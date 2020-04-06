Strategy Constructor Pro

DESCRIÇÃO


Strategy Constructor Pro é um consultor especializado (EA) multifuncional para a plataforma MetaTrader 5 que oferece a capacidade de montar e personalizar estratégias de negociação baseadas em uma ampla gama de indicadores técnicos e padrões clássicos de velas japonesas. Desenvolvido considerando os requisitos modernos para negociação automatizada nos mercados Forex e CFD, oferece gerenciamento flexível de riscos e fornece filtros extensos para otimizar resultados.

O sistema implementa uma arquitetura revolucionária de lógica de análise baseada no princípio do consenso total de todos os indicadores ativos. Ao contrário dos sistemas de negociação tradicionais que usam um conjunto limitado de indicadores, Strategy Constructor Pro permite que os traders ativem qualquer combinação de mais de 50 indicadores profissionais e requer acordo total de todas as ferramentas ativas antes de abrir uma posição. Esta metodologia garante qualidade extraordinariamente alta de entradas, excluindo todos os sinais conflitantes e insuficientemente confirmados.


CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS


Arquitetura de Lógica de Consenso Total - O consultor usa o princípio de lógica AND, onde se até mesmo um indicador ativo discorda da direção geral, a posição não se abre, fornecendo filtragem de sinais falsos e máxima precisão de entrada

Montagem de Estratégia a partir de Múltiplos Indicadores Simultaneamente - Você pode negociar com base em um único indicador (RSI, Estocástico, Média Móvel, etc.) ou combinar múltiplos (Média Móvel + ADX + Ichimoku + Bandas de Bollinger, etc.) para máxima filtragem de sinais

Suporte para Mais de 50 Indicadores Técnicos Integrados - Indicadores de tendência (Média Móvel, Ichimoku, ADX, Envolventes, Aligátor, SAR Parabólico), osciladores (MACD, Estocástico, RSI, CCI, Momentum, DeMarker, OsMA, Williams %R), indicadores de volume (MFI, Acumulação/Distribuição), indicadores Bill Williams (Oscilador Acelerador, Oscilador Impressionante, Fractais, Gator)

Análise de 11 Padrões de Velas - Lista completa de padrões clássicos: Envolvente Altista, Martelo, Martelo Invertido, Estrela Matutina, Linha Perfurante, Envolvente Baixista, Homem Enforcado, Estrela Cadente, Estrela Noturna, Cobertura de Nuvem Escura, Doji, cada um individualmente ativado e configurado

Sistema de Canais e Níveis de Suporte/Resistência - Níveis Fibonacci, Pontos Pivô, Canal de Preço, Canal Donchian, ZigZag, Heikin-Ashi, Canal de Regressão, Canal de Desvio Padrão, Canal de Regressão Linear para análise abrangente dos níveis de preço

Gerenciamento Flexível de Risco e Capital - Opção entre lote fixo (LOT_FIXED) ou cálculo dinâmico baseado em porcentagem do saldo (LOT_RISK_BASED_ON_BALANCE) para gerenciamento consistente de riscos

Stop Loss, Take Profit, Trailing Stop e BreakEven - Mecanismos integrados para controle automático de perdas e obtenção de lucros, incluindo trailing stop dinâmico que move suavemente o stop-loss com o preço

Filtragem de Operações por Tempo e Distância - MinOrderDistance (distância mínima entre operações em pontos), MinOrderTime (intervalo mínimo entre abertura de posições), MaxTrades (máximo de operações simultâneas), MaxFilteredTrades (limite adicional)

Visualização de Operações em Gráfico com Resultados - Todas as operações (incluindo histórico) são exibidas no gráfico MetaTrader 5 com codificação de cores, setas de entrada/saída e resultado total (lucro/perda) para cada posição

Adaptabilidade a Diversas Condições de Mercado - Funciona em qualquer período de tempo (M1, M5, M15, M30, H1, H4, D1 e superior), suporta ampla gama de instrumentos: pares Forex, metais (XAU/USD, XAG/USD), índices, ações, criptomoedas, CFD

Estrutura Modular para Testes Convenientes - Os indicadores de tendência, osciladores e padrões funcionam autonomamente mas são combinados com condição de consenso, é conveniente testar e combinar componentes do sistema


CONJUNTO DE INDICADORES DE TENDÊNCIA


Média Móvel (Simple Moving Average) - Sistema MA Crossover usa duas médias móveis (rápida e lenta) para determinar direção de tendência principal, suporta métodos SMA, EMA, SMMA, LWMA

