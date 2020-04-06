Goldix EA

Descripción del asesor

Goldix EA está diseñado para el comercio automático en cualquier instrumento de divisas, con especial atención a la negociación de oro (XAUUSD). Se basa en una lógica combinada de indicadores Keltner Channel y EMA (Media Móvil Exponencial), complementada con configuraciones flexibles de gestión de riesgos y un stop flotante integrado. El asesor puede funcionar en cualquier momento, si es necesario, puede limitar el comercio a determinadas horas mediante un filtro de tiempo especial.

1. Características principales y lógica de funcionamiento

1. Combinación de indicadores Keltner Channel y EMA
- Se utilizan dos EMA (rápida y lenta), así como el rango medio (similar a la lógica de Keltner Channel).
- Las señales de compra se generan cuando el precio supera el límite superior del canal y se encuentra por encima de la EMA lenta; las señales de venta se generan cuando se rompe el límite inferior y el precio se encuentra por debajo de la EMA lenta.

2. Gestión de la posición
- Trailing Stop (stop flotante) integrado. Una vez que el precio alcanza el nivel de beneficio establecido, el stop loss comienza a ajustarse, lo que ayuda a proteger las ganancias en caso de reversiones del mercado.
- Posibilidad de establecer Stop Loss y Take Profit en puntos.

3. Filtro de tiempo (Time Filter)
- Opcionalmente, puede activar la restricción de comercio por tiempo: se establecen las horas y minutos de inicio y finalización del comercio.
- Esto ayuda a excluir períodos de baja liquidez o alta volatilidad.

4. Sistema flexible de Money Management
- FixedLot: volumen (lote) fijo.
- RiskPercent: lote dinámico, calculado en porcentaje del margen libre.
- Verificación automática de la suficiencia de fondos para abrir una operación y cumplimiento de los volúmenes permitidos (min/max lot, paso del lote).

5. Funciones adicionales
- MaxSpread: limitación del spread. Si el spread actual es superior al valor establecido, el asesor no abrirá una operación.
- PrintDebug: salida de información ampliada en el diario para facilitar el análisis del funcionamiento.
- ShowHistoryDeals: al activar esta opción, las operaciones (historial de entrada/salida) se muestran directamente en el gráfico.

2. Parámetros de entrada

Timeframe Settings
- Timeframe — selección del marco de tiempo (por defecto PERIOD_CURRENT ).

1. Indicator Settings
- KeltnerPeriod — período de cálculo del rango promedio.
- EMAFastPeriod — período de la EMA rápida.
- EMASlowPeriod — período de la EMA lenta.

2. Trade Settings
- TradeDirection:
  • TRADE_BOTH (comercio en ambas direcciones),
  • TRADE_ONLY_BUY (solo compras),
  • TRADE_ONLY_SELL (solo ventas).
- FixedLot — lote fijo (se utiliza si UseRiskPercent = false ).
- StopLossPips — tamaño del stop loss en puntos (0 = sin stop loss).
- TakeProfitPips — tamaño del take profit en puntos (0 = sin take profit).
- MaxSlippage — deslizamiento máximo permitido en puntos.
- MaxSpread — spread máximo permitido (0 = sin límite).
- MagicNumber — número único para identificar las posiciones del asesor.
- TradeComment — comentario arbitrario para las operaciones.

3. TrailingStopSettings
- TrailingTrigger — nivel (en puntos) de logro de ganancias, después del cual se activa el stop flotante.
- TrailingStop — distancia (en puntos) desde el precio actual hasta el stop loss.
- TrailingStep — paso (en puntos) con el que el stop loss se ajustará al aumentar las ganancias.

4. Time Filter Settings
- UseTimeFilter — uso del filtro de tiempo (activado/desactivado).
- StartHour, StartMinute — hora de inicio del comercio.
- EndHour, EndMinute — hora de finalización del comercio.

5. Money Management
- UseRiskPercent — activación del modo de cálculo del lote en porcentaje del margen libre.
- RiskPercent — magnitud del riesgo en porcentaje, si se activa el parámetro anterior.

6. Additional Settings
- PrintDebug — ¿imprimir mensajes detallados en el diario?
- ShowHistoryDeals — ¿mostrar las operaciones del historial en el gráfico?
- ColorBuyDeals, ColorSellDeals — colores para mostrar las compras y las ventas.
- FontSizeForDeals — tamaño de la fuente al mostrar las ganancias/pérdidas en el gráfico.

3. Recomendaciones de uso

1. Instrumentos comerciales
- Adecuado para cualquier par de divisas, pero muestra las mayores ventajas al operar con oro (XAUUSD).

2. Depósito y riesgo
- El tamaño del depósito inicial depende directamente de la configuración de Money Management utilizada y de las condiciones del bróker.
- Al trabajar con riesgo porcentual, se recomienda una configuración cautelosa de RiskPercent (por ejemplo, del 1% al 2%).

3. Gestión de la posición
- Asegúrese de que StopLoss y TakeProfit sean realistas para el instrumento elegido y las condiciones del mercado.
- El stop flotante (Trailing Stop) ayuda a conservar parte de las ganancias si la tendencia cambia.

4. Ventajas del asesor

- Automatización completa: abre y acompaña las operaciones sin la intervención del trader.
- Configuraciones flexibles: ajuste fino de los parámetros para diferentes condiciones del mercado.
- Control de riesgos: elección entre un lote fijo o un cálculo automático en porcentaje del margen libre.
- Análisis cómodo: el historial de operaciones se puede mostrar visualmente en el gráfico, lo que simplifica el análisis de las entradas y salidas.

