signals to evaluate the indicator efficiency. Pan PrizMA CD Phase is an option based on the Pan PrizMA indicator. Details (in Russian). Averaging by a quadric-quartic polynomial increases the smoothness of lines, adds momentum and rhythm. Extrapolation by the sinusoid function near a constant allows adjusting the delay or lead of signals. The value of the phase - wave s
Harmonic Patterns by ZZ MT5
Mykola Khandus
Indicadores
Overview Harmonic Patterns MT5 is a technical analysis indicator designed for the MetaTrader 5 platform. It identifies and displays harmonic price patterns, such as Butterfly, Cypher, Crab, Bat, Shark, and Gartley, in both bullish and bearish directions. The indicator calculates key price levels, including entry, stop loss, and three take-profit levels, to assist traders in analyzing market movements. Visual elements and customizable alerts enhance usability on the chart. Features Detects six ha
PREngulfing
Slobodan Manovski
Experts
PR EA - Engulfing Pattern Trading System Automated Engulfing Pattern Detection with MA Confirmation The PR EA is a Meta Trader 5 expert advisor that identifies and trades bullish/bearish engulfing candlestick patterns when confirmed by a moving average filter. Designed for swing trading on 30-minute charts with compatibility for M15 and H1 time frames. Key Features: Pattern Recognition - Detects valid bullish/bearish engulfing candle formations Trend Confirmation - 238-period SMA filter
Harmonic Butterfly MT5
Sergey Deev
Indicadores
The indicator detects and displays М. Gartley's Butterfly pattern. The pattern is plotted by the extreme values of the ZigZag indicator (included in the resources, no need to install). After detecting the pattern, the indicator notifies of that by the pop-up window, a mobile notification and an email. The pattern and wave parameters are displayed on the screenshots. The default parameters are used for demonstration purposes only in order to increase the amount of detected patterns. Parameters z
Gartley Projections D
Oleksandr Medviediev
3 (2)
Indicadores
The indicator identifies the harmonic patterns (XABCD) according to developments of H.M.Gartley ( "Profits in the Stock Market" , 1935г). It projects D-point as a point in the perspective projection (specify ProjectionD_Mode = true in the settings). Does not redraw. When a bar of the working timeframe closes, if the identified pattern point has not moved during Patterns_Fractal_Bars bars, an arrow appears on the chart (in the direction of the expected price movement). From this moment on, the ar
Wolfe Wave Scanner MT5
Reza Aghajanpour
5 (7)
Indicadores
**  All Symbols  x  All Timeframes  scan just by pressing scanner button ** *** Contact me  to send you instruction and add you in "Wolfe Wave Scanner group" for sharing or seeing experiences with other users. Introduction: A Wolfe Wave is created with five-wave patterns in price. It shows supply and demand and a fight towards a balance price. T hese waves of price actions can help traders identify the boundaries of   the trend . Also  It helps forecast how the price will move in the near futur
SV Harmozup Pattern
Minh Truong Pham
Indicadores
The concept of Harmonic Patterns was established by H.M. Gartley in 1932. Gartley wrote about a 5-point (XABCD) pattern (known as Gartley) in his book Profits in the Stock Market. This indicator scan and alert when 4th point (C) is complete and predict where D should be.  In traditional, Gartley pattern include BAT pattern, Gartley pattern, butterfly pattern, crab pattern, deep crab pattern, shark pattern. Each pattern has its own set of fibonacci. In this indicator, we add more extended patter
DCA Guardian
Yulia Azan Sabaeva
Experts
EA 100% focused on GBPUSD on M15. DCA strategy with a basket of up to 5 orders, additions based on percentage deviation, and basket take-profit. Comes with two presets: Funding (conservative): built to pass prop-firm challenges with low drawdown. Turbo (aggressive): same algorithm with higher lot size and equity SL for those seeking speed while accepting higher risk. ️ No external indicators or news filters (pure price execution). ️ Equity SL as % of balance (hard risk cut). ️ Grid-less logic
Indicement MT5
Profalgo Limited
4.04 (26)
Experts
Bem-vindo ao Indicement! PROP FIRM READY! -> baixe os arquivos do conjunto   aqui PROMOÇÃO DE LANÇAMENTO: Restam apenas algumas cópias pelo preço atual! Preço final: 990$ NEW: Choose 1 EA for FREE! (limited to 2 trading account numbers) Oferta de combinação definitiva     ->     clique aqui JUNTE-SE AO GRUPO PÚBLICO:   Clique aqui   VERSION 4.0 LIVE RESULTS OLD VERSION FINAL RESULTS A INDICEMENT     traz meus 15 anos de experiência na criação de algoritmos de negociação profissionais para os m
Smart Pattern AtrShield
Nuno Miguel Costa Tome
Experts
Núcleo de autoaprendizado – varre as últimas 500 velas, extrai padrões de RSI + inclinação das MAs. Adaptação em tempo real – a cada vela  atualiza as pontuações de acerto e vota nos padrões mais parecidos antes de abrir a operação. Gestão de risco sensível à volatilidade – toda posição nasce com um stop-loss igual a ATR(14) × 1,5, ficando automaticamente mais largo em mercados rápidos e mais curto em mercados tranquilos. Ultraleve, 100 % MQL5 – carga mínima de CPU, funciona em qualquer corretor
Gecko EA MT5
Profalgo Limited
5 (1)
Experts
