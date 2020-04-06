MACD Trader Pro

MACD Trader Pro é um inovador consultor de negociação que combina a comprovada estratégia MACD com um eficiente sistema de Grid Trading. O consultor foi desenvolvido para operar automaticamente nos mercados financeiros e apresenta os melhores resultados no par de moedas GBPUSD, embora opere com sucesso em todos os principais instrumentos de negociação, incluindo EURUSD, USDJPY, USDCAD, AUDUSD, NZDUSD, USDCHF, EURGBP, EURJPY, GBPJPY e outros pares principais.

A singularidade deste EA está na abordagem inteligente para analisar sinais de mercado e construir uma grade adaptativa de ordens, o que permite maximizar os lucros tanto em condições de tendência quanto em mercados laterais. O consultor funciona eficazmente com metais preciosos, como ouro (XAUUSD) e prata (XAGUSD), commodities energéticas incluindo petróleo WTI, Brent, gás natural, assim como criptomoedas BTCUSD, ETHUSD, LTCUSD e outros ativos digitais. O sistema utiliza múltiplos filtros e algoritmos avançados de proteção de capital para garantir uma negociação estável.

Principais funcionalidades e vantagens

Estratégia MACD avançada
O consultor implementa múltiplos tipos de sinais, incluindo cruzamento das linhas MACD, cruzamento do nível zero e modo combinado. A análise multitemporal permite obter sinais de vários intervalos de tempo, e os períodos personalizáveis do indicador garantem total customização dos parâmetros MACD. A filtragem inteligente elimina sinais falsos e fracos, aumentando a precisão das entradas no mercado.

Sistema Grid Trading
A média adaptativa das posições adiciona automaticamente ordens durante movimentos desfavoráveis do preço. Configurações flexíveis do passo da grade permitem definir parâmetros separados para compras e vendas. O aumento progressivo do lote usa um multiplicador para reforçar posições, enquanto o controle de risco máximo limita o número de ordens simultâneas.

Gestão inteligente de capital
O cálculo automático do lote é baseado no tamanho do depósito e no nível de risco definido. A verificação de margem disponível reduz automaticamente o tamanho do lote em caso de fundos insuficientes. A normalização dos volumes assegura conformidade com os requisitos do corretor quanto ao passo mínimo do lote, e o controle do tamanho máximo da posição protege contra riscos excessivos.

Sistema abrangente de proteção
O Trailing Stop garante o deslocamento dinâmico do stop loss junto com movimentos lucrativos. O Break Even move automaticamente a posição para o ponto de equilíbrio ao alcançar o lucro definido. O controle do spread permite operar apenas em condições de mercado aceitáveis, enquanto filtros temporais e de distância evitam entradas frequentes.

Descrição detalhada dos parâmetros

CONFIGURAÇÕES PRINCIPAIS

  • FirstOrderSize - Tamanho da primeira ordem em lotes para a posição inicial

  • EnableAutolot - Ativa o cálculo automático do tamanho do lote baseado no saldo

  • AutolotDeposit - Valor do depósito na moeda da conta para cálculo de um lote

SINAIS

  • FastEMA - Período da média móvel exponencial rápida para MACD

  • SlowEMA - Período da média móvel exponencial lenta para MACD

  • SignalEMA - Período da linha de sinal do indicador MACD

  • AppliedPrice - Tipo de preço para cálculo do indicador (Close, Open, High, Low)

  • MaxBars - Número máximo de barras para análise histórica

  • SignalsType - Tipo de sinais de negociação (cruzamento de linhas, nível zero, ambos)

  • SignalTimeframe - Timeframe para obtenção dos sinais

FILTROS DE ENTRADA

  • MinTimeBuyOrders - Tempo mínimo em minutos entre aberturas de ordens de compra

  • MinTimeSellOrders - Tempo mínimo em minutos entre aberturas de ordens de venda

CONFIGURAÇÕES DA GRADE

  • MinStepBuyOrders - Passo mínimo em pontos entre ordens de compra

  • MinStepSellOrders - Passo mínimo em pontos entre ordens de venda

  • OrderMultiplier - Multiplicador para aumentar o tamanho das ordens de média

STOP LOSS E TAKE PROFIT

  • StopLossPoints - Tamanho do stop loss em pontos (0 desativa)