5. Notas importantes

- Los resultados de las pruebas en el pasado no garantizan resultados similares en el futuro.
- Antes de utilizar en una cuenta real, se recomienda realizar pruebas en una cuenta demo y asegurarse de que la estrategia cumple con sus expectativas y tolerancia al riesgo.
- El comercio en los mercados financieros

Produtos recomendados
USD pro
Roberto Mubonane Muiambo
Experts
Currency EURUSD Timeframe 1H  PRO EA as a price action–based Expert Advisor that can be tuned to work on any Forex currency pair, timeframe by adjusting its settings. With flexible parameters, you can adapt USD PRO EA to trade any Forex symbol by simply adjusting the settings. With the Time Limit Settings, you have full control over when the EA is active. This allows you to fine‑tune trading sessions to match the most liquid and profitable market hours. The Max Trades Per Day setting allow
Piazza MT5
Natalyia Nikitina
5 (1)
Experts
Piazza MT5 — Ferramenta Profissional de Trading Automático Piazza MT5 é um Expert Advisor para MetaTrader 5, criado para traders que valorizam uma abordagem sistemática e tecnológica. Sua arquitetura combina algoritmos de análise de mercado com mecanismos adaptativos de gestão de risco, permitindo automatizar o processo de trading e reduzir a influência de decisões subjetivas. Atenção! Entre em contato comigo imediatamente após a compra para receber instruções de configuração! Principais Caracte
SmartRisk MA Pro
Oleg Polyanchuk
Experts
SmartRisk MA Pro Strategy Overview: SmartRisk MA Pro is an optimized, risk-oriented automated trading strategy (Expert Advisor) developed for the MetaTrader 5 platform. It is designed to identify trading opportunities based on price deviations from moving averages and incorporates a comprehensive capital management system. The Expert Advisor operates on a "new bar" logic, ensuring stability and predictability in trade signal execution. Operating Principles and Trading Logic: At its core, the st
Bot Pulse Index Turnaround
Adrian Lara Carrasco
Experts
Bot Pulse Trading Código de desconto de 20% no Darwinex Zero: DWZ2328770MGM_20 Estratégia de Trading Automatizada para US30, NASDAQ e GER40 Desbloqueie o potencial de crescimento a longo prazo com o nosso avançado bot de trading, projetado especificamente para os índices US30, NASDAQ e GER40. Esta estratégia foi rigorosamente testada ao longo de muitos anos, demonstrando desempenho consistente e confiável. Nosso enfoque é baseado em uma estratégia de longo prazo robusta, que prioriza estabilida
Gold Engine Pro
VALU VENTURES LTD
Experts
Gold Engine Signal - Advanced Multi-Timeframe Trading System Gold Engine Signal is a sophisticated Expert Advisor designed specifically for trading gold (XAUUSD) and other financial instruments using advanced confluence-based signal detection. This EA combines multiple technical indicators across different timeframes to identify high-probability trading opportunities with superior risk-to-reward ratios. Key Features: Multi-Timeframe Analysis:   The system analyzes market conditions across three
Volatility Pullback
Heri Yusufu Kaniugu
Experts
Volatility Pullback EA is an automated trading system developed exclusively for XAUUSD (Gold) . The EA trades pullbacks during high-volatility conditions using auto-generated grid levels that dynamically adapt to current market volatility, allowing intelligent position scaling during price retracements instead of fixed grid spacing. To protect trading capital, especially on small and cent accounts , the EA includes equity protection that automatically pauses trading when predefined equity limits
Gold Cent Scalper EA
Phan Van Tuyen
Experts
Introduction: Gold Cent Scalper EA Gold Cent Scalper EA is an automated Expert Advisor (EA) specifically designed for trading gold (XAU/USD) on cent accounts, ideal for beginner traders or those looking to optimize small capital. With a minimum balance of just 5000 cent (equivalent to 50 USD), the bot leverages an effective scalping strategy to capitalize on short-term price movements for stable profits. Its performance has been validated through backtesting with high-quality data (99%), as show
Abab RSI
Andriy Sydoruk
Experts
Abab RSI is a professional expert system designed to analyze markets based on the RSI indicator and a special system of restrictions. The Expert Advisor works with one order (not a series), each order is accompanied by a trailing stop activated by a trailing start, and each order is insured by stop loss and take profit. Thus, the expert system uses safe orders to work. The indicator entry itself can also be considered reliable, since the standard RSI indicator is used, just keep in mind that it
Pog
Natalia Miller
Experts
The EA trades using two MA indicators - Moving Average and ADX - Average Directional Movement. Buying and selling is possible only when a new bar is formed. Buy: MA is rising and the current closing price is above it. A buy order is placed only if there is a buy signal and there are no open long positions. Sell: MA is falling and the closing price is below it. A sell order is placed only if there is a sell signal and there are no open short positions. ADX will not allow trading if the market i
SmartWay
Gooi Meng Liang
Experts
SmartWay EA   (formerly SmartTrade EA) is a professional Expert Advisor created specifically for trading   XAUUSD (Gold)   on MT5. With the release of   V2.0 , SmartWay introduces a powerful new feature:   Smart Step Size Boost with Spike Detection . This upgrade makes the EA more adaptive in volatile markets and especially effective in   one-way markets   (bullish or bearish trends). It combines   cycle-based money management ,   drawdown protection , and   profit control   to deliver stable an
Bobot AI