NEW PROMO: Only a few copies copies available at 349$ Next price: 449$ Make sure to check out our " Ultimate EA combo package " in our   promo blog ! Gecko runs a simple, yet very effective, proven strategy.  It looks for important recent support and resistance levels and will trade the breakouts.  This is a "real" trading system, which means it will use a SL to protect the account.  It also means it will not use any dangerous techniques like martingale, grid or averaging down. The EA shows its
All In One Breakout
Dilwyn Tng
5 (4)
Experts
As estratégias de rompimento estão entre as abordagens de trading mais testadas pelo tempo, duradouras e confiáveis. Elas visam capturar o momentum em níveis de preços-chave — geralmente após períodos de consolidação do mercado — onde fortes movimentos tendem a ocorrer. Isso torna os sistemas de rompimento ideais para traders que desejam seguir tendências intradiárias ou baseadas em sessões. All-In-One Breakout EA [EA de Rompimento Tudo-em-Um] aproveita totalmente este princípio ao identificar f
Voenix Chart Pattern Scanner MT5
Lorentzos Roussos
4.83 (6)
Experts
Padrões harmônicos EA se você preferir ver isso em um gráfico ao vivo em vez de ler a descrição,   você pode baixar instantaneamente uma demonstração gratuita aqui. Padrões incluídos: Padrão ABCD Padrão Gartley Padrão de morcego Padrão de cifra 3Padrão de acionamentos Padrão Cisne Negro Padrão de cisne branco Padrão Quasimodo ou padrão Over Under Padrão de morcego alternativo Padrão de borboleta Padrão de caranguejo profundo Padrão de caranguejo Padrão de tubarão Padrão de cinco O Padrão de ca
Harmonic ABCD Monitor MT5
Mihail Matkovskij
5 (2)
Indicadores
Multi-currency, multi-timeframe, harmonic pattern indicator AB = CD. Supports sending push notifications about signals to a mobile device, messages on e-mail, as well as messages using alerts on all available currency pairs and timeframes. This indicator was based on the indicator Harmonic ABCD Universal. Version for MetaTrader 5:  https://www.mql5.com/en/market/product/44972 . See also: Harmonic ABCD Universal for MetaTrader 4 . Using modern software development methods has made the indicator a
PZ Harmonacci Patterns MT5
PZ TRADING SLU
3 (6)
Indicadores
Este é sem dúvida o indicador de reconhecimento automático de formação de preço harmônico mais completo que você pode encontrar para a MetaTrader Platform. Ele detecta 19 padrões diferentes, leva as projeções de Fibonacci tão a sério quanto você, exibe a Zona de Reversão Potencial (PRZ) e encontra níveis adequados de stop loss e take-profit. [ Guia de instalação | Guia de atualização | Solução de problemas | FAQ | Todos os produtos ] Detecta 19 formações harmônicas de preços diferentes Traça
Market Perspective Structure Indicator MT5
Mykola Khandus
Indicadores
Overview The Market Perspective Structure Indicator is a comprehensive MetaTrader indicator designed to provide traders with a detailed analysis of market structure across multiple timeframes. It identifies and visualizes key price action elements, including swing highs and lows, Break of Structure (BOS), Change of Character (CHOCH), internal structures, equal highs/lows, premium/discount levels, previous levels from higher timeframes, and trading session zones. With extensive customization opt
Universal Harmonic Indicator MT5
Aleksey Usachev
Indicadores
Harmonic based indicator. Recognizes several patterns: ABCD, 3 Drives, Gartley, Butterfly, Bat, Atlternative Bat, Deep Bat, Crab, Deep Crab, Cypher and Shark. Able to set SL and three levels of TP based on Fibonacci Levels. Three types of alerts are available: PopUp, Email and Push. Trade advices on chart and stats also printed for visual estimation. All patterns are formed by not repainting ZigZiag. Parameters for it are classic: InpDepth, InpDeviation,InpBackstep. MinComplete means the level
MACD Divergence MT5
Sergey Deev
Indicadores
The indicator detects divergence signals - the divergences between the price peaks and the MACD oscillator values. The signals are displayed as arrows in the additional window and are maintained by the messages in a pop-up window, e-mails and push-notifications. The conditions which formed the signal are displayed by lines on the chart and in the indicator window. The indicator parameters MacdFast - fast MACD line period MacdSlow - slow MACD line period MacdSignal - MACD signal line period Macd
MonsterDash Harmonic Indicator MT5
Paul Geirnaerdt
3 (4)
Indicadores
MonsterDash Harmonics Indicator is a harmonic pattern dashboard. It recognizes all major patterns. MonsterDash is a dashboard that displays all detected patterns for all symbols and (almost) all timeframes in sortable and scrollable format. Users can add their own user defined patterns . MonsterDash can open and update charts with the pattern found. Settings MonsterDash's default settings are good enough most of the time. Feel free to fine tune them to your needs. The color settings are for tho
Monster Harmonic Indicator MT5
Paul Geirnaerdt
Indicadores
Monster Harmonics Indicator is a harmonic pattern indicator. It recognizes Gartley, Bat, Crab, Butterfly, Cypher, White Swan, Black Swan, Shark and AB=CD patterns. Projected patterns that are not yet completed are recognized, too. Monster even shows the PRZ (Potential Reversal Zone). Users can add their own user defined patterns to Monster. Besides the current pattern, Monster also shows all patterns in the symbols history. Monster will provide alerts for developing patterns. Introduced by H.M.