ADX (Índice Direcional Médio) - Analisa força da tendência, ignorando sinais quando a força está abaixo do limiar estabelecido, fornecendo negociações apenas em tendências claras e fortes com limiar ajustável

Ichimoku Kinko Hyo - Análise abrangente através da nuvem Senkou Spans, determinando suporte e resistência dinâmicos, com flexibilidade total de parâmetros (Tenkan, Kijun, Senkou B)

Aligátor - Analisa alinhamento de três médias móveis (mandíbulas, dentes e lábios) para determinar início de novo movimento e direção de tendência principal

Envolventes - Determinam faixas de desvio de preço da média móvel central com método ajustável e desvio para análise de desvios extremos

Parabolic SAR (Stop And Reverse) - Sistema com parada móvel que atualiza constantemente níveis de stop-loss conforme o movimento se desenvolve com parâmetros ajustáveis de passo e máximo


CONJUNTO DE INDICADORES DE VOLATILIDADE E BORDAS DE PREÇO


Bandas de Bollinger - Indicador clássico de volatilidade determinando bordas superior e inferior do canal, analisando posição de preço relativa aos limites com ajuste completo de período e desvio

ATR (Intervalo Verdadeiro Médio) - Mede intervalo de preço verdadeiro, permite analisar mudanças de volatilidade ao longo do tempo, usado para determinação de direção e análise de rejeição de limites


CONJUNTO INTEGRAL DE OSCILADORES


MACD (Convergência Divergência de Médias Móveis) - Analisa cruzamento de linha principal com linha de sinal para determinar mudança de impulso com períodos ajustáveis (rápido, lento, sinal)

Estocástico - Analisa sobrecompra/sobrevenda com base na posição de preço no intervalo com níveis ajustáveis %K, %D e desaceleração

RSI (Índice de Força Relativa) - Com níveis completamente ajustáveis de sobrecompra/sobrevenda determina condições extremas do mercado, um dos osciladores mais populares

Momentum - Analisa velocidade de mudança de preço, determina direção e força do movimento de preço

CCI (Índice de Canal de Mercadorias) - Determina movimentos cíclicos e desvios de preço do valor médio com período ajustável

RVI (Índice de Vigor Relativo) - Analisa relação de fechamento para abertura, determina força de altos e baixos no mercado

DeMarker - Determina mínimos e máximos macro com base na comparação de preços altos/baixos para encontrar pontos de reversão

OsMA (Oscilador de Médias Móveis) - Analisa desvio de linha principal de MACD de linha de sinal, determina momento de cruzamento

Williams %R - Analisa posição de preço no intervalo de preço do período, determina condições de sobrecompra e sobrevenda

Bulls Power e Bears Power - Determinam força de altos e baixos respectivamente com base em preços altos e baixos

Force Index - Analisa combinação de movimento de preço e volume comercial, determinando força verdadeira de tendência e direção de fluxo de dinheiro


ANÁLISE DE VOLUME E ACUMULAÇÃO


Money Flow Index (MFI) - Analisa fluxos financeiros com base em preço e volume, determina sobrecompra/sobrevenda considerando volume comercial

Acumulação/Distribuição - Analisa relação entre preço de fechamento e intervalo de preço em contexto de volume, determinando acumulação ou distribuição de capital


INDICADORES BILL WILLIAMS


Oscilador Impressionante (AO) - Analisa diferença entre média simples de 34 períodos e média simples de 5 períodos do valor médio de preço (Alto+Baixo)/2

Oscilador Acelerador (AC) - Analisa derivada do Oscilador Impressionante, determina aceleração e desaceleração do movimento de preço

Oscilador Gator - Analisa alinhamento de três médias móveis de aligátor, determina sincronização dos componentes do sistema

Fractais - Determinam máximos e mínimos locais com base em alto e baixo de cinco velas, revelam pontos de reversão


SISTEMA DE CANAIS E NÍVEIS


Níveis Fibonacci - Constrói automaticamente níveis Fibonacci com base em extremos locais recentes, determina níveis prováveis de rejeição e extensão

Pontos Pivô - Calcula níveis-chave de suporte e resistência com base em dados do dia anterior para negociações diárias

Canal de Preço - Determina bordas superior e inferior do movimento de preço nas últimas N barras, método simples e eficaz de determinação de intervalos

Canal Donchian - Determina máximo e mínimo para período, frequentemente usado para sistema de ruptura de canal

ZigZag - Analisa movimentos de onda principal, filtrando oscilações insignificantes para determinação de estrutura de onda

Heikin-Ashi - Analisa velas modificadas para determinação de direção de tendência, frequentemente mostra tendências mais limpas