Namu Makwembo
Experts
Bobot AI is a sophisticated automated forex trading program that utilizes advanced algorithms to analyze market data and make predictions about future price movements. Our system is designed to quickly identify patterns and trends in the market, allowing you to make informed trading decisions. With automatic trade execution and a risk management strategy in place, Bobot AI empowers you to trade with confidence and ease Our focus is on helping traders make better-informed decisions and providing
Volatility75 Sniperr
Ignacio Agustin Mene Franco
Experts
Sniper EA - Volatility 75 Expert Advisor for the Volatility 75 Index Sniper EA is an automated trading system specifically designed to trade the Volatility 75 Index, leveraging the unique artificial volatility characteristics of synthetic indices. Technical Specifications Market Configuration Instrument: Volatility 75 Index Timeframe: M15 (15 minutes) Minimum Recommended Capital: $1,000 USD Base Lot Size: 0.10 System Architecture Risk Management: Leverage: 1:100 Dynamic Stop Loss System set at
ChillTrader
Huu Dang Ngo
1 (1)
Experts
Expert Advisor Description for Gold/USD Trading This Expert Advisor (EA) is specifically designed for trading the Gold/USD (XAU/USD) pair, leveraging precise volume management and trend-following strategies to optimize trading performance. It incorporates a robust system to validate trade volume, ensuring compliance with the broker's SYMBOL_VOLUME_MIN, SYMBOL_VOLUME_MAX, and SYMBOL_VOLUME_STEP constraints. This prevents execution errors and enforces risk management standards. The EA operates usi
FREE
BB King
Khima Gorania
Experts
BB King EA for MT5 BB King Expert Advisor uses a simple reversal strategy using Bollinger Bands and trend detection. It is designed to be easily used by newbies with very few parameters. Please try the demo and leave feedback.You will need to optimize it for the pair you wish to trade. Minimum deposit: $100 per lot size of 0.01 per currency pair. Risk Management There is NO Stop Loss or Take Profit set for each order placed. Stop Loss and Take Profit are controlled by the Input Variables. Stop
EA Alpha Expert
Jonatas Da Silva Cruz
Experts
Eu tentei muitas coisas na negociação forex no passado e aprendi muito nos últimos 3,5 anos. Tentei   varias  ferramentas para negociação manual e nao tive muito sucesso. Sempre fui fascinado com o mercado forex, . A integração dos dados de volume é uma característica única e aumenta muito a qualidade das decisões comerciais do Expert Advisor. E sim, você tem que lembrar que os resultados do backtest não são os mesmos que resultados ao vivo. Mas aqui eles estão muito próximos. agora o único Exp
Martingale Zone Recovery MT5 EA
Allan Munene Mutiiria
2.5 (2)
Experts
Martingale Zone Recovery MT5 EA Revolutionize your trading with the Martingale Zone Recovery MT5 EA , a powerful expert advisor designed for traders who want robust and dynamic trade management with unmatched versatility. Key Features: RSI-Based Signal Generation : Utilizes the Relative Strength Index (RSI) to identify high-probability trade opportunities in both trending and ranging markets. Advanced Zone Recovery System : Employs a martingale-based strategy to recover losing trades within pred
FREE
Hamster Scalping mt5
Ramil Minniakhmetov
4.71 (234)
Experts
Hamster Scalping é um consultor de negociação totalmente automatizado que não usa martingale. Estratégia de escalpelamento noturno. O indicador RSI e o filtro ATR são usados ​​como entradas. O consultor requer um tipo de conta de cobertura. O acompanhamento do trabalho real, bem como meus outros desenvolvimentos, pode ser encontrado aqui: https://www.mql5.com/en/users/mechanic/seller Recomendações gerais Depósito mínimo de $ 100, use contas ECN com spread mínimo, configurações padrão para eu
Sira EA
Aristeidis Gitas
Experts
Puedo usar el EA en varios símbolos? Sí, utiliza un número mágico (Magic Number) diferente en cada gráfico. ¿Se incluyen archivos de configuración? Sí, se incluye un archivo predeterminado. Otros pueden solicitarse tras la compra. PORTUGUÊS (Πορτογαλικά) Sira EA é um Robô (Expert Advisor) para MetaTrader 5 que aplica quatro estratégias distintas com base em indicadores técnicos e condições de mercado. Ele coloca ordens pendentes do tipo Buy Stop ou Sell Stop quando os critérios definidos
Violet Panther Scalper MT5
Renato Takahashi
Experts
Violet Panther Scalper MT5 is specially designed to work as scalper and a trend trade system. Panther strategy is based on two moving average crosses and candlestick reader relative to theses averages. A trade in filter based on ATR values can be configured to make EA works only on true trends. So, if trigger condition is true, Panther strat to trade on each new condition achieved. An aditional trend filter can be configured based on TRIX indicator , making possible to confirm such trend behavio
Fractal Trend Master
Marcus Vinicius
Experts
O Fractal Trend Master é um dos Expert Advisors mais poderosos e sofisticados disponíveis no mercado, desenvolvido para proteger o capital dos traders enquanto maximiza as oportunidades de lucro. Baseado na renomada metodologia de Bill Williams , o EA utiliza três ferramentas essenciais de análise técnica: o indicador Alligator, os fractais, e o Gator Oscillator, criando uma estrutura robusta e precisa para a identificação e seguimento de tendências de mercado. Esse EA foi projetado com foco em
Perfect Algorithm MT5
Pavel Malyshko
5 (1)
Experts
My clients have been waiting for this for a long time, a novelty that will be competitive in the forex market. And so I created this algorithm and at the moment I consider it the best among all my products. Each buyer is invited to the VIP group for buyers / for this, after the purchase, write me a private message. The algorithm is designed in such a way that it uses the most probable reversal points, which, if activated, do not require long-term holding of the position. All transactions are