Imperator Expert Advisor
Igor Widiger
Experts
Imperator Expert Advisor is your reliable assistant in making profitable trading decisions. Our algorithm and professional analysis will help you maximize your profits. With our experience, we will help you achieve your trading goals. Our expert advisor is based on comprehensive market analysis and advanced trading strategies. We offer various settings to customize your trading. The advisor monitors the markets, identifies opportunities and executes trades in real time. Backtests and risk manage
NexCrash 500 EA
Jacoues Lukas Olivier
Experts
Introducing NexCrash 500: Your Fully Automated Trading Solution NexCrash 500 is a cutting-edge, fully automated trading bot designed to navigate the Crash 500 market with precision and accuracy. This powerful tool is engineered to maximize gains while minimizing risk, ensuring a seamless trading experience. Key Features: - Dynamic Lot Size Calculation: NexCrash 500 adjusts the lot size based on your chosen risk percentage, ensuring that each trade is executed with optimal position sizing. -
TradeForge AlphaGain AI
Akshay Chunilal Patil
Experts
AlphaGain AI – Precisão de elite com IA de nova geração AlphaGain AI é um poderoso Expert Advisor (EA) para MetaTrader 5, impulsionado por inteligência artificial e dados históricos para gerar sinais precisos e consistentes. Ideal para traders que buscam consistência com controle de risco rigoroso e execução inteligente. Principais recursos: Núcleo com IA: identifica padrões de velas, zonas de volatilidade e lógica de momentum; Treinado com mais de 10 anos de dados; Estratégia avançada
Grid Balance
Tan Au Phuong
3.67 (3)
Experts
Estratégia Automatizada de Trading com Grade Grid Balance EA é uma ferramenta poderosa e altamente personalizável para grid trading, desenvolvida em MQL5 . Ele abre automaticamente ordens de compra e venda, define níveis de take-profit individuais para cada operação e fecha todas as posições quando a meta de lucro total é atingida, simplificando e otimizando todo o processo de trading automatizado. É um assistente confiável para estratégias de grade que exigem eficiência e disciplina. Adquira o
X3 Chart Pattern Scanner MT5
Young Ho Seo
5 (4)
Indicadores
Introduction to X3 Chart Pattern Scanner X3 Cherart Pattern Scanner is the non-repainting and non-lagging indicator detecting X3 chart patterns including Harmonic pattern, Elliott Wave pattern, X3 patterns, and Japanese Candlestick patterns. Historical patterns match with signal patterns. Hence, you can readily develop the solid trading strategy in your chart. More importantly, this superb pattern scanner can detect the optimal pattern of its kind. In addition, you can switch on and off individu
Fibonacci Confluence Higher TF for MT5
Minh Truong Pham
Indicadores
The   Fibonacci Confluence Toolkit   is a technical analysis tool designed to help traders identify potential price reversal zones by combining key market signals and patterns. It highlights areas of interest where significant price action or reactions are anticipated, automatically applies Fibonacci retracement levels to outline potential pullback zones, and detects engulfing candle patterns. Its unique strength lies in its reliance solely on price patterns, eliminating the need for user-define
Phoenix Plus
Dang Cong Duong
Experts
At first, I got my teeth into  Phoenix  Ultra   Expert Advisor. This   Expert Advisor  will support automatic close order if the direction is correct and perform recovery if the direction is wrong. If you enter an order: 1. The price goes in the right direction and hits the   Min Profit Point ,   trailing stop 20% of the current profit. 2. The price goes in the opposite direction, the Expert Advisor will place the order with the volume is   Recovery Volume Percent  at the input, the distance to
Os compradores deste produto também adquirem
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (379)
Experts
Olá, traders! Sou   a Quantum Queen   , a joia da coroa de todo o ecossistema Quantum e a Expert Advisor mais bem avaliada e mais vendida da história do MQL5. Com um histórico comprovado de mais de 20 meses de negociação real, conquistei meu lugar como a indiscutível Rainha do XAUUSD. Minha especialidade? OURO. Minha missão? Entregar resultados de negociação consistentes, precisos e inteligentes — sempre. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation
Aot
Thi Ngoc Tram Le
4.66 (38)
Experts
AOT MT5 - Sistema Multi-Moeda de IA de Nova Geração Live Signal: [Main Account] | [Minor Account] |  [Satellite Signal]  |  AOT Official Channel   IMPORTANTE! Após a compra, envie-me uma mensagem privada para receber o manual de instalação e instruções de configuração: Recurso Descrição Compreensão da Frequência de Negociação do AOT Por que o bot não negocia todos os dias Como Configurar o Bot AOT Guia de instalação passo a passo Set files AOT MT5 é um Expert Advisor avançado alimentado por
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
5 (20)
Experts
SINAL AO VIVO COM CONTA DE NEGOCIAÇÃO REAL: MT4 padrão (Mais de 7 meses de negociação real): https://www.mql5.com/en/signals/2329380 IC Markets MT5 (Mais de 5 meses de negociação real): https://www.mql5.com/en/signals/2340132 Canal de Forex EA Trading no MQL5: Junte-se ao meu canal MQL5 para receber as últimas notícias. A minha comunidade com mais de 14.000 membros no MQL5 . APENAS 3 CÓPIAS DE 10 RESTANTES POR 399 dólares! Depois disso, o preço subirá para 499 dólares. O EA será vendido em
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.65 (20)
Experts
Cada vez que o sinal ao vivo aumentar em 10%, o preço será aumentado para manter a exclusividade da Zenox e proteger a estratégia. O preço final será de US$ 2.999. Sinal ao vivo Conta IC Markets, veja o desempenho ao vivo como prova! Baixar manual do usuário (inglês) O Zenox é um robô de swing trading multipar com IA de última geração que acompanha tendências e diversifica o risco em dezesseis pares de moedas. Anos de desenvolvimento dedicado resultaram em um algoritmo de negociação poderoso.