Canal de Regressão - Constrói canal de regressão linear em torno de dados de preço para determinação de tendência e desvios

Canal de Desvio Padrão - Constrói canal com base em desvio padrão do preço médio para determinação de volatilidade

Canal de Regressão Linear - Analisa tendência com base em regressão linear de dados de preço, determina direção e ângulo de tendência


ANÁLISE DE 11 PADRÕES DE VELAS


Envolvente Altista - Padrão de reversão altista, forma quando vela altista envolve completamente vela baixista anterior, sinalizando mudança de tendência

Envolvente Baixista - Padrão de reversão baixista, forma quando vela baixista envolve completamente vela altista anterior

Martelo - Padrão de reversão altista com sombra inferior longa e corpo pequeno, forma no fundo de tendência

Homem Enforcado - Padrão de reversão baixista, visualmente semelhante ao Martelo mas forma no topo de tendência

Estrela Cadente - Padrão de reversão baixista com sombra superior longa e corpo pequeno, forma no topo de tendência

Martelo Invertido - Padrão de reversão altista com sombra superior longa e corpo pequeno

Estrela Matutina - Padrão de reversão altista de três velas, indica conclusão de tendência baixista e início altista

Estrela Noturna - Padrão de reversão baixista de três velas, indica conclusão de tendência altista e início baixista

Linha Perfurante - Padrão de reversão altista de duas velas, segunda vela altista fecha acima do meio da vela baixista anterior

Cobertura de Nuvem Escura - Padrão de reversão baixista de duas velas, segunda vela baixista fecha abaixo do meio da vela altista anterior

Doji - Padrão neutro de incerteza, indica equilíbrio comprador/vendedor, frequentemente sinaliza reversão


PARÂMETROS E CONFIGURAÇÃO


CONFIGURAÇÃO GERAL (General)


TimeFrame - Período de tempo para análise de sinal e execução de negociação (M5, M15, M30, H1, H4, D1, W1, MN1)

MagicNumber - Identificador único de operação de consultor para gerenciar múltiplos EA em uma conta

OrderComment - Comentário de texto adicionado a cada ordem para identificação

PauseSeconds - Pausa entre verificações de lógica principal em segundos para otimização de carga do servidor


FILTROS DE PEDIDOS (Order Filters)


MinOrderDistance - Distância mínima entre pedidos em pontos para prevenir entradas muito frequentes

MinOrderTime - Intervalo mínimo entre operações em minutos para excluir abertura caótica de posições

MaxFilteredTrades - Limite de quantidade de operações sujeitas a filtragem para gerenciamento conservador


GERENCIAMENTO DE CAPITAL (Money Management)


LotMethod - Método de gerenciamento de tamanho de lote: LOT_FIXED (fixo) ou LOT_RISK_BASED_ON_BALANCE (porcentagem de saldo)

RiskPercent - Porcentagem de saldo de conta usada como risco por operação ao usar LOT_RISK_BASED_ON_BALANCE

FixedLot - Tamanho de lote fixo ao escolher método LOT_FIXED

MaxTrades - Máximo de operações simultâneas abertas para gerenciamento de risco total


STOP LOSS E TAKE PROFIT


StopLoss - Tamanho de stop-loss em pontos, determina perda máxima por posição

TakeProfit - Tamanho de take-profit em pontos, determina lucro alvo para fechamento automático


TRAILING STOP E BREAK EVEN


TrailingStop - Ativação de trailing stop dinâmico para proteção de lucros (verdadeiro/falso)

TrailingStart - Lucro mínimo em pontos para ativar trailing stop

TrailingDistance - Distância de trailing stop do preço atual em pontos

TrailingStep - Passo mínimo para movimento de trailing stop para otimização

BreakEven - Ativação de função break-even para mover posição para ponto de equilíbrio (verdadeiro/falso)

BreakEvenStart - Lucro mínimo em pontos para ativar break-even

BreakEvenOffset - Deslocamento de stop-loss do ponto de entrada ao ativar break-even em pontos


CONFIGURAÇÃO DE INDICADORES DE TENDÊNCIA


Métodos MA suportados: SMA (simples), EMA (exponencial), SMMA (suavizado), LWMA (média móvel ponderada linear)

Ajustar períodos para cada indicador permite adaptar análise às características específicas do instrumento e período de tempo

ADX com limiar de força de tendência ajustável (ADXThreshold) para filtragem de tendências fracas

Ichimoku com parâmetros completos (Tenkan, Kijun, SenkouB) para análise abrangente de nuvem


