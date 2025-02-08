Golden Eagle Pro EA

Golden Eagle AI é um poderoso consultor automático para a plataforma MetaTrader 5, que usa uma combinação de vários indicadores e análise multiframe (MA no D1, ATR no M30, Fractals no M5). O consultor inclui configurações flexíveis de controle de risco (tamanho fixo de lote, porcentagem do saldo, escolha do nível de risco), além de recursos avançados de trailing stop e de colocação de operações no ponto de equilíbrio. O programa passou com sucesso nos testes e é recomendado para negociação de futuros de ouro e do par XAU/USD. O consultor é versátil e adequado para negociação em diferentes instrumentos e intervalos de tempo, permitindo otimizar os parâmetros de acordo com as condições do mercado.





1. Conceito Geral e Características

Análise Multiframe Aplica a média móvel (MA) no gráfico diário (D1) para determinar com precisão a direção principal da tendência.

Utiliza o indicador ATR no gráfico de 30 minutos (M30) para analisar a volatilidade, excluindo períodos de baixa atividade.

Adicionalmente, baseia-se nos sinais dos fractais (Fractals) no M5 para encontrar os pontos de entrada mais promissores. Gestão de Riscos e Capital Possibilidade de operar com lote fixo (Fixed Lot) para maior segurança no tamanho das operações.

Alternativa — cálculo dinâmico do tamanho do lote com base no saldo da conta, com escolha do nível de risco (baixo, médio ou alto).

Verificação interna dos requisitos de margem e redução automática do lote caso a margem seja insuficiente. Definição Flexível de Stop Loss e Take Profit Níveis de SL/TP definidos em pontos para máximo controle sobre as operações.

Opção de trailing stop que acompanha o movimento do preço e ajusta automaticamente o stop de proteção após atingir lucros.

Função de break-even (sem risco) para mover a posição para o ponto de entrada com uma pequena margem, minimizando os riscos. Parâmetros Adicionais Limitação do spread máximo permitido para filtrar condições de mercado voláteis ou ilíquidas.

Visualização do histórico de operações no gráfico com setas, linhas de entrada/saída e informações sobre lucros/prejuízos. Facilidade de Testes O consultor funciona corretamente no modo de teste (OnTester), fornecendo lucro/prejuízo geral para otimização dos parâmetros.

É recomendado realizar testes com dados históricos para ajustar os parâmetros ideais.

2. Parâmetros do Consultor e suas Funções

Abaixo estão os parâmetros de entrada (Inputs) e suas descrições resumidas.

Grupo: Estratégia MA ATR Fractals

MAPeriodD1 (padrão: 200)

Período da média móvel no gráfico diário (D1), quanto maior o valor, mais global será a tendência considerada. MAMethod (padrão: MODE_SMA)

Método de cálculo da média móvel (SMA, EMA, etc.). MAPriceApplied (padrão: PRICE_CLOSE)

Preço utilizado para o cálculo da MA (preço de fechamento, abertura, média, etc.). ATRPeriodM30 (padrão: 14)

Período do indicador ATR no gráfico M30 para avaliar a volatilidade. ATRMultiplier (padrão: 1.0)

Multiplicador para aumentar ou reduzir o filtro de volatilidade. FractalPeriodM5 (padrão: 5)

Período do indicador Fractals no M5 para identificar extremos locais.

Grupo: Configurações de Lote & Risco

LotMode (padrão: LOT MODE PERCENTAGE) LOT MODE FIXED – lote fixo (usado o parâmetro FixedLotSize).

LOT MODE PERCENTAGE – o lote é calculado em porcentagem do depósito, com escolha do nível de risco. FixedLotSize (padrão: 0.01)

Lote fixo, válido apenas para LOT MODE FIXED. RiskLevel (padrão: RISK MEDIUM) RISK LOW – risco conservador (1% do depósito).

RISK MEDIUM – risco moderado (2%).

RISK HIGH – risco agressivo (5%).

Grupo: StopLoss & TakeProfit

StopLossPoints (padrão: 2800)

Tamanho do stop-loss em pontos (calculado a partir do preço de abertura). TakeProfitPoints (padrão: 400)

Tamanho do take-profit em pontos (também a partir do preço de abertura).