NTRon 2OOO
Konstantin Freize
5 (16)
Experts
Estrategia de Trading Híbrida para XAUUSD – Combinación de Sentimiento de Noticias y Desequilibrio del Libro de Órdenes Esta estrategia combina dos enfoques de trading raramente utilizados pero altamente efectivos en un sistema híbrido desarrollado exclusivamente para operar XAUUSD (Oro) en el gráfico de 30 minutos . Mientras que los Asesores Expertos convencionales suelen depender de indicadores predefinidos o patrones gráficos básicos, este sistema se basa en un modelo inteligente de acceso al
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
5 (87)
Experts
Quantum King EA — Poder Inteligente, Refinado para Cada Trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Preço especial de lançamento Sinal ao vivo:       CLIQUE AQUI Versão MT4:   CLIQUE AQUI Canal Quantum King:       Clique aqui ***Compre o Quantum King MT5 e você poderá ganhar o Quantum StarMan de graça!*** Peça mais detalhes em particular! Controle   suas negociações com precisão e disciplina. O Q
AI Gold Trading MT5
Ho Tuan Thang
5 (10)
Experts
SINAL AO VIVO COM CONTA DE NEGOCIAÇÃO REAL: Configuração Padrão: https://www.mql5.com/en/signals/2344271 Canal de Negociação Forex EA em MQL5:  Junte-se ao meu canal MQL5 para receber as últimas notícias.  A minha comunidade com mais de 14.000 membros no MQL5 . APENAS 3 CÓPIAS DE 10 RESTANTES POR $399! Depois disso, O preço será aumentado para $499. O EA será vendido em quantidades limitadas para garantir os direitos de todos os clientes que o adquiriram. O AI Gold Trading utiliza o modelo
Nova Gold X
Hicham Chergui
5 (6)
Experts
Nota importante: Para garantir total transparência, estou fornecendo acesso à conta de investidor real vinculada a este EA, permitindo que você monitore seu desempenho ao vivo sem manipulação. Em apenas 5 dias, todo o capital inicial foi totalmente retirado, e desde então, o EA tem negociado exclusivamente com fundos de lucro, sem qualquer exposição ao saldo original. O preço atual de $199 é uma oferta de lançamento limitada, e será aumentado após a venda de 10 cópias ou quando a próxima atuali
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.56 (75)
Experts
Símbolo XAUUSD (Ouro/Dólar) Período (timeframe) H1-M15 (qualquer) Suporte para operação única SIM Depósito mínimo 500 USD (ou equivalente em outra moeda) Compatível com qualquer corretora SIM (suporta cotações de 2 ou 3 dígitos, qualquer moeda da conta, nome de símbolo e GMT) Funciona sem configuração prévia SIM Se você se interessa por aprendizado de máquina, inscreva-se no canal: Inscrever-se! Principais Características do Projeto Mad Turtle: Aprendizado de Máquina Real Este Expert Advisor
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (496)
Experts
Apresentando       Quantum Emperor EA   , o consultor especialista inovador em MQL5 que está transformando a maneira como você negocia o prestigiado par GBPUSD! Desenvolvido por uma equipe de traders experientes com experiência comercial de mais de 13 anos. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Compre Quantum Emperor EA e você poderá obter  Quantum StarMan   de graça!*** Peça mais detalhes em particular
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
4.84 (83)
Experts
Aura Ultimate — O ápice da negociação de redes neurais e o caminho para a liberdade financeira. Aura Ultimate é o próximo passo evolutivo na família Aura — uma síntese de arquitetura de IA de ponta, inteligência adaptável ao mercado e precisão controlada por risco. Construído com base no DNA comprovado da Aura Black Edition e da Aura Neuron, ele vai além, unindo seus pontos fortes em um ecossistema multiestratégia unificado, ao mesmo tempo em que introduz uma camada completamente nova de lógic
ABS GoldGrid
Thi Ngoc Tram Le
5 (14)
Experts
P reço especial de  $109  (preço regular: $365) . Guia de configuração e uso :  ABS Channel . Monitoramento em tempo real:   ABS Signal .  Arquivo de configuração do sinal ao vivo Arquivo de configuração básica O que é ABS EA? ABS EA é um robô de negociação profissional desenvolvido especificamente para XAUUSD (Ouro) no período gráfico H1. É baseado em um sistema Martingale com controles de risco integrados . Projetado para traders iniciantes e experientes, o ABS EA é fácil de configurar,
X Fusion AI
Chen Jia Qi
5 (5)
Experts