CONFIGURAÇÃO DE INDICADORES DE VOLATILIDADE E OSCILADORES


Bandas de Bollinger com ajuste de período e desvio para várias condições

ATR com período ajustável para análise de volatilidade

MACD, Estocástico, RSI e outros osciladores com flexibilidade completa de parâmetros e níveis

CCI, Momentum, DeMarker, OsMA, Williams %R e outros com períodos e níveis ajustáveis


SELEÇÃO DE PADRÕES DE VELAS


Cada padrão pode ser ativado ou desativado independentemente através de parâmetros:

- BullishEngulfing, BearishEngulfing

- Hammer, HangingMan

- ShootingStar, InvertedHammer

- MorningStar, EveningStar

- PiercingLine, DarkCloudCover

- Doji


VISUALIZAÇÃO (Visualization)


ShowHistory - Mostrar histórico de operações e lucro total em gráfico (verdadeiro/falso)

BuyColor - Cor de seta de compra em gráfico (padrão Lime - verde)

SellColor - Cor de seta de venda em gráfico (padrão Red - vermelho)

FontSize - Tamanho de fonte para mostrar lucro de operações em gráfico


LÓGICA DE NEGOCIAÇÃO E METODOLOGIA


Rastreamento de Nova Barra - O consultor detecta aparecimento de nova vela (barra) em período de tempo estabelecido e inicia análise

Análise de Sinal de Consenso - Todos os indicadores e padrões ativados são lidos, cada um fornece seu próprio sinal de direção

Princípio de Lógica AND - Ao usar múltiplos indicadores, os sinais devem se alinhar em uma direção para abrir posição

Tomada de Decisão - Ao sinal unânime de compra (BUY) abre-se posição de compra; ao sinal unânime de venda (SELL) abre-se posição de venda

Filtragem de Sinais Falsos - Se sinais divergem mesmo em um indicador, o consultor pula a entrada

Gerenciamento de Posição - Stop Loss e Take Profit estabelecidos aplicados, Trailing Stop e BreakEven ativados se necessário

Gerenciamento de Capital - Verificação de suficiência de margem com redução automática de lote se necessário

Filtros e Limitações - Considera pausa de negociação (MinOrderTime), distância mínima (MinOrderDistance), quantidade de posições abertas (MaxTrades)


RECOMENDAÇÕES DE USO


Teste em Conta Demo - Execute consultor em conta demo pelo menos 2-4 semanas antes de usar dinheiro real

Otimização de Parâmetros - Use Strategy Tester para verificar várias combinações de indicadores e padrões em dados históricos

Configuração Inicial - Comece com 3-5 indicadores ativos fornecendo bom equilíbrio entre frequência de entrada e qualidade

Aumento de Métodos Ativos - Aumentar quantidade de indicadores ativos melhora qualidade de entrada mas reduz frequência de negociação

Períodos de Tempo - M5–H1 mais populares para scalping e swing trading, H4 ou D1 para negociação de médio prazo

Instrumentos de Negociação - Adequado para negociação de Forex, metais, índices, ações, cripto e outros CFD

Gerenciamento de Risco - Estabeleça risco de negociação dentro de 1-2% de depósito para estabilidade de longo prazo

Monitoramento de Resultados - Analise regularmente resultados de negociação, verifique estatísticas para padrões e indicadores individuais


CONFIGURAÇÃO CONSERVADORA (Risco Baixo, Resultados Estáveis)


TimeFrame: H1 ou H4

Indicadores ativos: Média Móvel (21+7), ADX (14, limiar 25), RSI (14)

StopLoss: 400-500 pontos

TakeProfit: 600-800 pontos

MaxTrades: 5

MinOrderDistance: 200 pontos

MinOrderTime: 60 minutos

RiskPercent: 1.0%

TrailingStop: verdadeiro, TrailingStart: 200

Adequado para traders que preferem risco mínimo e resultados estáveis. Sinais menos frequentes mas muito confiáveis.


CONFIGURAÇÃO AGRESSIVA (Risco Alto, Mais Oportunidades)


TimeFrame: M5 ou M15

Indicadores ativos: Média Móvel (7+3), RSI, Estocástico, MACD, Martelo, Estrela Matutina

StopLoss: 100-150 pontos

TakeProfit: 150-250 pontos

MaxTrades: 10-15

MinOrderDistance: 50 pontos

MinOrderTime: 5-10 minutos

RiskPercent: 2.0-3.0%

TrailingStop: falso

Adequado para traders experientes. Mais sinais e oportunidades, requer controle cuidadoso de riscos e monitoramento constante.


