Quantum Forex EA – Sistema de Negociação Multiindicadores

Descrição

O Quantum Forex EA é um consultor especializado profissional para o MetaTrader 5, que utiliza uma combinação de quatro indicadores técnicos populares para tomar decisões de negociação. O robô foi desenvolvido para realizar operações automáticas nos mercados financeiros, com configuração flexível de parâmetros e um sistema confiável de gerenciamento de riscos.

Principais Características

Sistema de negociação com múltiplos indicadores

Média Móvel (MA) – análise do cruzamento entre médias móveis rápidas e lentas

RSI (Índice de Força Relativa) – identificação de zonas de sobrecompra e sobrevenda

MACD – análise do cruzamento entre a linha principal e a linha de sinal

Bandas de Bollinger – negociação a partir das bordas das bandas

Lógica de sinais flexível

Número personalizável de indicadores necessários para confirmar um sinal (2 a 4)

Não é mais necessário consenso total entre os indicadores

Permite negociação mesmo com concordância parcial dos indicadores

Gerenciamento de riscos profissional

Lote fixo – negociação com tamanho de posição constante

Risco percentual – cálculo automático do lote com base em uma porcentagem do saldo

Controle do número máximo de posições simultâneas

Distância mínima entre ordens (em pips) e tempo mínimo entre elas

Stop Loss e Take Profit personalizáveis

Configurações flexíveis de SL/TP em pips

Possibilidade de desativar SL/TP (definindo como 0)

Adaptação automática às condições do corretor

Funções avançadas

Trailing Stop – movimentação automática do stop loss conforme o lucro da posição

Break Even – movimentação do stop para o ponto de entrada após atingir lucro definido

Visualização de operações – exibição de negociações fechadas no gráfico com resultados

Princípio de funcionamento

O EA analisa os dados dos indicadores técnicos selecionados e abre posições apenas quando o número mínimo de indicadores definidos estiver em concordância. Isso garante alta confiabilidade nos sinais e reduz entradas falsas.

Exemplo de lógica:

Se os 4 indicadores estiverem ativados e o mínimo exigido for 3:

Um sinal de compra será gerado apenas se pelo menos 3 indicadores indicarem COMPRA

E nenhum indicador pode indicar VENDA

Configurações do EA

General (Parâmetros Gerais)

TimeFrame – período gráfico para análise dos indicadores

MagicNumber – identificador único do robô

OrderComment – comentário nas ordens

MainLogicPauseSec – pausa entre verificações do mercado (em segundos)

Order Filters (Filtros de Ordem)

MinDistanceBetweenOrders – distância mínima entre ordens (em pips)

MinTimeBetweenOrders – tempo mínimo entre ordens (em minutos)

Risk Management (Gerenciamento de Riscos)

LotMethod – método de cálculo do lote (fixo ou percentual)

RiskPercentPerTrade – risco por operação (% do saldo)

FixedLotSize – tamanho fixo do lote

MaxTradesAllowed – número máximo de posições simultâneas

Stop Loss & Take Profit

StopLossPoints – tamanho do stop loss em pips (0 = desativado)

TakeProfitPoints – tamanho do take profit em pips (0 = desativado)

Trailing and BreakEven

EnableTrailingStop – ativar trailing stop

TrailingStartPoints – início do trailing (em pips de lucro)

TrailingStopPoints – distância entre trailing stop e preço

TrailingStepPoints – passo do trailing (em pips)

EnableBreakEven – ativar Break Even

BreakEvenStartPoints – início do Break Even (em pips de lucro)

BreakEvenOffsetPoints – deslocamento do Break Even a partir do preço de entrada

Indicators and Signals (Indicadores e Sinais)

MinIndicatorsForSignal – número mínimo de indicadores para confirmar sinal

Moving Average (Médias Móveis)

EnableMA – ativar análise de MA

MA1Period – período da média móvel lenta

MA1Method – método de cálculo da MA lenta

MA1Price – tipo de preço usado na MA lenta

MA2Period – período da média móvel rápida

MA2Method – método de cálculo da MA rápida

MA2Price – tipo de preço usado na MA rápida

RSI (Índice de Força Relativa)

EnableRSI – ativar análise de RSI

RSIPeriod – período do RSI

RSIPrice – tipo de preço usado no RSI

RSI_Overbought – nível de sobrecompra

RSI_Oversold – nível de sobrevenda

MACD (Convergência/Divergência de Médias Móveis)

EnableMACD – ativar análise de MACD

MACDFastEMA – período da EMA rápida

MACDSlowEMA – período da EMA lenta

MACDSignalSMA – período da média de sinal

Bandas de Bollinger

EnableBoll – ativar análise de Bollinger

BollPeriod – período das bandas

BollDeviation – desvio padrão

BollShift – deslocamento das bandas

BollMethod – método de cálculo da linha média

Visualização

ShowDealHistory – mostrar histórico de ordens no gráfico

BuyColorDraw – cor das compras

SellColorDraw – cor das vendas

FontSize – tamanho da fonte para rótulos no gráfico

Vantagens

Confiabilidade – filtragem de sinais por múltiplos indicadores

Flexibilidade – ampla variedade de configurações personalizáveis

Segurança – sistema avançado de gerenciamento de riscos

Automatização – operações totalmente automáticas

Visualização – exibição clara dos resultados das operações

Compatibilidade – funciona com todos os instrumentos

Recomendações de uso

Timeframes

Recomenda-se usar entre M5 e H1, mas para máxima eficácia, é aconselhável otimizar os parâmetros em diferentes períodos gráficos.

Instrumentos de negociação

Pares de moedas: EURUSD, GBPUSD, USDJPY, USDCHF, AUDUSD, NZDUSD, USDCAD, EURJPY, GBPJPY, EURGBP

Metais: XAUUSD (ouro), XAGUSD (prata), XPTUSD (platina), XPDUSD (paládio)

Energia: USOIL (petróleo WTI), UKOIL (petróleo Brent), NGAS (gás natural)

Criptomoedas: BTCUSD, ETHUSD, LTCUSD e outros pares populares

Índices: US30, US500, NAS100, GER30, UK100, JPN225, AUS200

Depósito

Recomendado a partir de US$1000 para operação estável

Otimização e Testes

É altamente recomendado testar o EA em conta demo antes de usar em conta real. Para melhores resultados, realize a otimização com dados históricos do instrumento escolhido.

Informação importante sobre riscos

Negociar nos mercados financeiros envolve altos riscos e pode resultar na perda total do capital investido. Resultados passados não garantem retornos futuros. Utilize apenas valores que esteja disposto a perder e estude cuidadosamente os princípios de gerenciamento de riscos antes de começar a negociar.



