Golden Eagle Pro EA
- Experts
- Vladimir Shumikhin
- Versão: 2.2
- Atualizado: 25 outubro 2025
- Ativações: 10
Golden Eagle AI é um poderoso consultor automático para a plataforma MetaTrader 5, que usa uma combinação de vários indicadores e análise multiframe (MA no D1, ATR no M30, Fractals no M5). O consultor inclui configurações flexíveis de controle de risco (tamanho fixo de lote, porcentagem do saldo, escolha do nível de risco), além de recursos avançados de trailing stop e de colocação de operações no ponto de equilíbrio. O programa passou com sucesso nos testes e é recomendado para negociação de futuros de ouro e do par XAU/USD. O consultor é versátil e adequado para negociação em diferentes instrumentos e intervalos de tempo, permitindo otimizar os parâmetros de acordo com as condições do mercado.
OFERTA LIMITADA!Golden Eagle Pro EA está disponível por um preço especial:
• Primeiras 10 compras — 30 USD
• Próximas 10 compras — 65 USD
• Preço final — 1000 USD
Observe: a quantidade de licenças disponíveis em cada etapa é limitada!
1. Conceito Geral e Características
-
Análise Multiframe
- Aplica a média móvel (MA) no gráfico diário (D1) para determinar com precisão a direção principal da tendência.
- Utiliza o indicador ATR no gráfico de 30 minutos (M30) para analisar a volatilidade, excluindo períodos de baixa atividade.
- Adicionalmente, baseia-se nos sinais dos fractais (Fractals) no M5 para encontrar os pontos de entrada mais promissores.
-
Gestão de Riscos e Capital
- Possibilidade de operar com lote fixo (Fixed Lot) para maior segurança no tamanho das operações.
- Alternativa — cálculo dinâmico do tamanho do lote com base no saldo da conta, com escolha do nível de risco (baixo, médio ou alto).
- Verificação interna dos requisitos de margem e redução automática do lote caso a margem seja insuficiente.
-
Definição Flexível de Stop Loss e Take Profit
- Níveis de SL/TP definidos em pontos para máximo controle sobre as operações.
- Opção de trailing stop que acompanha o movimento do preço e ajusta automaticamente o stop de proteção após atingir lucros.
- Função de break-even (sem risco) para mover a posição para o ponto de entrada com uma pequena margem, minimizando os riscos.
-
Parâmetros Adicionais
- Limitação do spread máximo permitido para filtrar condições de mercado voláteis ou ilíquidas.
- Visualização do histórico de operações no gráfico com setas, linhas de entrada/saída e informações sobre lucros/prejuízos.
-
Facilidade de Testes
- O consultor funciona corretamente no modo de teste (OnTester), fornecendo lucro/prejuízo geral para otimização dos parâmetros.
- É recomendado realizar testes com dados históricos para ajustar os parâmetros ideais.
2. Parâmetros do Consultor e suas Funções
Abaixo estão os parâmetros de entrada (Inputs) e suas descrições resumidas.
Grupo: Estratégia MA ATR Fractals
-
MAPeriodD1 (padrão: 200)
Período da média móvel no gráfico diário (D1), quanto maior o valor, mais global será a tendência considerada.
-
MAMethod (padrão: MODE_SMA)
Método de cálculo da média móvel (SMA, EMA, etc.).
-
MAPriceApplied (padrão: PRICE_CLOSE)
Preço utilizado para o cálculo da MA (preço de fechamento, abertura, média, etc.).
-
ATRPeriodM30 (padrão: 14)
Período do indicador ATR no gráfico M30 para avaliar a volatilidade.
-
ATRMultiplier (padrão: 1.0)
Multiplicador para aumentar ou reduzir o filtro de volatilidade.
-
FractalPeriodM5 (padrão: 5)
Período do indicador Fractals no M5 para identificar extremos locais.
Grupo: Configurações de Lote & Risco
-
LotMode (padrão: LOT MODE PERCENTAGE)
- LOT MODE FIXED – lote fixo (usado o parâmetro FixedLotSize).
- LOT MODE PERCENTAGE – o lote é calculado em porcentagem do depósito, com escolha do nível de risco.
-
FixedLotSize (padrão: 0.01)
Lote fixo, válido apenas para LOT MODE FIXED.
-
RiskLevel (padrão: RISK MEDIUM)
- RISK LOW – risco conservador (1% do depósito).
- RISK MEDIUM – risco moderado (2%).
- RISK HIGH – risco agressivo (5%).