X Fusion AI — Sistema de Negociação Híbrido com Adaptação Neural Desconto por tempo limitado. Restam apenas 7 de 20 — quase esgotado. O preço promocional atual é de 149 USD e em breve voltará para 999 USD. Demonstração de funcionamento Desempenho em conta real Após a compra, não se esqueça de nos enviar uma mensagem privada para receber os parâmetros recomendados, instruções, precauções, dicas de uso e outras informações. Muito obrigado pelo seu apoio. 1. Visão Geral X Fusion AI é um sistema a
Pivot Killer
Pablo Dominguez Sanchez
4.6 (20)
Experts
Crescimento a Longo Prazo. Consistência. Resiliência. Pivot Killer EA não é um sistema de lucros rápidos — é um algoritmo de negociação profissional projetado para fazer sua conta crescer de forma sustentável a longo prazo . Desenvolvido exclusivamente para XAUUSD (OURO) , o Pivot Killer é o resultado de anos de pesquisa, testes e desenvolvimento disciplinado. Ele incorpora uma filosofia simples: a consistência vence a sorte . Este sistema foi testado sob diferentes ciclos de mercado, mudanças d
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.44 (64)
Experts
AI Forex Robot - The Future of Automated Trading. AI Forex Robot is powered by a next-generation Artificial Intelligence system based on a hybrid LSTM Transformer neural network, specifically designed for analyzing gold (XAUUSD) price movements on the Forex market. The system analyzes complex market structures, adapts its strategy in real time and makes data-driven decisions with a high level of precision. AI Forex Robot is a modern, fully automated system powered by artificial intelligence , de
CryonX EA MT5
Solomon Din
5 (1)
Experts
Cryon X-9000 — Sistema de Trading Autônomo com Núcleo Analítico Quântico SINAL REAL:  https://www.mql5.com/en/signals/2347543 Hoje em dia, muitos traders manipulam resultados executando seus Expert Advisors em contas cent ou com saldos muito baixos , o que na prática demonstra que não confiam nos próprios sistemas . Este sinal, porém, opera em uma conta real de 20.000 USD . Isso representa um compromisso real de capital e oferece um desempenho transparente , sem amplificações artificiais nem di
Argos Rage
Aleksandar Prutkin
4.58 (26)
Experts
Um novo passo em frente | Precisão impulsionada por IA encontra a lógica do mercado Com o Argos Rage , é introduzido um novo nível de automação de trading – impulsionado por um sistema DeepSeek AI integrado que analisa o comportamento do mercado em tempo real. Embora se baseie nos pontos fortes do Argos Fury, este EA segue um caminho estratégico diferente: mais flexibilidade, interpretação mais ampla e maior envolvimento com o mercado. Live Signal Timeframe: M30 Alavancagem:  mín. 1:20 Depós
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.74 (129)
Experts
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
Gold vs Bitcoin Arbitrage
Anton Zverev
5 (1)
Experts
O primeiro algoritmo público de arbitragem do mundo entre ouro e Bitcoin! Ofertas disponíveis todos os dias! Sinal ao vivo -   https://www.mql5.com/en/signals/2348132 EA: Corretoras recomendadas ao longo do tempo:   IC Markets Pares negociados:   XAUUSD, BTCUSD Símbolo para anexo:   XAUUSD H1 Certifique-se de que   os pares de moedas negociados foram adicionados   à janela   de Observação de Mercado   ! Tipo de conta: ECN/Spread Bruto Configurações de prefixo: Se a sua corretora tiver um par d
Syna
William Brandon Autry
5 (17)
Experts
BLACK FRIDAY - 20% DE DESCONTO Apenas por 24 horas. A promoção termina em 29 de novembro. Esta será a única promoção para este produto. Apresentando Syna Versão 4 - O Primeiro Ecossistema de Trading Agêntico com IA do Mundo Tenho o prazer de apresentar Syna Versão 4, o primeiro sistema verdadeiro de coordenação multi-EA agêntico da indústria de trading forex . Esta inovação revolucionária permite que múltiplos Assessores Especialistas operem como uma rede de inteligência unificada em diferent
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.47 (88)
Experts
PROP FIRM PRONTO!   (   baixar SETFILE   ) WARNING : Restam apenas algumas cópias pelo preço atual! Preço final: 990$ Ganhe 1 EA gratuitamente (para 2 contas comerciais) -> entre em contato comigo após a compra Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Bem-vindo ao Ceifador de Ouro! Baseado no muito bem-sucedido Goldtrade Pro, este EA foi projetado para funcionar em vários períodos de tempo ao mesmo tempo e tem a opção de definir a frequência de negoci
The ORB Master
Profalgo Limited
4.88 (24)
Experts
