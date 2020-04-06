Descrição

Range Breakout Trader Pro: Estratégia de negociação inovadora com múltiplas ordens e cálculo automático de distâncias

Range Breakout Trader Pro é uma estratégia de negociação moderna para MetaTrader 5, especializada no uso de rompimentos de intervalos de preço com colocação e gerenciamento automático de ordens. Este expert advisor avançado foi criado para traders que desejam aplicar efetivamente estratégias de rompimento de intervalo com máxima automação. O consultor coloca ordens considerando várias condições de mercado e parâmetros de gerenciamento de risco, tornando-o uma ferramenta ideal para negociação ativa nos principais pares de moedas, ouro, petróleo e criptomoedas.

Funções principais e vantagens:

Sistema multinível de colocação de ordens: O consultor trabalha com múltiplas ordens baseadas no intervalo de mercado, permitindo utilizar a volatilidade do mercado com máxima eficiência.

O consultor trabalha com múltiplas ordens baseadas no intervalo de mercado, permitindo utilizar a volatilidade do mercado com máxima eficiência. Cálculo automático de distâncias: A distância entre ordens é ajustada automaticamente com base no intervalo atual do mercado ou de acordo com a fórmula personalizada de Fibonacci.

A distância entre ordens é ajustada automaticamente com base no intervalo atual do mercado ou de acordo com a fórmula personalizada de Fibonacci. Cálculo flexível do volume de posições: O trader pode escolher o método ideal para calcular o tamanho da ordem, incluindo lote fixo, percentual do saldo ou do capital próprio.

O trader pode escolher o método ideal para calcular o tamanho da ordem, incluindo lote fixo, percentual do saldo ou do capital próprio. Suporte completo para diferentes direções de negociação: Possibilidade de operar apenas em compra, apenas em venda ou em ambas as direções.

Possibilidade de operar apenas em compra, apenas em venda ou em ambas as direções. Sistema abrangente de gerenciamento de riscos: Mecanismos integrados de proteção contra altos riscos, incluindo limitação do risco máximo por símbolo, controle automático de spread e monitoramento da segurança da margem.

Mecanismos integrados de proteção contra altos riscos, incluindo limitação do risco máximo por símbolo, controle automático de spread e monitoramento da segurança da margem. Stop Loss e Take Profit totalmente personalizáveis: Configuração de níveis de Stop Loss e Take Profit para cada operação com buffer adicional para proteção contra deslizamentos.

Configuração de níveis de Stop Loss e Take Profit para cada operação com buffer adicional para proteção contra deslizamentos. Funções avançadas de Trailing Stop e Break Even: Possibilidade de ativar o trailing stop e a transferência automática da posição para o nível de equilíbrio ao atingir um lucro determinado.

Possibilidade de ativar o trailing stop e a transferência automática da posição para o nível de equilíbrio ao atingir um lucro determinado. Atualização dinâmica de intervalos: Atualização automática de dados sobre o intervalo de mercado durante o dia de negociação, utilizando informações de períodos anteriores para prever movimentos de preços.

Atualização automática de dados sobre o intervalo de mercado durante o dia de negociação, utilizando informações de períodos anteriores para prever movimentos de preços. Suporte para uma ampla gama de instrumentos de negociação: Funcionamento ideal com pares de moedas populares como EURUSD, GBPUSD, USDJPY, metais preciosos (XAUUSD), petróleo (WTI e Brent), bem como criptomoedas (BTCUSD, ETHUSD e outras).

Descrição detalhada das configurações do consultor

Parâmetros de intervalo

UseTodayRange (Usar intervalo do dia atual): Quando ativado (true), o consultor utiliza o intervalo do dia de negociação atual; se desativado (false), é usado o intervalo do dia anterior.

Quando ativado (true), o consultor utiliza o intervalo do dia de negociação atual; se desativado (false), é usado o intervalo do dia anterior. OrderOffset (Deslocamento inicial da ordem): Define a margem em pontos a partir do High/Low do intervalo para estabelecer a ordem inicial. Uma margem maior reduz a probabilidade de acionamentos falsos, mas pode resultar em perder parte do movimento.

Define a margem em pontos a partir do High/Low do intervalo para estabelecer a ordem inicial. Uma margem maior reduz a probabilidade de acionamentos falsos, mas pode resultar em perder parte do movimento. ContinuousUpdate (Atualização contínua do intervalo): Quando ativado (true), o consultor atualiza constantemente os dados do intervalo durante o dia de negociação, tornando a estratégia mais adaptável às condições de mercado em mudança.