  • TakeProfitPoints - Tamanho do take profit em pontos (0 desativa)

TRAILING E BREAK EVEN

  • EnableTrailingStop - Ativa o trailing stop

  • TrailingStartPoints - Lucro em pontos para ativar o trailing

  • TrailingStopPoints - Distância do preço atual até o trailing stop

  • TrailingStepPoints - Passo mínimo para atualizar o trailing stop

  • EnableBreakEven - Ativa o break even

  • BreakEvenStartPoints - Lucro em pontos para ativar o break even

  • BreakEvenOffsetPoints - Deslocamento do break even em relação ao preço de entrada

CONFIGURAÇÕES DE PROTEÇÃO

  • MaxSlippage - Deslizamento máximo permitido em pontos

  • MaxSpread - Spread máximo para entrada no mercado

  • MaxOrders - Número máximo de ordens simultâneas

  • MaxOrderSize - Tamanho máximo de uma ordem em lotes

  • OneOrderPerCandle - Limite de uma ordem por vela

CONFIGURAÇÕES DO CONSULTOR

  • MagicNumber - Identificador único das ordens do consultor

  • OrderComment - Comentário de texto para todas as ordens

  • AllowBuy - Permissão para abrir posições de compra

  • AllowSell - Permissão para abrir posições de venda

  • AllowNewOrders - Permissão para abrir novas ordens após fechamento

Especificações técnicas

O consultor opera na plataforma MetaTrader 5 com execução de ordens do tipo Market Execution. O saldo inicial recomendado é de pelo menos 1000 USD para uma negociação confortável. A alavancagem recomendada é 1:500. O consultor é compatível com contas do tipo Netting e Hedging.

O algoritmo inclui análise dos sinais MACD no timeframe selecionado, verificação de filtros de negociação baseados em tempo, distância e spread, abertura da posição inicial ao receber um sinal, construção da grade de ordens em movimentos desfavoráveis, gestão das posições abertas com trailing e break even, além do fechamento das posições ao alcançar níveis-alvo.

Recomendações de uso

O consultor já está otimizado para o par de moedas GBPUSD. Para o funcionamento básico, basta ativar as funções EnableTrailingStop e EnableBreakEven definindo-as como true. No entanto, recomenda-se realizar otimizações adicionais de acordo com as condições do seu corretor, pois existem muitas variáveis, incluindo tamanho do spread, comissões, velocidade de execução de ordens e outras particularidades.

Condições de teste

Os resultados apresentados não constituem recomendação de negociação, mas demonstram o potencial funcionamento do consultor em determinadas condições.

Condições de teste:

  • Corretora: RoboForex

  • Alavancagem: 1:500

  • Saldo inicial: 1000 USD

  • Par de moedas: GBP/USD

IMPORTANTE

Parâmetros de negociação como spread, comissões, velocidade de execução e condições de liquidez podem variar significativamente entre corretores. Isso impacta diretamente a eficiência do consultor e os resultados obtidos.

RECOMENDAÇÕES

Antes de usar o consultor em conta real, teste e otimize os parâmetros conforme as condições do seu corretor. Considere diferenças em spreads, comissões, horários de servidores, tipos de conta e velocidade de execução. É altamente recomendado realizar testes em conta demo, especialmente ao mudar de corretor ou instrumento. Nestes casos, a reotimização do consultor é obrigatória.

Este consultor é destinado a traders que entendem os princípios das estratégias de grade e gestão de riscos. Resultados passados não garantem lucros futuros. Realize testes em conta demo e assegure total compreensão dos riscos antes de operar com dinheiro real.