PROP FIRM READY!  PROMOÇÃO DE LANÇAMENTO: NÚMERO MUITO LIMITADO DE CÓPIAS DISPONÍVEIS PELO PREÇO ATUAL! Preço final: 990$ A partir de US$ 349: Escolha 1 EA grátis! (para no máximo 2 números de contas de negociação) Oferta Combo Definitiva     ->     clique aqui JUNTE-SE AO GRUPO PÚBLICO:   Clique aqui   LIVE RESULTS REVISÃO INDEPENDENTE Bem-vindo ao "The ORB Master"   :   Sua Vantagem em Aberturas de Range Breakouts Libere o poder da estratégia Opening Range Breakout (ORB) com o ORB Master
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.36 (50)
Experts
Aura Black Edition é um EA totalmente automatizado projetado para negociar apenas OURO. O especialista mostrou resultados estáveis ​​no XAUUSD no período de 2011-2020. Nenhum método perigoso de gerenciamento de dinheiro usado, sem martingale, sem grade ou scalp. Adequado para quaisquer condições de corretor. EA treinado com um perceptron multicamadas A Rede Neural (MLP) é uma classe de rede neural artificial (ANN) de feedforward. O termo MLP é usado de forma ambígua, às vezes vagamente para qual
Golden Hen EA
Taner Altinsoy
5 (7)
Experts
Visão Geral Golden Hen EA é um Expert Advisor projetado especificamente para XAUUSD . Ele opera combinando oito estratégias de negociação independentes, cada uma acionada por diferentes condições de mercado e prazos (M5, M30, H2, H4, H6, H12). O EA foi projetado para gerenciar suas entradas e filtros automaticamente. A lógica central do EA foca na identificação de sinais específicos. O Golden Hen EA não usa técnicas de grid, martingale ou preço médio . Todas as negociações abertas pelo EA usam
Remstone
Remstone
5 (8)
Experts
A Remstone não é um Expert Advisor comum.   Ela combina anos de pesquisa e gestão de ativos. Live:   Remstone Club   ICMarkets   Darwinex The price increases by $500 every profitable quarter. January: $2,500 Desde 2018   , minha última empresa, a Armonia Capital, forneceu o sinal ARF para a Darwinex, uma gestora de ativos regulamentada pela FCA, levantando 750 mil. Domine 4 classes de ativos com um único consultor! Sem promessas, sem ajustes de curvas, sem ilusões. Mas com uma vasta experiência
HTTP ea
Yury Orlov
5 (8)
Experts
How To Trade Pro (HTTP) EA — um consultor de trading profissional para negociar qualquer ativo sem martingale ou grades do autor com mais de 25 anos de experiência. A maioria dos consultores top trabalha com ouro em alta. Eles parecem brilhantes nos testes... enquanto o ouro sobe. Mas o que acontece quando a tendência se esgota? Quem protegerá seu depósito? HTTP EA não acredita em crescimento eterno — ele se adapta ao mercado em mudança e foi projetado para diversificar amplamente sua carteira d
Golden Mirage mt5
Michela Russo
4.71 (28)
Experts
Limited stock at the current price! Final price: $1999 --> PROMO: From $299 --> The price will go up every 5 purchases, next price : $399 Golden Mirage is a robust gold trading robot designed for traders who value reliability, simplicity, and professional-grade performance. Powered by a proven combination of RSI, Moving Average,  ADX, and High/Low Level  indicators, Golden Mirage delivers high-quality signals and fully automated trading on the M5 timeframe for XAUUSD (GOLD) . It features a robu
Quantum StarMan
Bogdan Ion Puscasu
4.86 (103)
Experts
Olá a todos, deixem-me apresentar: Eu sou   Quantum StarMan,   o eletrizante e mais novo membro da família   Quantum EAs   . Sou um EA multimoedas totalmente automatizado com capacidade para lidar com até 5 pares dinâmicos:   AUDUSD, EURAUD, EURUSD, GBPUSD e USDCAD   . Com a máxima precisão e responsabilidade inabalável, levarei seu jogo de negociação para o próximo nível. A questão é: não confio em estratégias de Martingale. Em vez disso, utilizo um sofisticado sistema de grade projetado para
Golden Synapse
Abdelrahman Ahmed Mahmoud Ahmed
3.75 (51)
Experts
Golden Synapse EA is a precision engineered trading system that combines an advanced strategy with strict technical analysis to deliver consistent and low risk performance. Designed to trade with discipline, it avoids risky approaches and focuses entirely on quality over quantity. Every trade it takes is carefully selected and always protected by a stop loss. Golden Synapse never uses grid or martingale systems. It only opens one position at a time, keeping exposure under control and making it a
Axonshift EA MT5
Maxim Kurochkin
4.2 (40)
Experts
AxonShift — Sistema Algorítmico com Lógica de Execução Adaptativa AxonShift é um algoritmo de negociação autônomo projetado e otimizado exclusivamente para operar o par XAUUSD no período gráfico H1. Sua arquitetura é baseada em uma estrutura modular que interpreta o comportamento do mercado por meio da combinação de dinâmicas de curto prazo com impulsos de tendência intermediária. O sistema evita exposição excessiva a ruídos do mercado e não utiliza abordagens de alta frequência, concentrando-se
