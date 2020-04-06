Gartley Butterfly Pattern EA
- Versão: 1.0
- Ativações: 10
Descrição
O consultor automático realiza operações com base em padrões harmônicos — figuras populares da análise técnica, originalmente apresentadas por Harold McKinley Gartley e posteriormente sistematizadas e ampliadas por Scott Carney, autor de padrões como Bat, Crab, Shark, Deep Crab e Alternate Bat.
O robô reconhece e opera com os seguintes padrões: Gartley, Butterfly, Bat, Crab, Shark, Cypher, Deep Crab, Alternate Bat, AB=CD, Three Drives.
Os padrões são formados com base nos níveis de Fibonacci, com possibilidade de ajuste flexível da tolerância às variações.
O consultor:
-
escaneia o gráfico no timeframe definido (por exemplo, H1, H4; padrão é H3),
-
abre operações baseadas em padrões confirmados com parâmetros definidos,
-
calcula o volume das posições por lote fixo ou conforme nível de risco definido,
-
gerencia as operações abertas usando trailing stop, ponto de equilíbrio (break even), limites para quantidade de ordens e distância entre elas.
Implementa visualização de todos os padrões no gráfico, além de painel de controle com estatísticas e informações das posições atuais.
Para que os padrões sejam exibidos corretamente, utilize o mesmo timeframe definido nas configurações do consultor.
Ativos suportados
-
Pares de moedas: EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, USD/CHF, AUD/USD, NZD/USD, USD/CAD
-
Petróleo: Brent, WTI
-
Criptomoedas: Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Ripple (XRP), Litecoin (LTC) e outros tokens populares
-
Metais preciosos: ouro (XAU/USD), prata (XAG/USD)
O consultor é adequado tanto para o mercado clássico Forex quanto para mercados de commodities e ativos digitais.
Recomendações de uso
O consultor é otimizado para operar o par GBP/USD. Os testes foram realizados em conta demo da corretora Roboforex.
Para ativação, configure:
-
Stop Loss = 0,
-
Trailing Stop = true,
-
Break Even = true.
Recomenda-se realizar otimização para seu corretor, pois spread, horário de negociação e outros parâmetros podem variar.
Principais parâmetros e funções do consultor
• Configurações gerais
-
Magic Number — identificador único para as operações do consultor
-
Working Timeframe — timeframe para análise e busca dos padrões harmônicos (exemplo: H1, H3, H4)
-
Max Spread (pontos) — spread máximo permitido para abertura de operações
• Configurações dos padrões
-
Lookback Bars — quantidade de velas recentes analisadas para detecção dos padrões
-
Min Pattern Size (pontos) — tamanho mínimo do padrão em pontos
-
Fibonacci Tolerance — tolerância permitida na verificação dos níveis de Fibonacci (ex.: 0.05 = 5%)
-
Enable Gartley / Bat / Butterfly / Crab / Shark / Cypher / Deep Crab / Alternate Bat / AB=CD / Three Drives — ativar ou desativar busca e negociação por cada padrão
• Gerenciamento de risco
-
Lot Calculation Method — método para calcular o tamanho da posição: lote fixo ou cálculo de risco como percentual do saldo
-
Fixed Lot Size — tamanho fixo do lote (se selecionado o método fixo)
-
Risk % per Trade — percentual do saldo a ser arriscado em cada operação (para cálculo pelo risco)
-
Max Simultaneous Positions — número máximo de posições abertas simultaneamente
• Stop loss e take profit
-
Stop Loss (pontos) — tamanho do stop loss (0 significa sem stop loss)
-
Take Profit (pontos) — tamanho do take profit
• Trailing stop
-
Use Trailing Stop — ativar ou desativar trailing stop
-
Trailing Start (pontos) — movimento mínimo a favor para ativar trailing stop
-
Trailing Distance (pontos) — distância do trailing stop em relação ao preço atual
-
Trailing Step (pontos) — passo mínimo para mover o trailing stop
• Break Even (ponto de equilíbrio)
-
Use Break Even — ativar mover stop loss para ponto de equilíbrio
-
Break Even Start (pontos) — lucro mínimo para ativar ponto de equilíbrio
-
Break Even Offset (pontos) — deslocamento do stop a partir do ponto de entrada ao ativar break even
• Filtros de ordens
-
Min Distance Between Orders (pontos) — distância mínima entre ordens abertas
-
Min Time Between Orders (minutos) — tempo mínimo entre aberturas de operações
• Exibição e painel
-
Draw Patterns — mostrar padrões no gráfico
-
Show Panel — mostrar painel de controle do consultor no gráfico
-
Show Trade History — exibir histórico de operações
-
Show Profit Labels — mostrar etiquetas de lucro nas operações
-
Show Close Line — exibir linha de fechamento das operações
-
Show Fibonacci — mostrar níveis de Fibonacci nos padrões
• Cores dos padrões e elementos
-
Configuração de cores para cada tipo de padrão e elementos do painel
-
Line Width — espessura das linhas dos padrões no gráfico
-
Font Size — tamanho da fonte para legendas e etiquetas
• Cores do painel
-
Panel Background Color — cor de fundo do painel
-
Panel Text Color — cor do texto no painel
-
Panel Edit Color — cor dos campos editáveis
-
Panel Profit Color — cor do texto para lucros
-
Panel Loss Color — cor do texto para perdas
Conclusão
Gartley Butterfly Pattern EA é uma ferramenta poderosa e flexível para trading automático baseado em padrões harmônicos. Adequado para operações intraday e de médio prazo, permite automatizar a busca por formações técnicas complexas e gerenciar operações com precisão em diversos mercados — de moedas a criptomoedas e commodities.
Importante
Antes de usar, teste e otimize os parâmetros conforme as condições do seu corretor. Lembre-se que operar nos mercados financeiros envolve riscos elevados. Utilize conta demo e siga as regras de gerenciamento de capital.