Grupo: StopLoss & TakeProfit
-
StopLossPoints (padrão: 2800)
Tamanho do stop-loss em pontos (calculado a partir do preço de abertura).
-
TakeProfitPoints (padrão: 400)
Tamanho do take-profit em pontos (também a partir do preço de abertura).
Grupo: Trailing e BreakEven
-
EnableTrailingStop (padrão: false)
Ativa/desativa a função de trailing stop.
-
TrailingStartPoints (padrão: 150)
Nível de lucro (em pontos) onde o trailing stop será ativado.
-
TrailingStopPoints (padrão: 100)
Distância entre o preço atual e o stop-loss durante o trailing.
-
TrailingStepPoints (padrão: 50)
Passo mínimo (em pontos) para ajustar a distância do preço ao stop-loss, quando o consultor ajusta novamente o stop-loss.
-
EnableBreakEven (padrão: false)
Ativa/desativa a função de break-even.
-
BreakEvenStartPoints (padrão: 100)
Lucro (em pontos) onde o break-even será ativado.
-
BreakEvenOffsetPoints (padrão: 20)
Deslocamento do stop-loss para o break-even a partir do preço de abertura.
Grupo: Configurações Adicionais
-
MaxSpreadPoints (padrão: 300)
Spread máximo permitido em pontos. Se o spread for maior que esse valor, novas operações não serão abertas.
-
MagicNumber (padrão: 33)
Identificador único do consultor, para distinguir suas posições de outras.
-
TradeComment (padrão: "GoldenEagleAI")
Comentário nas operações, que será visível na janela de "Histórico" e "Negociação".
Grupo: Validação do Mercado Extras
-
EnableShowHistoryDeals (padrão: true)
Exibir o histórico de operações no gráfico?
-
ColorBuyDeals (padrão: clrLime)
Cor das marcas/setas para operações de compra.
-
ColorSellDeals (padrão: clrRed)
Cor das marcas/setas para operações de venda.
-
FontSizeForDeals (padrão: 10)
Tamanho da fonte para as dicas de texto nas operações fechadas.
3. Recomendações de Uso
-
Escolha de Intervalo de Tempo e Instrumento
O consultor é ideal para negociar futuros de ouro e o par XAU/USD. No entanto, você pode testar outros pares de moedas e intervalos de tempo, ajustando os parâmetros para o mercado específico.
-
Otimização dos Parâmetros
Utilize o testador de estratégias e a função de otimização no MetaTrader 5. Ajuste MAPeriodD1, ATRPeriodM30 e FractalPeriodM5 de acordo com as características do mercado. Também ajuste StopLossPoints e TakeProfitPoints conforme a volatilidade do instrumento.
-
Gestão de Risco
Para depósitos pequenos ou negociações conservadoras, use RISK LOW ou um lote fixo pequeno. Para negociações mais agressivas, use RISK HIGH, mas esteja preparado para maiores riscos.
-
Controle de Spread
O parâmetro MaxSpreadPoints ajuda a evitar entradas caras durante expansões repentinas do spread (por exemplo, durante notícias).
-
Teste em Conta Demo
Teste o consultor em uma conta demo para garantir que as configurações atendem às suas expectativas e às condições do corretor.
4. Vantagens
- Análise multiframe ajuda a eliminar sinais falsos usando múltiplos intervalos de tempo.
- Trailing stop e break-even protegem seus lucros e preservam o capital.
- Sistema flexível de gerenciamento de dinheiro (lote fixo ou porcentagem do saldo com três níveis de risco).
- Exibição de operações no gráfico facilita a análise e mostra claramente os pontos de entrada e saída.
5. Disclaimers
- O consultor não garante lucros e não elimina os riscos de perda de
fundos.
- Os resultados passados não garantem rentabilidade futura.
- Sempre use apenas os fundos que está disposto a perder e siga as boas práticas de gestão de risco.
6. ConclusãoGolden Eagle Pro EA é a solução ideal para traders que usam estratégias automáticas com controle flexível de riscos e análise multiframe. Ajuste os parâmetros para seu estilo de negociação e realize testes obrigatórios com dados históricos e contas demo antes de negociar com dinheiro real.
Se tiver dúvidas adicionais ou precisar de recomendações para otimização de parâmetros, entre em contato com o autor através de mensagens no MQL5.com. Desejamos boas negociações!
A profitable EA so far! And Vladimir is very quick to respond to questions. Looking forward to testing out his other EA's!