Expert Robocode Pro MT5
Ruslan Pishun
Experts
The EA uses a trending strategy based on numerous technical indicators "Moving Average" on the timeframe: M4, M5, M6, M10, M12, M15, M20, M30, H1. The Expert Advisor uses elements from strategies such as Martingale, Grid and Averaging. In trading, up to 3 orders can be opened simultaneously on each of the currency pairs. The EA uses a partial order closing algorithm and hidden Stop Loss, Take Profit, Break Even and Trailing Stop. A multi-currency adviser trades in 17 currency pairs. EA uses time
Robo Nuvem
Edson Cavalca Junior
Experts
O robô utiliza um dos indicadores mais utilizados na Ásia: NUVEM DE ICHIMOKU Existem duas estratégias de negociação: Cruzamento das linhas Tenkan e Kijun e; Cruzamento das linhas do Kumo. Suporte e dúvidas dos produtos no link Abaixo: Suporte As aberturas de posição são baseadas nos parâmetros identificados como sinais, caso ative todos o robô emitirá ordem de negociação somente se o número de sinais for maior que o mínimo estipulado pelo usuário. Caso tenha dúvidas sobre o robô ou queira
RSI strategy EA MT5
Biswarup Banerjee
4.5 (2)
Experts
RSI Strategy EA MT5 é uma ferramenta de trading automatizada avançada projetada para MetaTrader 5, que utiliza o indicador de Índice de Força Relativa (RSI) para automatizar entradas e saídas de negociações com base em condições de sobrecompra e sobrevenda. O EA suporta configurações de trading reverso dentro dessas zonas, oferecendo uma abordagem versátil para a gestão de negociações. Extensivamente testado, proporciona métodos de entrada precisos, regras de saída flexíveis e consumo mínimo de
Improved Breakout
John Signer
Experts
The Improved Breakout EA is an automated trading system for MT5 that identifies and trades breakouts from recent support and resistance levels. It is designed for traders who want a rules-based approach with strict risk control and flexible filters. One important aspect to consider: it was trained and tested on NASDAQ.  Key Features Advanced Breakout Detection – Calculates recent support and resistance levels and opens trades only when price breaks out by a defined percentage beyond these levels
Stacking King EA MT5
Dora Nafwa Mwabini
Experts
Stacking King EA – Precisão e Poder, Botão Simples Descrição: O Stacking King EA é uma poderosa ferramenta de negociação que permite abrir várias negociações instantaneamente com um único clique ou acumular negociações automaticamente a cada minuto por um período definido — diretamente no seu terminal MT5 ativo. Seja você um scalper, um investidor de tendências ou um acumulador de rompimentos, este EA oferece controle total com o mínimo de esforço. Desenvolvido para traders reais, em mercados
MACD Hedge
Ahmet Gokcen Sirma
Experts
MACD Hedge EA: Robô de Trading Inteligente com Estratégias Múltiplas   candleforms.co 1. Fundamento do Sinal: Combinação de MACD e RSI O MACD Hedge EA utiliza dois indicadores técnicos poderosos para gerar sinais confiáveis: MACD detecta a direção da tendência e o momento do mercado RSI filtra sinais falsos, detectando zonas de sobrecompra ou sobrevenda As operações só são abertas quando as condições técnicas estão alinhadas. 2. 6 Estratégias Integradas em um Único Robô Este EA inclui  seis e
CryptoGrid AI Pro
Alex Amuyunzu Raymond
Experts
CryptoGrid AI Pro – Trade Bitcoin, Crypto, and USD Forex pairs with smart candlestick pattern recognition and a powerful multi-level grid system. Overview CryptoGrid AI Pro is an advanced Expert Advisor that merges candlestick pattern recognition with a robust grid trading system . It is optimized for Bitcoin (BTCUSD) but also performs effectively on major USD Forex pairs (EURUSD, GBPUSD, USDJPY, XAUUSD, etc.) and other volatile cryptocurrencies. The EA provides both automatic and semi-automa
Os compradores deste produto também adquirem
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (379)
Experts
Olá, traders! Sou   a Quantum Queen   , a joia da coroa de todo o ecossistema Quantum e a Expert Advisor mais bem avaliada e mais vendida da história do MQL5. Com um histórico comprovado de mais de 20 meses de negociação real, conquistei meu lugar como a indiscutível Rainha do XAUUSD. Minha especialidade? OURO. Minha missão? Entregar resultados de negociação consistentes, precisos e inteligentes — sempre. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation
Aot
Thi Ngoc Tram Le
4.66 (38)
Experts
AOT MT5 - Sistema Multi-Moeda de IA de Nova Geração Live Signal: [Main Account] | [Minor Account] |  [Satellite Signal]  |  AOT Official Channel   IMPORTANTE! Após a compra, envie-me uma mensagem privada para receber o manual de instalação e instruções de configuração: Recurso Descrição Compreensão da Frequência de Negociação do AOT Por que o bot não negocia todos os dias Como Configurar o Bot AOT Guia de instalação passo a passo Set files AOT MT5 é um Expert Advisor avançado alimentado por
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
5 (20)
Experts
SINAL AO VIVO COM CONTA DE NEGOCIAÇÃO REAL: MT4 padrão (Mais de 7 meses de negociação real): https://www.mql5.com/en/signals/2329380 IC Markets MT5 (Mais de 5 meses de negociação real): https://www.mql5.com/en/signals/2340132 Canal de Forex EA Trading no MQL5: Junte-se ao meu canal MQL5 para receber as últimas notícias. A minha comunidade com mais de 14.000 membros no MQL5 . APENAS 3 CÓPIAS DE 10 RESTANTES POR 399 dólares! Depois disso, o preço subirá para 499 dólares. O EA será vendido em
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.65 (20)
