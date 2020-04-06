Quantum Forex EA

Quantum Forex EA – Sistema de Negociação Multiindicadores

Descrição
O Quantum Forex EA é um consultor especializado profissional para o MetaTrader 5, que utiliza uma combinação de quatro indicadores técnicos populares para tomar decisões de negociação. O robô foi desenvolvido para realizar operações automáticas nos mercados financeiros, com configuração flexível de parâmetros e um sistema confiável de gerenciamento de riscos.

Principais Características

Sistema de negociação com múltiplos indicadores

  • Média Móvel (MA) – análise do cruzamento entre médias móveis rápidas e lentas

  • RSI (Índice de Força Relativa) – identificação de zonas de sobrecompra e sobrevenda

  • MACD – análise do cruzamento entre a linha principal e a linha de sinal

  • Bandas de Bollinger – negociação a partir das bordas das bandas

Lógica de sinais flexível

  • Número personalizável de indicadores necessários para confirmar um sinal (2 a 4)

  • Não é mais necessário consenso total entre os indicadores

  • Permite negociação mesmo com concordância parcial dos indicadores

Gerenciamento de riscos profissional

  • Lote fixo – negociação com tamanho de posição constante

  • Risco percentual – cálculo automático do lote com base em uma porcentagem do saldo

  • Controle do número máximo de posições simultâneas

  • Distância mínima entre ordens (em pips) e tempo mínimo entre elas

Stop Loss e Take Profit personalizáveis

  • Configurações flexíveis de SL/TP em pips

  • Possibilidade de desativar SL/TP (definindo como 0)

  • Adaptação automática às condições do corretor

Funções avançadas

  • Trailing Stop – movimentação automática do stop loss conforme o lucro da posição

  • Break Even – movimentação do stop para o ponto de entrada após atingir lucro definido

  • Visualização de operações – exibição de negociações fechadas no gráfico com resultados

Princípio de funcionamento

O EA analisa os dados dos indicadores técnicos selecionados e abre posições apenas quando o número mínimo de indicadores definidos estiver em concordância. Isso garante alta confiabilidade nos sinais e reduz entradas falsas.

Exemplo de lógica:
Se os 4 indicadores estiverem ativados e o mínimo exigido for 3:

  • Um sinal de compra será gerado apenas se pelo menos 3 indicadores indicarem COMPRA

  • E nenhum indicador pode indicar VENDA

Configurações do EA

General (Parâmetros Gerais)

  • TimeFrame – período gráfico para análise dos indicadores

  • MagicNumber – identificador único do robô

  • OrderComment – comentário nas ordens

  • MainLogicPauseSec – pausa entre verificações do mercado (em segundos)

Order Filters (Filtros de Ordem)

  • MinDistanceBetweenOrders – distância mínima entre ordens (em pips)

  • MinTimeBetweenOrders – tempo mínimo entre ordens (em minutos)

Risk Management (Gerenciamento de Riscos)

  • LotMethod – método de cálculo do lote (fixo ou percentual)

  • RiskPercentPerTrade – risco por operação (% do saldo)

  • FixedLotSize – tamanho fixo do lote

  • MaxTradesAllowed – número máximo de posições simultâneas

Stop Loss & Take Profit

  • StopLossPoints – tamanho do stop loss em pips (0 = desativado)

  • TakeProfitPoints – tamanho do take profit em pips (0 = desativado)

Trailing and BreakEven

  • EnableTrailingStop – ativar trailing stop

  • TrailingStartPoints – início do trailing (em pips de lucro)

  • TrailingStopPoints – distância entre trailing stop e preço

  • TrailingStepPoints – passo do trailing (em pips)

  • EnableBreakEven – ativar Break Even

  • BreakEvenStartPoints – início do Break Even (em pips de lucro)

  • BreakEvenOffsetPoints – deslocamento do Break Even a partir do preço de entrada

Indicators and Signals (Indicadores e Sinais)

  • MinIndicatorsForSignal – número mínimo de indicadores para confirmar sinal

Moving Average (Médias Móveis)

  • EnableMA – ativar análise de MA

  • MA1Period – período da média móvel lenta

  • MA1Method – método de cálculo da MA lenta

  • MA1Price – tipo de preço usado na MA lenta

  • MA2Period – período da média móvel rápida

  • MA2Method – método de cálculo da MA rápida

  • MA2Price – tipo de preço usado na MA rápida

RSI (Índice de Força Relativa)

  • EnableRSI – ativar análise de RSI

  • RSIPeriod – período do RSI

  • RSIPrice – tipo de preço usado no RSI

  • RSI_Overbought – nível de sobrecompra

  • RSI_Oversold – nível de sobrevenda

MACD (Convergência/Divergência de Médias Móveis)

  • EnableMACD – ativar análise de MACD

  • MACDFastEMA – período da EMA rápida

  • MACDSlowEMA – período da EMA lenta

  • MACDSignalSMA – período da média de sinal

Bandas de Bollinger

  • EnableBoll – ativar análise de Bollinger

  • BollPeriod – período das bandas

  • BollDeviation – desvio padrão

  • BollShift – deslocamento das bandas

  • BollMethod – método de cálculo da linha média

Visualização

  • ShowDealHistory – mostrar histórico de ordens no gráfico

  • BuyColorDraw – cor das compras

  • SellColorDraw – cor das vendas

  • FontSize – tamanho da fonte para rótulos no gráfico

Vantagens

  • Confiabilidade – filtragem de sinais por múltiplos indicadores

  • Flexibilidade – ampla variedade de configurações personalizáveis

  • Segurança – sistema avançado de gerenciamento de riscos

  • Automatização – operações totalmente automáticas

  • Visualização – exibição clara dos resultados das operações

  • Compatibilidade – funciona com todos os instrumentos

Recomendações de uso

Timeframes

Recomenda-se usar entre M5 e H1, mas para máxima eficácia, é aconselhável otimizar os parâmetros em diferentes períodos gráficos.

Instrumentos de negociação

  • Pares de moedas: EURUSD, GBPUSD, USDJPY, USDCHF, AUDUSD, NZDUSD, USDCAD, EURJPY, GBPJPY, EURGBP

  • Metais: XAUUSD (ouro), XAGUSD (prata), XPTUSD (platina), XPDUSD (paládio)

  • Energia: USOIL (petróleo WTI), UKOIL (petróleo Brent), NGAS (gás natural)

  • Criptomoedas: BTCUSD, ETHUSD, LTCUSD e outros pares populares

  • Índices: US30, US500, NAS100, GER30, UK100, JPN225, AUS200

Depósito

Recomendado a partir de US$1000 para operação estável

Otimização e Testes

É altamente recomendado testar o EA em conta demo antes de usar em conta real. Para melhores resultados, realize a otimização com dados históricos do instrumento escolhido.

Informação importante sobre riscos

Negociar nos mercados financeiros envolve altos riscos e pode resultar na perda total do capital investido. Resultados passados não garantem retornos futuros. Utilize apenas valores que esteja disposto a perder e estude cuidadosamente os princípios de gerenciamento de riscos antes de começar a negociar.