Quando ativado (true), o consultor atualiza constantemente os dados do intervalo durante o dia de negociação, tornando a estratégia mais adaptável às condições de mercado em mudança. MinimumRangeSize (Tamanho mínimo do intervalo): Tamanho mínimo do intervalo em pontos necessário para ativar a estratégia. Ajuda a evitar negociações em mercados estreitos com baixa volatilidade.

Tamanho mínimo do intervalo em pontos necessário para ativar a estratégia. Ajuda a evitar negociações em mercados estreitos com baixa volatilidade. SignificantRangePct (Percentual de mudança significativa do intervalo): Valor percentual que determina quanto o intervalo deve mudar para recalcular as ordens. Protege contra recálculos frequentes em mudanças insignificantes.

Valor percentual que determina quanto o intervalo deve mudar para recalcular as ordens. Protege contra recálculos frequentes em mudanças insignificantes. MinRangeChangePoints (Mudança mínima do intervalo em pontos): Valor absoluto da mudança de intervalo necessário para recalcular ordens, além da mudança percentual.

Configurações de múltiplas ordens

MaxBuyOrders (Número máximo de ordens de compra): Limita o número máximo de ordens de compra simultâneas, ajudando a controlar o risco geral.

Limita o número máximo de ordens de compra simultâneas, ajudando a controlar o risco geral. MaxSellOrders (Número máximo de ordens de venda): Define o número máximo de ordens de venda simultâneas.

Define o número máximo de ordens de venda simultâneas. DistanceMode (Modo de cálculo de distâncias): Método para determinar a distância entre ordens consecutivas: DIST_FIXED: Distância fixa para todas as ordens DIST_AUTO: Cálculo automático baseado no tamanho do intervalo DIST_FIBONACCI: Uso da sequência de Fibonacci para aumentar as distâncias

Método para determinar a distância entre ordens consecutivas: FixedDistance (Distância fixa): Valor da distância entre ordens em pontos ao selecionar o modo DIST_FIXED.

Valor da distância entre ordens em pontos ao selecionar o modo DIST_FIXED. RangeMultiplier (Multiplicador de intervalo): Coeficiente para calcular a distância entre ordens no modo DIST_AUTO (por exemplo, 0.3 significa 30% do tamanho do intervalo).

Coeficiente para calcular a distância entre ordens no modo DIST_AUTO (por exemplo, 0.3 significa 30% do tamanho do intervalo). PreserveUnfilled (Preservação de ordens não executadas): Se ativado (true), as ordens não executadas são preservadas para o dia seguinte; se desativado (false), todas as ordens são excluídas na mudança de dia.

Se ativado (true), as ordens não executadas são preservadas para o dia seguinte; se desativado (false), todas as ordens são excluídas na mudança de dia. ForceRecalcOnNewDay (Recálculo forçado em novo dia): Recálculo e colocação forçada de ordens no início de um novo dia de negociação.

Recálculo e colocação forçada de ordens no início de um novo dia de negociação. OrderExpirationHours (Prazo de validade das ordens em horas): Tempo em horas após o qual as ordens não executadas serão automaticamente excluídas (0 = GTC, sem limite de tempo).

Gerenciamento de riscos

LotMethod (Método de cálculo do lote): Define o método para calcular o volume da posição: LOT_FIXED: Tamanho de lote fixo LOT_RISK: Cálculo baseado na porcentagem de risco do saldo LOT_EQUITY: Cálculo baseado na porcentagem de risco do capital próprio LOT_DYNAMIC: Cálculo dinâmico considerando a margem livre

Define o método para calcular o volume da posição: FixedLotSize (Tamanho de lote fixo): Valor do lote usado ao selecionar o método LOT_FIXED.

Valor do lote usado ao selecionar o método LOT_FIXED. RiskPercent (Percentual de risco): Percentual do saldo/capital próprio que o trader está disposto a arriscar em cada operação ao usar os métodos LOT_RISK ou LOT_EQUITY.

Percentual do saldo/capital próprio que o trader está disposto a arriscar em cada operação ao usar os métodos LOT_RISK ou LOT_EQUITY. MaxRiskPerSymbol (Risco máximo por símbolo): Limitação da porcentagem máxima de risco para todas as operações em um instrumento de negociação.

Limitação da porcentagem máxima de risco para todas as operações em um instrumento de negociação. MaxSpread (Spread máximo): Spread máximo permitido em pontos para abrir ordens. Protege contra negociação em condições de alta volatilidade e spreads ampliados.