Experts
Cada vez que o sinal ao vivo aumentar em 10%, o preço será aumentado para manter a exclusividade da Zenox e proteger a estratégia. O preço final será de US$ 2.999. Sinal ao vivo Conta IC Markets, veja o desempenho ao vivo como prova! Baixar manual do usuário (inglês) O Zenox é um robô de swing trading multipar com IA de última geração que acompanha tendências e diversifica o risco em dezesseis pares de moedas. Anos de desenvolvimento dedicado resultaram em um algoritmo de negociação poderoso.
NTRon 2OOO
Konstantin Freize
5 (16)
Experts
Estrategia de Trading Híbrida para XAUUSD – Combinación de Sentimiento de Noticias y Desequilibrio del Libro de Órdenes Esta estrategia combina dos enfoques de trading raramente utilizados pero altamente efectivos en un sistema híbrido desarrollado exclusivamente para operar XAUUSD (Oro) en el gráfico de 30 minutos . Mientras que los Asesores Expertos convencionales suelen depender de indicadores predefinidos o patrones gráficos básicos, este sistema se basa en un modelo inteligente de acceso al
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
5 (87)
Experts
Quantum King EA — Poder Inteligente, Refinado para Cada Trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Preço especial de lançamento Sinal ao vivo:       CLIQUE AQUI Versão MT4:   CLIQUE AQUI Canal Quantum King:       Clique aqui ***Compre o Quantum King MT5 e você poderá ganhar o Quantum StarMan de graça!*** Peça mais detalhes em particular! Controle   suas negociações com precisão e disciplina. O Q
AI Gold Trading MT5
Ho Tuan Thang
5 (10)
Experts
SINAL AO VIVO COM CONTA DE NEGOCIAÇÃO REAL: Configuração Padrão: https://www.mql5.com/en/signals/2344271 Canal de Negociação Forex EA em MQL5:  Junte-se ao meu canal MQL5 para receber as últimas notícias.  A minha comunidade com mais de 14.000 membros no MQL5 . APENAS 3 CÓPIAS DE 10 RESTANTES POR $399! Depois disso, O preço será aumentado para $499. O EA será vendido em quantidades limitadas para garantir os direitos de todos os clientes que o adquiriram. O AI Gold Trading utiliza o modelo
Nova Gold X
Hicham Chergui
5 (6)
Experts
Nota importante: Para garantir total transparência, estou fornecendo acesso à conta de investidor real vinculada a este EA, permitindo que você monitore seu desempenho ao vivo sem manipulação. Em apenas 5 dias, todo o capital inicial foi totalmente retirado, e desde então, o EA tem negociado exclusivamente com fundos de lucro, sem qualquer exposição ao saldo original. O preço atual de $199 é uma oferta de lançamento limitada, e será aumentado após a venda de 10 cópias ou quando a próxima atuali
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.56 (75)
Experts
Símbolo XAUUSD (Ouro/Dólar) Período (timeframe) H1-M15 (qualquer) Suporte para operação única SIM Depósito mínimo 500 USD (ou equivalente em outra moeda) Compatível com qualquer corretora SIM (suporta cotações de 2 ou 3 dígitos, qualquer moeda da conta, nome de símbolo e GMT) Funciona sem configuração prévia SIM Se você se interessa por aprendizado de máquina, inscreva-se no canal: Inscrever-se! Principais Características do Projeto Mad Turtle: Aprendizado de Máquina Real Este Expert Advisor
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (496)
Experts
Apresentando       Quantum Emperor EA   , o consultor especialista inovador em MQL5 que está transformando a maneira como você negocia o prestigiado par GBPUSD! Desenvolvido por uma equipe de traders experientes com experiência comercial de mais de 13 anos. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Compre Quantum Emperor EA e você poderá obter  Quantum StarMan   de graça!*** Peça mais detalhes em particular
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
4.84 (83)
Experts
Aura Ultimate — O ápice da negociação de redes neurais e o caminho para a liberdade financeira. Aura Ultimate é o próximo passo evolutivo na família Aura — uma síntese de arquitetura de IA de ponta, inteligência adaptável ao mercado e precisão controlada por risco. Construído com base no DNA comprovado da Aura Black Edition e da Aura Neuron, ele vai além, unindo seus pontos fortes em um ecossistema multiestratégia unificado, ao mesmo tempo em que introduz uma camada completamente nova de lógic
ABS GoldGrid
Thi Ngoc Tram Le
5 (14)
Experts
P reço especial de  $109  (preço regular: $365) . Guia de configuração e uso :  ABS Channel . Monitoramento em tempo real:   ABS Signal .  Arquivo de configuração do sinal ao vivo Arquivo de configuração básica O que é ABS EA? ABS EA é um robô de negociação profissional desenvolvido especificamente para XAUUSD (Ouro) no período gráfico H1. É baseado em um sistema Martingale com controles de risco integrados . Projetado para traders iniciantes e experientes, o ABS EA é fácil de configurar,
X Fusion AI
Chen Jia Qi
5 (5)
Experts
X Fusion AI — Sistema de Negociação Híbrido com Adaptação Neural Desconto por tempo limitado. Restam apenas 7 de 20 — quase esgotado. O preço promocional atual é de 149 USD e em breve voltará para 999 USD. Demonstração de funcionamento Desempenho em conta real Após a compra, não se esqueça de nos enviar uma mensagem privada para receber os parâmetros recomendados, instruções, precauções, dicas de uso e outras informações. Muito obrigado pelo seu apoio. 1. Visão Geral X Fusion AI é um sistema a
Pivot Killer
Pablo Dominguez Sanchez
4.6 (20)
Experts
Crescimento a Longo Prazo. Consistência. Resiliência. Pivot Killer EA não é um sistema de lucros rápidos — é um algoritmo de negociação profissional projetado para fazer sua conta crescer de forma sustentável a longo prazo . Desenvolvido exclusivamente para XAUUSD (OURO) , o Pivot Killer é o resultado de anos de pesquisa, testes e desenvolvimento disciplinado. Ele incorpora uma filosofia simples: a consistência vence a sorte . Este sistema foi testado sob diferentes ciclos de mercado, mudanças d
