Range Breakout Trader Pro

Range Breakout Trader Pro: Estratégia de negociação inovadora com múltiplas ordens e cálculo automático de distâncias

Descrição

Range Breakout Trader Pro é uma estratégia de negociação moderna para MetaTrader 5, especializada no uso de rompimentos de intervalos de preço com colocação e gerenciamento automático de ordens. Este expert advisor avançado foi criado para traders que desejam aplicar efetivamente estratégias de rompimento de intervalo com máxima automação. O consultor coloca ordens considerando várias condições de mercado e parâmetros de gerenciamento de risco, tornando-o uma ferramenta ideal para negociação ativa nos principais pares de moedas, ouro, petróleo e criptomoedas.

Funções principais e vantagens:

  • Sistema multinível de colocação de ordens: O consultor trabalha com múltiplas ordens baseadas no intervalo de mercado, permitindo utilizar a volatilidade do mercado com máxima eficiência.
  • Cálculo automático de distâncias: A distância entre ordens é ajustada automaticamente com base no intervalo atual do mercado ou de acordo com a fórmula personalizada de Fibonacci.
  • Cálculo flexível do volume de posições: O trader pode escolher o método ideal para calcular o tamanho da ordem, incluindo lote fixo, percentual do saldo ou do capital próprio.
  • Suporte completo para diferentes direções de negociação: Possibilidade de operar apenas em compra, apenas em venda ou em ambas as direções.
  • Sistema abrangente de gerenciamento de riscos: Mecanismos integrados de proteção contra altos riscos, incluindo limitação do risco máximo por símbolo, controle automático de spread e monitoramento da segurança da margem.
  • Stop Loss e Take Profit totalmente personalizáveis: Configuração de níveis de Stop Loss e Take Profit para cada operação com buffer adicional para proteção contra deslizamentos.
  • Funções avançadas de Trailing Stop e Break Even: Possibilidade de ativar o trailing stop e a transferência automática da posição para o nível de equilíbrio ao atingir um lucro determinado.
  • Atualização dinâmica de intervalos: Atualização automática de dados sobre o intervalo de mercado durante o dia de negociação, utilizando informações de períodos anteriores para prever movimentos de preços.
  • Suporte para uma ampla gama de instrumentos de negociação: Funcionamento ideal com pares de moedas populares como EURUSD, GBPUSD, USDJPY, metais preciosos (XAUUSD), petróleo (WTI e Brent), bem como criptomoedas (BTCUSD, ETHUSD e outras).

Descrição detalhada das configurações do consultor

Parâmetros de intervalo

  • UseTodayRange (Usar intervalo do dia atual): Quando ativado (true), o consultor utiliza o intervalo do dia de negociação atual; se desativado (false), é usado o intervalo do dia anterior.
  • OrderOffset (Deslocamento inicial da ordem): Define a margem em pontos a partir do High/Low do intervalo para estabelecer a ordem inicial. Uma margem maior reduz a probabilidade de acionamentos falsos, mas pode resultar em perder parte do movimento.
  • ContinuousUpdate (Atualização contínua do intervalo): Quando ativado (true), o consultor atualiza constantemente os dados do intervalo durante o dia de negociação, tornando a estratégia mais adaptável às condições de mercado em mudança.
  • MinimumRangeSize (Tamanho mínimo do intervalo): Tamanho mínimo do intervalo em pontos necessário para ativar a estratégia. Ajuda a evitar negociações em mercados estreitos com baixa volatilidade.
  • SignificantRangePct (Percentual de mudança significativa do intervalo): Valor percentual que determina quanto o intervalo deve mudar para recalcular as ordens. Protege contra recálculos frequentes em mudanças insignificantes.
  • MinRangeChangePoints (Mudança mínima do intervalo em pontos): Valor absoluto da mudança de intervalo necessário para recalcular ordens, além da mudança percentual.

