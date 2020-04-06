Range Breakout Trader Pro
- Experts
- Vladimir Shumikhin
- Versão: 4.0
- Ativações: 10
Descrição
Range Breakout Trader Pro é uma estratégia de negociação moderna para MetaTrader 5, especializada no uso de rompimentos de intervalos de preço com colocação e gerenciamento automático de ordens. Este expert advisor avançado foi criado para traders que desejam aplicar efetivamente estratégias de rompimento de intervalo com máxima automação. O consultor coloca ordens considerando várias condições de mercado e parâmetros de gerenciamento de risco, tornando-o uma ferramenta ideal para negociação ativa nos principais pares de moedas, ouro, petróleo e criptomoedas.
Funções principais e vantagens:
- Sistema multinível de colocação de ordens: O consultor trabalha com múltiplas ordens baseadas no intervalo de mercado, permitindo utilizar a volatilidade do mercado com máxima eficiência.
- Cálculo automático de distâncias: A distância entre ordens é ajustada automaticamente com base no intervalo atual do mercado ou de acordo com a fórmula personalizada de Fibonacci.
- Cálculo flexível do volume de posições: O trader pode escolher o método ideal para calcular o tamanho da ordem, incluindo lote fixo, percentual do saldo ou do capital próprio.
- Suporte completo para diferentes direções de negociação: Possibilidade de operar apenas em compra, apenas em venda ou em ambas as direções.
- Sistema abrangente de gerenciamento de riscos: Mecanismos integrados de proteção contra altos riscos, incluindo limitação do risco máximo por símbolo, controle automático de spread e monitoramento da segurança da margem.
- Stop Loss e Take Profit totalmente personalizáveis: Configuração de níveis de Stop Loss e Take Profit para cada operação com buffer adicional para proteção contra deslizamentos.
- Funções avançadas de Trailing Stop e Break Even: Possibilidade de ativar o trailing stop e a transferência automática da posição para o nível de equilíbrio ao atingir um lucro determinado.
- Atualização dinâmica de intervalos: Atualização automática de dados sobre o intervalo de mercado durante o dia de negociação, utilizando informações de períodos anteriores para prever movimentos de preços.
- Suporte para uma ampla gama de instrumentos de negociação: Funcionamento ideal com pares de moedas populares como EURUSD, GBPUSD, USDJPY, metais preciosos (XAUUSD), petróleo (WTI e Brent), bem como criptomoedas (BTCUSD, ETHUSD e outras).
Descrição detalhada das configurações do consultor
Parâmetros de intervalo
- UseTodayRange (Usar intervalo do dia atual): Quando ativado (true), o consultor utiliza o intervalo do dia de negociação atual; se desativado (false), é usado o intervalo do dia anterior.
- OrderOffset (Deslocamento inicial da ordem): Define a margem em pontos a partir do High/Low do intervalo para estabelecer a ordem inicial. Uma margem maior reduz a probabilidade de acionamentos falsos, mas pode resultar em perder parte do movimento.
- ContinuousUpdate (Atualização contínua do intervalo): Quando ativado (true), o consultor atualiza constantemente os dados do intervalo durante o dia de negociação, tornando a estratégia mais adaptável às condições de mercado em mudança.
- MinimumRangeSize (Tamanho mínimo do intervalo): Tamanho mínimo do intervalo em pontos necessário para ativar a estratégia. Ajuda a evitar negociações em mercados estreitos com baixa volatilidade.
- SignificantRangePct (Percentual de mudança significativa do intervalo): Valor percentual que determina quanto o intervalo deve mudar para recalcular as ordens. Protege contra recálculos frequentes em mudanças insignificantes.
- MinRangeChangePoints (Mudança mínima do intervalo em pontos): Valor absoluto da mudança de intervalo necessário para recalcular ordens, além da mudança percentual.
Configurações de múltiplas ordens
- MaxBuyOrders (Número máximo de ordens de compra): Limita o número máximo de ordens de compra simultâneas, ajudando a controlar o risco geral.
- MaxSellOrders (Número máximo de ordens de venda): Define o número máximo de ordens de venda simultâneas.
- DistanceMode (Modo de cálculo de distâncias): Método para determinar a distância entre ordens consecutivas:
- DIST_FIXED: Distância fixa para todas as ordens
- DIST_AUTO: Cálculo automático baseado no tamanho do intervalo
- DIST_FIBONACCI: Uso da sequência de Fibonacci para aumentar as distâncias
- FixedDistance (Distância fixa): Valor da distância entre ordens em pontos ao selecionar o modo DIST_FIXED.
- RangeMultiplier (Multiplicador de intervalo): Coeficiente para calcular a distância entre ordens no modo DIST_AUTO (por exemplo, 0.3 significa 30% do tamanho do intervalo).
- PreserveUnfilled (Preservação de ordens não executadas): Se ativado (true), as ordens não executadas são preservadas para o dia seguinte; se desativado (false), todas as ordens são excluídas na mudança de dia.
- ForceRecalcOnNewDay (Recálculo forçado em novo dia): Recálculo e colocação forçada de ordens no início de um novo dia de negociação.
- OrderExpirationHours (Prazo de validade das ordens em horas): Tempo em horas após o qual as ordens não executadas serão automaticamente excluídas (0 = GTC, sem limite de tempo).
Gerenciamento de riscos
- LotMethod (Método de cálculo do lote): Define o método para calcular o volume da posição:
- LOT_FIXED: Tamanho de lote fixo
- LOT_RISK: Cálculo baseado na porcentagem de risco do saldo
- LOT_EQUITY: Cálculo baseado na porcentagem de risco do capital próprio
- LOT_DYNAMIC: Cálculo dinâmico considerando a margem livre
- FixedLotSize (Tamanho de lote fixo): Valor do lote usado ao selecionar o método LOT_FIXED.