COMPATIBILIDADE DE TIPOS DE CONTA E CORRETORAS


Compatível com todos os tipos de conta MetaTrader 5: contas ECN (Electronic Communication Network), contas STP (Straight Through Processing), contas MM (Market Maker), contas PAMM (Gerenciamento de Portfólio), contas demo

Funciona em contas netting e hedging com detecção automática de modo de margem

Funciona com qualquer corretora que forneça acesso a MetaTrader 5


INSTRUMENTOS RECOMENDADOS


Pares de Divisas Forex - EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, USD/CHF, AUD/USD - estáveis e líquidos para negociação de múltiplos indicadores

Metais Preciosos - XAU/USD (Ouro), XAG/USD (Prata) - comportamento técnico clássico, padrões e tendências claras

Índices - SPX, DAX, FTSE - boa volatilidade e tendências limpas para padrões de velas

Criptomoedas - BTC/USD (Bitcoin), ETH/USD (Ethereum) - volatilidade extrema, reversões claras e padrões

Produtos Energéticos - WTI (Petróleo), Brent - volatilidade alta, ciclos claros e reversões


VANTAGENS SOBRE OUTROS CONSULTORES


Mais de 50 Indicadores em um Sistema - Indicadores comprovados historicamente e confiáveis para análise abrangente do mercado

Arquitetura de Consenso - Lógica de acordo total de todos os indicadores ativos exclui sinais falsos e melhora precisão de entrada

Análise de 11 Padrões de Velas - Padrões de reversão clássicos com história de sucesso de décadas

Sistema de Canais e Níveis - 9 métodos diferentes para determinação de suporte e resistência para análise abrangente

Arquitetura Modular - Cada indicador funciona independentemente, é conveniente testar combinações e otimizar

Controle Completo de Parâmetros - Mais de 100 parâmetros para ajuste a qualquer condição de mercado e estilo de negociação

Visualização Integrada - Visualização automática de operações em gráfico com resultados para análise

Gerenciamento Integral de Risco - Controle de margem, redução automática de lote, trailing stop, break even

Universalidade - Funciona em todos os períodos de tempo (M1-MN1), instrumentos e tipos de conta

Escalabilidade - Capacidade de executar em múltiplos instrumentos com parâmetros individuais


INSTALAÇÃO E INICIALIZAÇÃO


Baixe o consultor Strategy Constructor Pro diretamente do Mercado MQL5, após o qual será adicionado automaticamente ao seu terminal de negociação

Abra janela Navegador em MetaTrader 5 e arraste o consultor para o gráfico desejado

Configure parâmetros de entrada (LotMethod, StopLoss, TakeProfit, indicadores, padrões, etc.) de acordo com sua estratégia

Ative função de negociação automática (Algo Trading) - o consultor começará a analisar o mercado e fornecer sinais de negociação


SUPORTE E ATUALIZAÇÕES


Atualizações gratuitas para todos os proprietários de Strategy Constructor Pro dentro da versão atual

Suporte para configuração e otimização através de mensagens pessoais em MQL5.com

Adição regular de novos recursos e indicadores com base em solicitações de traders


CONCLUSÃO


Strategy Constructor Pro é uma plataforma revolucionária de negociação automatizada que combina mais de 50 indicadores técnicos clássicos e modernos com conjunto completo de análise de padrão de velas e sistema de canais/níveis. O sistema implementa lógica de consenso total exigindo acordo de cada indicador ativo antes de abrir posição, garantindo qualidade de entrada excepcionalmente alta.

Sistemas avançados de trailing stop, break-even, verificação abrangente de condições e flexibilidade completa na seleção de combinação de indicadores fornecem adaptabilidade a qualquer condição de mercado. Esteja começando a estudar análise combinada ou otimizando estratégias existentes, este sistema oferece arsenal completo de métodos clássicos e modernos de análise técnica.

O sistema fornece automação completa de síntese de sinal e proteção de capital necessária para sucesso em mercados financeiros modernos. Comece a transformar sua negociação hoje com ferramenta especialmente projetada para garantir análise máxima precisa através de consenso de múltiplos indicadores e controle completo de gerenciamento de risco durante todo o processo de negociação.

Eleve sua negociação para o próximo nível com Strategy Constructor Pro - construtor universal de estratégias para negociação automatizada profissional!


IMPORTANTE: Sempre teste o consultor em conta demo e em Strategy Tester antes de usar em conta real. Negociação usando sistemas automatizados envolve risco de perda de capital. Resultados passados não garantem rentabilidade futura.

