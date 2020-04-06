Quantum Forex EA
- Experts
- Vladimir Shumikhin
- Versão: 1.3
- Atualizado: 5 julho 2025
- Ativações: 10
Quantum Forex EA – Sistema de Negociação Multiindicadores
Descrição
O Quantum Forex EA é um consultor especializado profissional para o MetaTrader 5, que utiliza uma combinação de quatro indicadores técnicos populares para tomar decisões de negociação. O robô foi desenvolvido para realizar operações automáticas nos mercados financeiros, com configuração flexível de parâmetros e um sistema confiável de gerenciamento de riscos.
Principais Características
Sistema de negociação com múltiplos indicadores
-
Média Móvel (MA) – análise do cruzamento entre médias móveis rápidas e lentas
-
RSI (Índice de Força Relativa) – identificação de zonas de sobrecompra e sobrevenda
-
MACD – análise do cruzamento entre a linha principal e a linha de sinal
-
Bandas de Bollinger – negociação a partir das bordas das bandas
Lógica de sinais flexível
-
Número personalizável de indicadores necessários para confirmar um sinal (2 a 4)
-
Não é mais necessário consenso total entre os indicadores
-
Permite negociação mesmo com concordância parcial dos indicadores
Gerenciamento de riscos profissional
-
Lote fixo – negociação com tamanho de posição constante
-
Risco percentual – cálculo automático do lote com base em uma porcentagem do saldo
-
Controle do número máximo de posições simultâneas
-
Distância mínima entre ordens (em pips) e tempo mínimo entre elas
Stop Loss e Take Profit personalizáveis
-
Configurações flexíveis de SL/TP em pips
-
Possibilidade de desativar SL/TP (definindo como 0)
-
Adaptação automática às condições do corretor
Funções avançadas
-
Trailing Stop – movimentação automática do stop loss conforme o lucro da posição
-
Break Even – movimentação do stop para o ponto de entrada após atingir lucro definido
-
Visualização de operações – exibição de negociações fechadas no gráfico com resultados
Princípio de funcionamento
O EA analisa os dados dos indicadores técnicos selecionados e abre posições apenas quando o número mínimo de indicadores definidos estiver em concordância. Isso garante alta confiabilidade nos sinais e reduz entradas falsas.
Exemplo de lógica:
Se os 4 indicadores estiverem ativados e o mínimo exigido for 3:
-
Um sinal de compra será gerado apenas se pelo menos 3 indicadores indicarem COMPRA
-
E nenhum indicador pode indicar VENDA
Configurações do EA
General (Parâmetros Gerais)
-
TimeFrame – período gráfico para análise dos indicadores
-
MagicNumber – identificador único do robô
-
OrderComment – comentário nas ordens
-
MainLogicPauseSec – pausa entre verificações do mercado (em segundos)
Order Filters (Filtros de Ordem)
-
MinDistanceBetweenOrders – distância mínima entre ordens (em pips)
-
MinTimeBetweenOrders – tempo mínimo entre ordens (em minutos)
Risk Management (Gerenciamento de Riscos)
-
LotMethod – método de cálculo do lote (fixo ou percentual)
-
RiskPercentPerTrade – risco por operação (% do saldo)
-
FixedLotSize – tamanho fixo do lote
-
MaxTradesAllowed – número máximo de posições simultâneas
Stop Loss & Take Profit
-
StopLossPoints – tamanho do stop loss em pips (0 = desativado)
-
TakeProfitPoints – tamanho do take profit em pips (0 = desativado)
Trailing and BreakEven
-
EnableTrailingStop – ativar trailing stop
-
TrailingStartPoints – início do trailing (em pips de lucro)
-
TrailingStopPoints – distância entre trailing stop e preço
-
TrailingStepPoints – passo do trailing (em pips)
-
EnableBreakEven – ativar Break Even
-
BreakEvenStartPoints – início do Break Even (em pips de lucro)
-
BreakEvenOffsetPoints – deslocamento do Break Even a partir do preço de entrada
Indicators and Signals (Indicadores e Sinais)
-
MinIndicatorsForSignal – número mínimo de indicadores para confirmar sinal
Moving Average (Médias Móveis)
-
EnableMA – ativar análise de MA
-
MA1Period – período da média móvel lenta
-
MA1Method – método de cálculo da MA lenta
-
MA1Price – tipo de preço usado na MA lenta
-
MA2Period – período da média móvel rápida
-
MA2Method – método de cálculo da MA rápida
-
MA2Price – tipo de preço usado na MA rápida
RSI (Índice de Força Relativa)
-
EnableRSI – ativar análise de RSI
-
RSIPeriod – período do RSI
-
RSIPrice – tipo de preço usado no RSI
-
RSI_Overbought – nível de sobrecompra
-
RSI_Oversold – nível de sobrevenda
MACD (Convergência/Divergência de Médias Móveis)
-
EnableMACD – ativar análise de MACD
-
MACDFastEMA – período da EMA rápida
-
MACDSlowEMA – período da EMA lenta
-
MACDSignalSMA – período da média de sinal
Bandas de Bollinger
-
EnableBoll – ativar análise de Bollinger
-
BollPeriod – período das bandas
-
BollDeviation – desvio padrão
-
BollShift – deslocamento das bandas
-
BollMethod – método de cálculo da linha média
Visualização
-
ShowDealHistory – mostrar histórico de ordens no gráfico
-
BuyColorDraw – cor das compras
-
SellColorDraw – cor das vendas
-
FontSize – tamanho da fonte para rótulos no gráfico
Vantagens
-
Confiabilidade – filtragem de sinais por múltiplos indicadores
-
Flexibilidade – ampla variedade de configurações personalizáveis
-
Segurança – sistema avançado de gerenciamento de riscos
-
Automatização – operações totalmente automáticas
-
Visualização – exibição clara dos resultados das operações
-
Compatibilidade – funciona com todos os instrumentos
Recomendações de uso
Timeframes
Recomenda-se usar entre M5 e H1, mas para máxima eficácia, é aconselhável otimizar os parâmetros em diferentes períodos gráficos.
Instrumentos de negociação
-
Pares de moedas: EURUSD, GBPUSD, USDJPY, USDCHF, AUDUSD, NZDUSD, USDCAD, EURJPY, GBPJPY, EURGBP
-
Metais: XAUUSD (ouro), XAGUSD (prata), XPTUSD (platina), XPDUSD (paládio)
-
Energia: USOIL (petróleo WTI), UKOIL (petróleo Brent), NGAS (gás natural)
-
Criptomoedas: BTCUSD, ETHUSD, LTCUSD e outros pares populares
-
Índices: US30, US500, NAS100, GER30, UK100, JPN225, AUS200
Depósito
Recomendado a partir de US$1000 para operação estável
Otimização e Testes
É altamente recomendado testar o EA em conta demo antes de usar em conta real. Para melhores resultados, realize a otimização com dados históricos do instrumento escolhido.
Informação importante sobre riscos
Negociar nos mercados financeiros envolve altos riscos e pode resultar na perda total do capital investido. Resultados passados não garantem retornos futuros. Utilize apenas valores que esteja disposto a perder e estude cuidadosamente os princípios de gerenciamento de riscos antes de começar a negociar.