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.44 (64)
Experts
AI Forex Robot - The Future of Automated Trading. AI Forex Robot is powered by a next-generation Artificial Intelligence system based on a hybrid LSTM Transformer neural network, specifically designed for analyzing gold (XAUUSD) price movements on the Forex market. The system analyzes complex market structures, adapts its strategy in real time and makes data-driven decisions with a high level of precision. AI Forex Robot is a modern, fully automated system powered by artificial intelligence , de
CryonX EA MT5
Solomon Din
5 (1)
Experts
Cryon X-9000 — Sistema de Trading Autônomo com Núcleo Analítico Quântico SINAL REAL:  https://www.mql5.com/en/signals/2347543 Hoje em dia, muitos traders manipulam resultados executando seus Expert Advisors em contas cent ou com saldos muito baixos , o que na prática demonstra que não confiam nos próprios sistemas . Este sinal, porém, opera em uma conta real de 20.000 USD . Isso representa um compromisso real de capital e oferece um desempenho transparente , sem amplificações artificiais nem di
Argos Rage
Aleksandar Prutkin
4.58 (26)
Experts
Um novo passo em frente | Precisão impulsionada por IA encontra a lógica do mercado Com o Argos Rage , é introduzido um novo nível de automação de trading – impulsionado por um sistema DeepSeek AI integrado que analisa o comportamento do mercado em tempo real. Embora se baseie nos pontos fortes do Argos Fury, este EA segue um caminho estratégico diferente: mais flexibilidade, interpretação mais ampla e maior envolvimento com o mercado. Live Signal Timeframe: M30 Alavancagem:  mín. 1:20 Depós
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.74 (129)
Experts
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
Gold vs Bitcoin Arbitrage
Anton Zverev
5 (1)
Experts
O primeiro algoritmo público de arbitragem do mundo entre ouro e Bitcoin! Ofertas disponíveis todos os dias! Sinal ao vivo -   https://www.mql5.com/en/signals/2348132 EA: Corretoras recomendadas ao longo do tempo:   IC Markets Pares negociados:   XAUUSD, BTCUSD Símbolo para anexo:   XAUUSD H1 Certifique-se de que   os pares de moedas negociados foram adicionados   à janela   de Observação de Mercado   ! Tipo de conta: ECN/Spread Bruto Configurações de prefixo: Se a sua corretora tiver um par d
Syna
William Brandon Autry
5 (17)
Experts
BLACK FRIDAY - 20% DE DESCONTO Apenas por 24 horas. A promoção termina em 29 de novembro. Esta será a única promoção para este produto. Apresentando Syna Versão 4 - O Primeiro Ecossistema de Trading Agêntico com IA do Mundo Tenho o prazer de apresentar Syna Versão 4, o primeiro sistema verdadeiro de coordenação multi-EA agêntico da indústria de trading forex . Esta inovação revolucionária permite que múltiplos Assessores Especialistas operem como uma rede de inteligência unificada em diferent
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.47 (88)
Experts
PROP FIRM PRONTO!   (   baixar SETFILE   ) WARNING : Restam apenas algumas cópias pelo preço atual! Preço final: 990$ Ganhe 1 EA gratuitamente (para 2 contas comerciais) -> entre em contato comigo após a compra Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Bem-vindo ao Ceifador de Ouro! Baseado no muito bem-sucedido Goldtrade Pro, este EA foi projetado para funcionar em vários períodos de tempo ao mesmo tempo e tem a opção de definir a frequência de negoci
The ORB Master
Profalgo Limited
4.88 (24)
Experts
PROP FIRM READY!  PROMOÇÃO DE LANÇAMENTO: NÚMERO MUITO LIMITADO DE CÓPIAS DISPONÍVEIS PELO PREÇO ATUAL! Preço final: 990$ A partir de US$ 349: Escolha 1 EA grátis! (para no máximo 2 números de contas de negociação) Oferta Combo Definitiva     ->     clique aqui JUNTE-SE AO GRUPO PÚBLICO:   Clique aqui   LIVE RESULTS REVISÃO INDEPENDENTE Bem-vindo ao "The ORB Master"   :   Sua Vantagem em Aberturas de Range Breakouts Libere o poder da estratégia Opening Range Breakout (ORB) com o ORB Master
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.36 (50)
Experts
Aura Black Edition é um EA totalmente automatizado projetado para negociar apenas OURO. O especialista mostrou resultados estáveis ​​no XAUUSD no período de 2011-2020. Nenhum método perigoso de gerenciamento de dinheiro usado, sem martingale, sem grade ou scalp. Adequado para quaisquer condições de corretor. EA treinado com um perceptron multicamadas A Rede Neural (MLP) é uma classe de rede neural artificial (ANN) de feedforward. O termo MLP é usado de forma ambígua, às vezes vagamente para qual
Golden Hen EA
Taner Altinsoy
5 (7)
Experts
Visão Geral Golden Hen EA é um Expert Advisor projetado especificamente para XAUUSD . Ele opera combinando oito estratégias de negociação independentes, cada uma acionada por diferentes condições de mercado e prazos (M5, M30, H2, H4, H6, H12). O EA foi projetado para gerenciar suas entradas e filtros automaticamente. A lógica central do EA foca na identificação de sinais específicos. O Golden Hen EA não usa técnicas de grid, martingale ou preço médio . Todas as negociações abertas pelo EA usam
Remstone
Remstone
5 (8)
Experts
A Remstone não é um Expert Advisor comum.   Ela combina anos de pesquisa e gestão de ativos. Live:   Remstone Club   ICMarkets   Darwinex The price increases by $500 every profitable quarter. January: $2,500 Desde 2018   , minha última empresa, a Armonia Capital, forneceu o sinal ARF para a Darwinex, uma gestora de ativos regulamentada pela FCA, levantando 750 mil. Domine 4 classes de ativos com um único consultor! Sem promessas, sem ajustes de curvas, sem ilusões. Mas com uma vasta experiência
HTTP ea
Yury Orlov
5 (8)
Experts