Grupo: Trailing e BreakEven

EnableTrailingStop (padrão: false)

Ativa/desativa a função de trailing stop. TrailingStartPoints (padrão: 150)

Nível de lucro (em pontos) onde o trailing stop será ativado. TrailingStopPoints (padrão: 100)

Distância entre o preço atual e o stop-loss durante o trailing. TrailingStepPoints (padrão: 50)

Passo mínimo (em pontos) para ajustar a distância do preço ao stop-loss, quando o consultor ajusta novamente o stop-loss. EnableBreakEven (padrão: false)

Ativa/desativa a função de break-even. BreakEvenStartPoints (padrão: 100)

Lucro (em pontos) onde o break-even será ativado. BreakEvenOffsetPoints (padrão: 20)

Deslocamento do stop-loss para o break-even a partir do preço de abertura.

Grupo: Configurações Adicionais

MaxSpreadPoints (padrão: 300)

Spread máximo permitido em pontos. Se o spread for maior que esse valor, novas operações não serão abertas. MagicNumber (padrão: 33)

Identificador único do consultor, para distinguir suas posições de outras. TradeComment (padrão: "GoldenEagleAI")

Comentário nas operações, que será visível na janela de "Histórico" e "Negociação".

Grupo: Validação do Mercado Extras

EnableShowHistoryDeals (padrão: true)

Exibir o histórico de operações no gráfico? ColorBuyDeals (padrão: clrLime)

Cor das marcas/setas para operações de compra. ColorSellDeals (padrão: clrRed)

Cor das marcas/setas para operações de venda. FontSizeForDeals (padrão: 10)

Tamanho da fonte para as dicas de texto nas operações fechadas.

3. Recomendações de Uso

Escolha de Intervalo de Tempo e Instrumento

O consultor é ideal para negociar futuros de ouro e o par XAU/USD. No entanto, você pode testar outros pares de moedas e intervalos de tempo, ajustando os parâmetros para o mercado específico. Otimização dos Parâmetros

Utilize o testador de estratégias e a função de otimização no MetaTrader 5. Ajuste MAPeriodD1, ATRPeriodM30 e FractalPeriodM5 de acordo com as características do mercado. Também ajuste StopLossPoints e TakeProfitPoints conforme a volatilidade do instrumento. Gestão de Risco

Para depósitos pequenos ou negociações conservadoras, use RISK LOW ou um lote fixo pequeno. Para negociações mais agressivas, use RISK HIGH, mas esteja preparado para maiores riscos. Controle de Spread

O parâmetro MaxSpreadPoints ajuda a evitar entradas caras durante expansões repentinas do spread (por exemplo, durante notícias). Teste em Conta Demo

Teste o consultor em uma conta demo para garantir que as configurações atendem às suas expectativas e às condições do corretor.

4. Vantagens

Análise multiframe ajuda a eliminar sinais falsos usando múltiplos intervalos de tempo.

ajuda a eliminar sinais falsos usando múltiplos intervalos de tempo. Trailing stop e break-even protegem seus lucros e preservam o capital.

protegem seus lucros e preservam o capital. Sistema flexível de gerenciamento de dinheiro (lote fixo ou porcentagem do saldo com três níveis de risco).

(lote fixo ou porcentagem do saldo com três níveis de risco). Exibição de operações no gráfico facilita a análise e mostra claramente os pontos de entrada e saída.

5. Disclaimers

O consultor não garante lucros e não elimina os riscos de perda de

fundos.

Os resultados passados não garantem rentabilidade futura.

rentabilidade futura. Sempre use apenas os fundos que está disposto a perder e siga as boas práticas de gestão de risco.

6. Conclusão

Golden Eagle Pro EA

é a solução ideal para traders que usam estratégias automáticas com controle flexível de riscos e análise multiframe. Ajuste os parâmetros para seu estilo de negociação e realize testes obrigatórios com dados históricos e contas demo antes de negociar com dinheiro real.

Se tiver dúvidas adicionais ou precisar de recomendações para otimização de parâmetros, entre em contato com o autor através de mensagens no MQL5.com. Desejamos boas negociações!