- RiskPercent (Percentual de risco): Percentual do saldo/capital próprio que o trader está disposto a arriscar em cada operação ao usar os métodos LOT_RISK ou LOT_EQUITY.
- MaxRiskPerSymbol (Risco máximo por símbolo): Limitação da porcentagem máxima de risco para todas as operações em um instrumento de negociação.
- MaxSpread (Spread máximo): Spread máximo permitido em pontos para abrir ordens. Protege contra negociação em condições de alta volatilidade e spreads ampliados.
- MarginSafetyPercent (Percentual de segurança da margem): Define a reserva de margem livre que deve permanecer após a colocação de todas as ordens (por exemplo, 200% significa que apenas metade da margem disponível é utilizada).
Stop Loss e Take Profit
- StopLoss (Stop Loss): Valor do stop loss em pontos (0 = desativado).
- TakeProfit (Take Profit): Valor do take profit em pontos (0 = desativado).
- StopLevelBuffer (Buffer adicional para níveis de stop): Adiciona uma distância extra aos níveis mínimos de stop da corretora, para prevenir erros ao estabelecer stops muito próximos.
Gerenciamento de posições
- UseTrailing (Usar trailing stop): Ativa/desativa a função de trailing stop.
- TrailingStart (Início do trailing): Lucro em pontos no qual o trailing stop é ativado.
- TrailingDistance (Distância do trailing): Distância em pontos do preço atual até o trailing stop.
- TrailingStep (Passo do trailing): Mudança mínima de preço em pontos para mover o trailing stop.
- UseBreakEven (Usar break even): Ativa/desativa a função de transferência da posição para break even.
- BreakEvenStart (Início do break even): Lucro em pontos no qual a posição é transferida para break even.
- BreakEvenOffset (Deslocamento do break even): Quantidade de pontos de lucro ao transferir para break even (0 = ponto de entrada).
Direção de negociação
- TradeDirection (Direção de negociação): Define as direções de negociação permitidas:
- DIR_BOTH: Negociação em ambas as direções
- DIR_BUY: Apenas ordens de compra
- DIR_SELL: Apenas ordens de venda
Configurações visuais
- ShowPanel (Mostrar painel): Exibe um painel informativo com os parâmetros atuais do consultor.
- ShowProfitStats (Mostrar estatísticas de lucro): Exibe estatísticas de lucro por dias, semanas e meses.
- ShowRangeLines (Mostrar linhas de intervalo): Exibe as linhas High e Low do intervalo no gráfico.
- ShowOrderLevels (Mostrar níveis de ordens): Exibe os níveis das ordens colocadas no gráfico.
- ShowTradeHistory (Mostrar histórico de operações): Exibe o histórico de operações no gráfico.
- HighRangeColor (Cor da linha superior do intervalo): Cor da linha High do intervalo.
- LowRangeColor (Cor da linha inferior do intervalo): Cor da linha Low do intervalo.
- BuyColor (Cor de compras): Cor para exibir ordens de compra.
- SellColor (Cor de vendas): Cor para exibir ordens de venda.
- TradeFontSize (Tamanho da fonte de operações): Tamanho da fonte para exibir informações sobre operações.
Configurações do painel
- PanelBackColor (Cor de fundo do painel): Cor de fundo do painel informativo.
- PanelTextColor (Cor do texto do painel): Cor do texto no painel informativo.
- PanelEditColor (Cor dos campos de entrada do painel): Cor de fundo dos campos de entrada no painel.
Configurações de registro
- LoggingLevel (Nível de registro): Define o detalhamento das mensagens do diário:
- LOG_NONE: Sem registro
- LOG_ERRORS: Apenas erros
- LOG_IMPORTANT: Eventos importantes e erros
- LOG_ALL: Todos os eventos
- LogThrottleSeconds (Segundos mínimos entre registros): Intervalo mínimo entre mensagens similares do diário para evitar sobrecarga do registro.
Configurações gerais
- MagicNumber (Número mágico): Identificador único para todas as ordens abertas por este consultor.
- TradeComment (Comentário para operações): Comentário de texto adicionado a todas as operações.
- Max_Orders_Per_Symbol (Máximo de ordens por símbolo): Número máximo total de ordens para um instrumento de negociação.
- MaxOrderRetries (Número máximo de novas tentativas): Número de tentativas repetidas de colocação de ordens em caso de falha.
Instrumentos de negociação recomendados:
- Pares de moedas: EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD, NZDUSD e outros pares principais e cruzados.
- Metais preciosos: XAUUSD (ouro), XAGUSD (prata).
- Petróleo: WTI e Brent.
- Criptomoedas: Bitcoin (BTCUSD), Ethereum (ETHUSD) e outras criptomoedas líderes.
Vantagens de usar o Range Breakout Trader Pro
Range Breakout Trader Pro é uma ferramenta de negociação poderosa e flexível que permite implementar efetivamente a estratégia de rompimento de intervalo com múltiplas ordens e ajuste preciso dos parâmetros de gerenciamento de risco. O consultor é ideal para operar em pares de moedas populares, mercados de metais preciosos, petróleo, bem como para trabalhar com criptomoedas.
Ao usar este consultor, você obtém a possibilidade de:
- Automatizar o processo de busca e execução de rompimentos de intervalos de preço
- Otimizar o tamanho das posições de acordo com sua estratégia de gerenciamento de capital
- Gerenciar eficientemente as posições abertas usando trailing stops e break even
- Visualizar informações importantes no gráfico e painel de controle
- Controlar parâmetros-chave de negociação em tempo real
Melhore a eficiência da sua negociação com o Range Breakout Trader Pro — uma solução profissional para traders que buscam automatizar e otimizar a estratégia de rompimento de intervalos de preço!