How To Trade Pro (HTTP) EA — um consultor de trading profissional para negociar qualquer ativo sem martingale ou grades do autor com mais de 25 anos de experiência. A maioria dos consultores top trabalha com ouro em alta. Eles parecem brilhantes nos testes... enquanto o ouro sobe. Mas o que acontece quando a tendência se esgota? Quem protegerá seu depósito? HTTP EA não acredita em crescimento eterno — ele se adapta ao mercado em mudança e foi projetado para diversificar amplamente sua carteira d
Golden Mirage mt5
Michela Russo
4.71 (28)
Experts
Limited stock at the current price! Final price: $1999 --> PROMO: From $299 --> The price will go up every 5 purchases, next price : $399 Golden Mirage is a robust gold trading robot designed for traders who value reliability, simplicity, and professional-grade performance. Powered by a proven combination of RSI, Moving Average,  ADX, and High/Low Level  indicators, Golden Mirage delivers high-quality signals and fully automated trading on the M5 timeframe for XAUUSD (GOLD) . It features a robu
Quantum StarMan
Bogdan Ion Puscasu
4.86 (103)
Experts
Olá a todos, deixem-me apresentar: Eu sou   Quantum StarMan,   o eletrizante e mais novo membro da família   Quantum EAs   . Sou um EA multimoedas totalmente automatizado com capacidade para lidar com até 5 pares dinâmicos:   AUDUSD, EURAUD, EURUSD, GBPUSD e USDCAD   . Com a máxima precisão e responsabilidade inabalável, levarei seu jogo de negociação para o próximo nível. A questão é: não confio em estratégias de Martingale. Em vez disso, utilizo um sofisticado sistema de grade projetado para
Golden Synapse
Abdelrahman Ahmed Mahmoud Ahmed
3.75 (51)
Experts
Golden Synapse EA is a precision engineered trading system that combines an advanced strategy with strict technical analysis to deliver consistent and low risk performance. Designed to trade with discipline, it avoids risky approaches and focuses entirely on quality over quantity. Every trade it takes is carefully selected and always protected by a stop loss. Golden Synapse never uses grid or martingale systems. It only opens one position at a time, keeping exposure under control and making it a
Axonshift EA MT5
Maxim Kurochkin
4.2 (40)
Experts
AxonShift — Sistema Algorítmico com Lógica de Execução Adaptativa AxonShift é um algoritmo de negociação autônomo projetado e otimizado exclusivamente para operar o par XAUUSD no período gráfico H1. Sua arquitetura é baseada em uma estrutura modular que interpreta o comportamento do mercado por meio da combinação de dinâmicas de curto prazo com impulsos de tendência intermediária. O sistema evita exposição excessiva a ruídos do mercado e não utiliza abordagens de alta frequência, concentrando-se
Mais do autor
Golden Eagle Pro EA
Vladimir Shumikhin
5 (2)
Experts
Golden Eagle Pro EA  Descrição Resumida Golden Eagle AI é um poderoso consultor automático para a plataforma MetaTrader 5, que usa uma combinação de vários indicadores e análise multiframe (MA no D1, ATR no M30, Fractals no M5). O consultor inclui configurações flexíveis de controle de risco (tamanho fixo de lote, porcentagem do saldo, escolha do nível de risco), além de recursos avançados de trailing stop e de colocação de operações no ponto de equilíbrio. O programa passou com sucesso nos test
HMA Scalper Pro EA
Vladimir Shumikhin
5 (2)
Experts
HMA Scalper Pro EA   é um robô multifuncional para trading ativo nos instrumentos financeiros mais populares, incluindo pares de moedas (EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, AUD/USD, USD/CAD), ouro (XAU/USD), petróleo (Brent, WTI) e criptomoedas (BTC, ETH, LTC e outros). A base do algoritmo é uma versão modernizada da Hull Moving Average (HMA), que oferece sinais mais claros em comparação com as Médias Móveis clássicas. O advisor reage de forma flexível às flutuações de curto prazo, utilizando o princípio
Renko Trading Bot EA
Vladimir Shumikhin
Experts
Renko Trading Bot EA – Assessor de Negociação Automático baseado em Gráficos Renko para MetaTrader 5 DESCRIÇÃO O Renko Trading Bot EA é uma solução profissional de trading automatizado baseada na metodologia de gráficos Renko, originalmente descrita por traders japoneses no início do século XX. Este poderoso Expert Advisor identifica e negocia padrões de ondas Renko com elevada precisão, oferecendo aos traders uma ferramenta confiável para aplicar a teoria de movimento do preço baseada em tijolo
Stochastic Gold Scalper
Vladimir Shumikhin
5 (1)
Experts
Stochastic Gold Scalper — Consultor Automático para Scalping Preciso Stochastic Gold Scalper é um consultor automático profissional para a plataforma MetaTrader 5, que combina a análise de padrões de velas com a filtragem de sinais através do oscilador Stochastic. Essa abordagem permite identificar os pontos de entrada mais precisos, minimizar os riscos e evitar sinais falsos. O consultor é ideal para operar em prazos curtos, como M5, e pode ser utilizado em instrumentos como ouro, pares de moed
Elliott Wave EA
Vladimir Shumikhin
5 (1)
Experts
Consultor Elliott Wave EA Descrição Elliott Wave AI é uma solução profissional de trading baseada nos padrões de ondas M & W descritos por A. Merrill. Este poderoso Consultor Especialista identifica e opera formações de ondas com alta precisão, fornecendo aos traders uma solução automatizada confiável para utilizar a teoria das ondas de Elliott. Características principais Reconhecimento inteligente de padrões - Algoritmo avançado identifica padrões de ondas M & W com precisão excepcional Tecnolo
Golden Scalper EA
Vladimir Shumikhin
Experts