Mais do autor
Golden Eagle Pro EA
Vladimir Shumikhin
5 (2)
Experts
Golden Eagle Pro EA  Descrição Resumida Golden Eagle AI é um poderoso consultor automático para a plataforma MetaTrader 5, que usa uma combinação de vários indicadores e análise multiframe (MA no D1, ATR no M30, Fractals no M5). O consultor inclui configurações flexíveis de controle de risco (tamanho fixo de lote, porcentagem do saldo, escolha do nível de risco), além de recursos avançados de trailing stop e de colocação de operações no ponto de equilíbrio. O programa passou com sucesso nos test
HMA Scalper Pro EA
Vladimir Shumikhin
5 (2)
Experts
HMA Scalper Pro EA   é um robô multifuncional para trading ativo nos instrumentos financeiros mais populares, incluindo pares de moedas (EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, AUD/USD, USD/CAD), ouro (XAU/USD), petróleo (Brent, WTI) e criptomoedas (BTC, ETH, LTC e outros). A base do algoritmo é uma versão modernizada da Hull Moving Average (HMA), que oferece sinais mais claros em comparação com as Médias Móveis clássicas. O advisor reage de forma flexível às flutuações de curto prazo, utilizando o princípio
Renko Trading Bot EA
Vladimir Shumikhin
Experts
Renko Trading Bot EA – Assessor de Negociação Automático baseado em Gráficos Renko para MetaTrader 5 DESCRIÇÃO O Renko Trading Bot EA é uma solução profissional de trading automatizado baseada na metodologia de gráficos Renko, originalmente descrita por traders japoneses no início do século XX. Este poderoso Expert Advisor identifica e negocia padrões de ondas Renko com elevada precisão, oferecendo aos traders uma ferramenta confiável para aplicar a teoria de movimento do preço baseada em tijolo
Stochastic Gold Scalper
Vladimir Shumikhin
5 (1)
Experts
Stochastic Gold Scalper — Consultor Automático para Scalping Preciso Stochastic Gold Scalper é um consultor automático profissional para a plataforma MetaTrader 5, que combina a análise de padrões de velas com a filtragem de sinais através do oscilador Stochastic. Essa abordagem permite identificar os pontos de entrada mais precisos, minimizar os riscos e evitar sinais falsos. O consultor é ideal para operar em prazos curtos, como M5, e pode ser utilizado em instrumentos como ouro, pares de moed
Elliott Wave EA
Vladimir Shumikhin
5 (1)
Experts
Consultor Elliott Wave EA Descrição Elliott Wave AI é uma solução profissional de trading baseada nos padrões de ondas M & W descritos por A. Merrill. Este poderoso Consultor Especialista identifica e opera formações de ondas com alta precisão, fornecendo aos traders uma solução automatizada confiável para utilizar a teoria das ondas de Elliott. Características principais Reconhecimento inteligente de padrões - Algoritmo avançado identifica padrões de ondas M & W com precisão excepcional Tecnolo
Golden Scalper EA
Vladimir Shumikhin
Experts
Golden Scalper EA – Consultor Automático para Scalping com Análise de Padrões de Velas no MetaTrader 5 DESCRIÇÃO Golden Scalper EA é um consultor totalmente automatizado (EA) para a plataforma MetaTrader 5, especializado em trading de alta frequência e scalping, oferecendo máxima eficiência com riscos mínimos. O EA utiliza algoritmos avançados de análise de padrões de velas e filtra sinais através de médias móveis (MA – Moving Average) para identificar pontos de entrada com precisão. O Golden Sc
Smart Super Signals Pro
Vladimir Shumikhin
Experts
Smart Super Signals Pro Smart Super Signals Pro é um Conselheiro Especializado (Expert Advisor) de trading automatizado multifuncional para MetaTrader 5, desenvolvido para operar nos pares de moedas mais populares (EURUSD, GBPUSD, USDJPY etc.), em metais preciosos (Ouro/XAUUSD), petróleo (WTI, Brent) e criptomoedas (BTCUSD e outras). O EA baseia-se no princípio de “Super Signals”, que identifica máximos e mínimos locais (potenciais pontos de reversão ou correção) no timeframe escolhido. O EA abr
Quantum Forex EA
Vladimir Shumikhin
Experts
Quantum Forex EA – Sistema de Negociação Multiindicadores Descrição O Quantum Forex EA é um consultor especializado profissional para o MetaTrader 5, que utiliza uma combinação de quatro indicadores técnicos populares para tomar decisões de negociação. O robô foi desenvolvido para realizar operações automáticas nos mercados financeiros, com configuração flexível de parâmetros e um sistema confiável de gerenciamento de riscos. Principais Características Sistema de negociação com múltiplos indic