Configurações de múltiplas ordens

  • MaxBuyOrders (Número máximo de ordens de compra): Limita o número máximo de ordens de compra simultâneas, ajudando a controlar o risco geral.
  • MaxSellOrders (Número máximo de ordens de venda): Define o número máximo de ordens de venda simultâneas.
  • DistanceMode (Modo de cálculo de distâncias): Método para determinar a distância entre ordens consecutivas:
    • DIST_FIXED: Distância fixa para todas as ordens
    • DIST_AUTO: Cálculo automático baseado no tamanho do intervalo
    • DIST_FIBONACCI: Uso da sequência de Fibonacci para aumentar as distâncias
  • FixedDistance (Distância fixa): Valor da distância entre ordens em pontos ao selecionar o modo DIST_FIXED.
  • RangeMultiplier (Multiplicador de intervalo): Coeficiente para calcular a distância entre ordens no modo DIST_AUTO (por exemplo, 0.3 significa 30% do tamanho do intervalo).
  • PreserveUnfilled (Preservação de ordens não executadas): Se ativado (true), as ordens não executadas são preservadas para o dia seguinte; se desativado (false), todas as ordens são excluídas na mudança de dia.
  • ForceRecalcOnNewDay (Recálculo forçado em novo dia): Recálculo e colocação forçada de ordens no início de um novo dia de negociação.
  • OrderExpirationHours (Prazo de validade das ordens em horas): Tempo em horas após o qual as ordens não executadas serão automaticamente excluídas (0 = GTC, sem limite de tempo).

Gerenciamento de riscos

  • LotMethod (Método de cálculo do lote): Define o método para calcular o volume da posição:
    • LOT_FIXED: Tamanho de lote fixo
    • LOT_RISK: Cálculo baseado na porcentagem de risco do saldo
    • LOT_EQUITY: Cálculo baseado na porcentagem de risco do capital próprio
    • LOT_DYNAMIC: Cálculo dinâmico considerando a margem livre
  • FixedLotSize (Tamanho de lote fixo): Valor do lote usado ao selecionar o método LOT_FIXED.
  • RiskPercent (Percentual de risco): Percentual do saldo/capital próprio que o trader está disposto a arriscar em cada operação ao usar os métodos LOT_RISK ou LOT_EQUITY.
  • MaxRiskPerSymbol (Risco máximo por símbolo): Limitação da porcentagem máxima de risco para todas as operações em um instrumento de negociação.
  • MaxSpread (Spread máximo): Spread máximo permitido em pontos para abrir ordens. Protege contra negociação em condições de alta volatilidade e spreads ampliados.
  • MarginSafetyPercent (Percentual de segurança da margem): Define a reserva de margem livre que deve permanecer após a colocação de todas as ordens (por exemplo, 200% significa que apenas metade da margem disponível é utilizada).

Stop Loss e Take Profit

  • StopLoss (Stop Loss): Valor do stop loss em pontos (0 = desativado).
  • TakeProfit (Take Profit): Valor do take profit em pontos (0 = desativado).
  • StopLevelBuffer (Buffer adicional para níveis de stop): Adiciona uma distância extra aos níveis mínimos de stop da corretora, para prevenir erros ao estabelecer stops muito próximos.

Gerenciamento de posições

  • UseTrailing (Usar trailing stop): Ativa/desativa a função de trailing stop.
  • TrailingStart (Início do trailing): Lucro em pontos no qual o trailing stop é ativado.
  • TrailingDistance (Distância do trailing): Distância em pontos do preço atual até o trailing stop.
  • TrailingStep (Passo do trailing): Mudança mínima de preço em pontos para mover o trailing stop.
  • UseBreakEven (Usar break even): Ativa/desativa a função de transferência da posição para break even.
  • BreakEvenStart (Início do break even): Lucro em pontos no qual a posição é transferida para break even.
  • BreakEvenOffset (Deslocamento do break even): Quantidade de pontos de lucro ao transferir para break even (0 = ponto de entrada).