Golden Scalper EA – Consultor Automático para Scalping com Análise de Padrões de Velas no MetaTrader 5 DESCRIÇÃO Golden Scalper EA é um consultor totalmente automatizado (EA) para a plataforma MetaTrader 5, especializado em trading de alta frequência e scalping, oferecendo máxima eficiência com riscos mínimos. O EA utiliza algoritmos avançados de análise de padrões de velas e filtra sinais através de médias móveis (MA – Moving Average) para identificar pontos de entrada com precisão. O Golden Sc
Smart Super Signals Pro
Vladimir Shumikhin
Experts
Smart Super Signals Pro Smart Super Signals Pro é um Conselheiro Especializado (Expert Advisor) de trading automatizado multifuncional para MetaTrader 5, desenvolvido para operar nos pares de moedas mais populares (EURUSD, GBPUSD, USDJPY etc.), em metais preciosos (Ouro/XAUUSD), petróleo (WTI, Brent) e criptomoedas (BTCUSD e outras). O EA baseia-se no princípio de “Super Signals”, que identifica máximos e mínimos locais (potenciais pontos de reversão ou correção) no timeframe escolhido. O EA abr
Quantum Forex EA
Vladimir Shumikhin
Experts
Quantum Forex EA – Sistema de Negociação Multiindicadores Descrição O Quantum Forex EA é um consultor especializado profissional para o MetaTrader 5, que utiliza uma combinação de quatro indicadores técnicos populares para tomar decisões de negociação. O robô foi desenvolvido para realizar operações automáticas nos mercados financeiros, com configuração flexível de parâmetros e um sistema confiável de gerenciamento de riscos. Principais Características Sistema de negociação com múltiplos indic
Strategy Constructor Pro
Vladimir Shumikhin
Experts
Strategy Constructor Pro - Construtor Universal de Estratégias de Negociação com Múltiplos Indicadores para MetaTrader 5 DESCRIÇÃO Strategy Constructor Pro é um consultor especializado (EA) multifuncional para a plataforma MetaTrader 5 que oferece a capacidade de montar e personalizar estratégias de negociação baseadas em uma ampla gama de indicadores técnicos e padrões clássicos de velas japonesas. Desenvolvido considerando os requisitos modernos para negociação automatizada nos mercados Fore
Grid Master Pro EA
Vladimir Shumikhin
Experts
Grid Master Pro – consultor especializado universal para negociação em grade. Grid Master Pro é um consultor especializado (Expert Advisor) para MetaTrader 5, flexível e eficaz, que implementa uma estratégia confiável de negociação em grade (Grid Trading) em uma ampla variedade de instrumentos. Ele apresenta excelentes resultados ao negociar pares de moedas principais (EURUSD, GBPUSD, USDJPY), metais preciosos (XAUUSD/ouro), commodities (petróleo: Brent, WTI) e criptomoedas (BTCUSD, ETHUSD, etc.
Pivot Levels Pro EA
Vladimir Shumikhin
1 (1)
Experts
Pivot Levels Pro – Consultor Especializado Avançado para MT5 Pivot Levels Pro   é um Consultor Especializado (Expert Advisor) multifuncional para MetaTrader 5, que calcula e traça automaticamente vários tipos de níveis Pivot (Classic, Fibonacci, Camarilla, Woodie, DeMark) e realiza operações com base neles. O EA integra uma poderosa lógica de gerenciamento de posições (algoritmo de grade/Grid, trailing stop, função de break-even) com um painel de estatísticas intuitivo que exibe o lucro diário,
MACD Trader Pro
Vladimir Shumikhin
Experts
MACD Trader Pro é um inovador consultor de negociação que combina a comprovada estratégia MACD com um eficiente sistema de Grid Trading. O consultor foi desenvolvido para operar automaticamente nos mercados financeiros e apresenta os melhores resultados no par de moedas GBPUSD, embora opere com sucesso em todos os principais instrumentos de negociação, incluindo EURUSD, USDJPY, USDCAD, AUDUSD, NZDUSD, USDCHF, EURGBP, EURJPY, GBPJPY e outros pares principais. A singularidade deste EA está na abor
Bollinger Bands Trader Pro
Vladimir Shumikhin
Experts
Bollinger Bands Trader Pro   é um poderoso robô (Expert Advisor) para negociação profissional em grade (grid) baseado no indicador Bandas de Bollinger (Bollinger Bands). Ele combina configurações de risco flexíveis, gestão inteligente de posições, recursos avançados de Trailing Stop, ajuste para o ponto de equilíbrio (BreakEven), além de limites diários de negociação e estatísticas de rentabilidade. O robô identifica automaticamente os pontos de entrada no mercado pelas Bandas de Bollinger, cria
Range Breakout Trader Pro
Vladimir Shumikhin
Experts
Range Breakout Trader Pro: Estratégia de negociação inovadora com múltiplas ordens e cálculo automático de distâncias Descrição Range Breakout Trader Pro é uma estratégia de negociação moderna para MetaTrader 5, especializada no uso de rompimentos de intervalos de preço com colocação e gerenciamento automático de ordens. Este expert advisor avançado foi criado para traders que desejam aplicar efetivamente estratégias de rompimento de intervalo com máxima automação. O consultor coloca ordens cons
ATR Grid Trader Pro
Vladimir Shumikhin
Experts
ATR Grid Trader Pro – Consultor Automatizado para Negociação em Grade com Análise de Volatilidade no MetaTrader 5 DESCRIÇÃO ATR Grid Trader Pro é um consultor automatizado (EA) multifuncional para a plataforma MetaTrader 5 que combina tecnologia inovadora de negociação em grade com análise avançada de volatilidade baseada no indicador Average True Range (ATR). Este poderoso robô de negociação abre posições de compra em períodos de baixa volatilidade e de venda em alta volatilidade, e, quando o m
Gartley Butterfly Pattern EA
Vladimir Shumikhin
Experts
Gartley Butterfly Pattern EA Descrição O consultor automático realiza operações com base em padrões harmônicos — figuras populares da análise técnica, originalmente apresentadas por Harold McKinley Gartley e posteriormente sistematizadas e ampliadas por Scott Carney, autor de padrões como Bat, Crab, Shark, Deep Crab e Alternate Bat. O robô reconhece e opera com os seguintes padrões: Gartley, Butterfly, Bat, Crab, Shark, Cypher, Deep Crab, Alternate Bat, AB=CD, Three Drives. Os padrões são form