Strategy Constructor Pro
Vladimir Shumikhin
Experts
Strategy Constructor Pro - Construtor Universal de Estratégias de Negociação com Múltiplos Indicadores para MetaTrader 5 DESCRIÇÃO Strategy Constructor Pro é um consultor especializado (EA) multifuncional para a plataforma MetaTrader 5 que oferece a capacidade de montar e personalizar estratégias de negociação baseadas em uma ampla gama de indicadores técnicos e padrões clássicos de velas japonesas. Desenvolvido considerando os requisitos modernos para negociação automatizada nos mercados Fore
Goldix EA
Vladimir Shumikhin
Experts
Descripción del asesor Goldix EA está diseñado para el comercio automático en cualquier instrumento de divisas, con especial atención a la negociación de oro (XAUUSD). Se basa en una lógica combinada de indicadores Keltner Channel y EMA (Media Móvil Exponencial), complementada con configuraciones flexibles de gestión de riesgos y un stop flotante integrado. El asesor puede funcionar en cualquier momento, si es necesario, puede limitar el comercio a determinadas horas mediante un filtro de tiemp
Grid Master Pro EA
Vladimir Shumikhin
Experts
Grid Master Pro – consultor especializado universal para negociação em grade. Grid Master Pro é um consultor especializado (Expert Advisor) para MetaTrader 5, flexível e eficaz, que implementa uma estratégia confiável de negociação em grade (Grid Trading) em uma ampla variedade de instrumentos. Ele apresenta excelentes resultados ao negociar pares de moedas principais (EURUSD, GBPUSD, USDJPY), metais preciosos (XAUUSD/ouro), commodities (petróleo: Brent, WTI) e criptomoedas (BTCUSD, ETHUSD, etc.
Pivot Levels Pro EA
Vladimir Shumikhin
1 (1)
Experts
Pivot Levels Pro – Consultor Especializado Avançado para MT5 Pivot Levels Pro   é um Consultor Especializado (Expert Advisor) multifuncional para MetaTrader 5, que calcula e traça automaticamente vários tipos de níveis Pivot (Classic, Fibonacci, Camarilla, Woodie, DeMark) e realiza operações com base neles. O EA integra uma poderosa lógica de gerenciamento de posições (algoritmo de grade/Grid, trailing stop, função de break-even) com um painel de estatísticas intuitivo que exibe o lucro diário,
MACD Trader Pro
Vladimir Shumikhin
Experts
MACD Trader Pro é um inovador consultor de negociação que combina a comprovada estratégia MACD com um eficiente sistema de Grid Trading. O consultor foi desenvolvido para operar automaticamente nos mercados financeiros e apresenta os melhores resultados no par de moedas GBPUSD, embora opere com sucesso em todos os principais instrumentos de negociação, incluindo EURUSD, USDJPY, USDCAD, AUDUSD, NZDUSD, USDCHF, EURGBP, EURJPY, GBPJPY e outros pares principais. A singularidade deste EA está na abor
Bollinger Bands Trader Pro
Vladimir Shumikhin
Experts
Bollinger Bands Trader Pro   é um poderoso robô (Expert Advisor) para negociação profissional em grade (grid) baseado no indicador Bandas de Bollinger (Bollinger Bands). Ele combina configurações de risco flexíveis, gestão inteligente de posições, recursos avançados de Trailing Stop, ajuste para o ponto de equilíbrio (BreakEven), além de limites diários de negociação e estatísticas de rentabilidade. O robô identifica automaticamente os pontos de entrada no mercado pelas Bandas de Bollinger, cria
Range Breakout Trader Pro
Vladimir Shumikhin
Experts
Range Breakout Trader Pro: Estratégia de negociação inovadora com múltiplas ordens e cálculo automático de distâncias Descrição Range Breakout Trader Pro é uma estratégia de negociação moderna para MetaTrader 5, especializada no uso de rompimentos de intervalos de preço com colocação e gerenciamento automático de ordens. Este expert advisor avançado foi criado para traders que desejam aplicar efetivamente estratégias de rompimento de intervalo com máxima automação. O consultor coloca ordens cons
ATR Grid Trader Pro
Vladimir Shumikhin
Experts
ATR Grid Trader Pro – Consultor Automatizado para Negociação em Grade com Análise de Volatilidade no MetaTrader 5 DESCRIÇÃO ATR Grid Trader Pro é um consultor automatizado (EA) multifuncional para a plataforma MetaTrader 5 que combina tecnologia inovadora de negociação em grade com análise avançada de volatilidade baseada no indicador Average True Range (ATR). Este poderoso robô de negociação abre posições de compra em períodos de baixa volatilidade e de venda em alta volatilidade, e, quando o m
Filtro:
Sem comentários
Responder ao comentário