Direção de negociação

  • TradeDirection (Direção de negociação): Define as direções de negociação permitidas:
    • DIR_BOTH: Negociação em ambas as direções
    • DIR_BUY: Apenas ordens de compra
    • DIR_SELL: Apenas ordens de venda

Configurações visuais

  • ShowPanel (Mostrar painel): Exibe um painel informativo com os parâmetros atuais do consultor.
  • ShowProfitStats (Mostrar estatísticas de lucro): Exibe estatísticas de lucro por dias, semanas e meses.
  • ShowRangeLines (Mostrar linhas de intervalo): Exibe as linhas High e Low do intervalo no gráfico.
  • ShowOrderLevels (Mostrar níveis de ordens): Exibe os níveis das ordens colocadas no gráfico.
  • ShowTradeHistory (Mostrar histórico de operações): Exibe o histórico de operações no gráfico.
  • HighRangeColor (Cor da linha superior do intervalo): Cor da linha High do intervalo.
  • LowRangeColor (Cor da linha inferior do intervalo): Cor da linha Low do intervalo.
  • BuyColor (Cor de compras): Cor para exibir ordens de compra.
  • SellColor (Cor de vendas): Cor para exibir ordens de venda.
  • TradeFontSize (Tamanho da fonte de operações): Tamanho da fonte para exibir informações sobre operações.

Configurações do painel

  • PanelBackColor (Cor de fundo do painel): Cor de fundo do painel informativo.
  • PanelTextColor (Cor do texto do painel): Cor do texto no painel informativo.
  • PanelEditColor (Cor dos campos de entrada do painel): Cor de fundo dos campos de entrada no painel.

Configurações de registro

  • LoggingLevel (Nível de registro): Define o detalhamento das mensagens do diário:
    • LOG_NONE: Sem registro
    • LOG_ERRORS: Apenas erros
    • LOG_IMPORTANT: Eventos importantes e erros
    • LOG_ALL: Todos os eventos
  • LogThrottleSeconds (Segundos mínimos entre registros): Intervalo mínimo entre mensagens similares do diário para evitar sobrecarga do registro.

Configurações gerais

  • MagicNumber (Número mágico): Identificador único para todas as ordens abertas por este consultor.
  • TradeComment (Comentário para operações): Comentário de texto adicionado a todas as operações.
  • Max_Orders_Per_Symbol (Máximo de ordens por símbolo): Número máximo total de ordens para um instrumento de negociação.
  • MaxOrderRetries (Número máximo de novas tentativas): Número de tentativas repetidas de colocação de ordens em caso de falha.

Instrumentos de negociação recomendados:

  • Pares de moedas: EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD, NZDUSD e outros pares principais e cruzados.
  • Metais preciosos: XAUUSD (ouro), XAGUSD (prata).
  • Petróleo: WTI e Brent.
  • Criptomoedas: Bitcoin (BTCUSD), Ethereum (ETHUSD) e outras criptomoedas líderes.

Vantagens de usar o Range Breakout Trader Pro

Range Breakout Trader Pro é uma ferramenta de negociação poderosa e flexível que permite implementar efetivamente a estratégia de rompimento de intervalo com múltiplas ordens e ajuste preciso dos parâmetros de gerenciamento de risco. O consultor é ideal para operar em pares de moedas populares, mercados de metais preciosos, petróleo, bem como para trabalhar com criptomoedas.

Ao usar este consultor, você obtém a possibilidade de:

  • Automatizar o processo de busca e execução de rompimentos de intervalos de preço
  • Otimizar o tamanho das posições de acordo com sua estratégia de gerenciamento de capital
  • Gerenciar eficientemente as posições abertas usando trailing stops e break even
  • Visualizar informações importantes no gráfico e painel de controle
  • Controlar parâmetros-chave de negociação em tempo real

Melhore a eficiência da sua negociação com o Range Breakout Trader Pro — uma solução profissional para traders que buscam automatizar e otimizar a estratégia de rompimento de intervalos de preço!