Spread máximo permitido em pontos para abrir ordens. Protege contra negociação em condições de alta volatilidade e spreads ampliados. MarginSafetyPercent (Percentual de segurança da margem): Define a reserva de margem livre que deve permanecer após a colocação de todas as ordens (por exemplo, 200% significa que apenas metade da margem disponível é utilizada).

Stop Loss e Take Profit

StopLoss (Stop Loss): Valor do stop loss em pontos (0 = desativado).

Valor do stop loss em pontos (0 = desativado). TakeProfit (Take Profit): Valor do take profit em pontos (0 = desativado).

Valor do take profit em pontos (0 = desativado). StopLevelBuffer (Buffer adicional para níveis de stop): Adiciona uma distância extra aos níveis mínimos de stop da corretora, para prevenir erros ao estabelecer stops muito próximos.

Gerenciamento de posições

UseTrailing (Usar trailing stop): Ativa/desativa a função de trailing stop.

Ativa/desativa a função de trailing stop. TrailingStart (Início do trailing): Lucro em pontos no qual o trailing stop é ativado.

Lucro em pontos no qual o trailing stop é ativado. TrailingDistance (Distância do trailing): Distância em pontos do preço atual até o trailing stop.

Distância em pontos do preço atual até o trailing stop. TrailingStep (Passo do trailing): Mudança mínima de preço em pontos para mover o trailing stop.

Mudança mínima de preço em pontos para mover o trailing stop. UseBreakEven (Usar break even): Ativa/desativa a função de transferência da posição para break even.

Ativa/desativa a função de transferência da posição para break even. BreakEvenStart (Início do break even): Lucro em pontos no qual a posição é transferida para break even.

Lucro em pontos no qual a posição é transferida para break even. BreakEvenOffset (Deslocamento do break even): Quantidade de pontos de lucro ao transferir para break even (0 = ponto de entrada).

Direção de negociação

TradeDirection (Direção de negociação): Define as direções de negociação permitidas: DIR_BOTH: Negociação em ambas as direções DIR_BUY: Apenas ordens de compra DIR_SELL: Apenas ordens de venda

Define as direções de negociação permitidas:

Configurações visuais

ShowPanel (Mostrar painel): Exibe um painel informativo com os parâmetros atuais do consultor.

Exibe um painel informativo com os parâmetros atuais do consultor. ShowProfitStats (Mostrar estatísticas de lucro): Exibe estatísticas de lucro por dias, semanas e meses.

Exibe estatísticas de lucro por dias, semanas e meses. ShowRangeLines (Mostrar linhas de intervalo): Exibe as linhas High e Low do intervalo no gráfico.

Exibe as linhas High e Low do intervalo no gráfico. ShowOrderLevels (Mostrar níveis de ordens): Exibe os níveis das ordens colocadas no gráfico.

Exibe os níveis das ordens colocadas no gráfico. ShowTradeHistory (Mostrar histórico de operações): Exibe o histórico de operações no gráfico.

Exibe o histórico de operações no gráfico. HighRangeColor (Cor da linha superior do intervalo): Cor da linha High do intervalo.

Cor da linha High do intervalo. LowRangeColor (Cor da linha inferior do intervalo): Cor da linha Low do intervalo.

Cor da linha Low do intervalo. BuyColor (Cor de compras): Cor para exibir ordens de compra.

Cor para exibir ordens de compra. SellColor (Cor de vendas): Cor para exibir ordens de venda.

Cor para exibir ordens de venda. TradeFontSize (Tamanho da fonte de operações): Tamanho da fonte para exibir informações sobre operações.

Configurações do painel

PanelBackColor (Cor de fundo do painel): Cor de fundo do painel informativo.

Cor de fundo do painel informativo. PanelTextColor (Cor do texto do painel): Cor do texto no painel informativo.

Cor do texto no painel informativo. PanelEditColor (Cor dos campos de entrada do painel): Cor de fundo dos campos de entrada no painel.

Configurações de registro

LoggingLevel (Nível de registro): Define o detalhamento das mensagens do diário: LOG_NONE: Sem registro LOG_ERRORS: Apenas erros LOG_IMPORTANT: Eventos importantes e erros LOG_ALL: Todos os eventos

Define o detalhamento das mensagens do diário: LogThrottleSeconds (Segundos mínimos entre registros): Intervalo mínimo entre mensagens similares do diário para evitar sobrecarga do registro.

Configurações gerais

MagicNumber (Número mágico): Identificador único para todas as ordens abertas por este consultor.

Identificador único para todas as ordens abertas por este consultor. TradeComment (Comentário para operações): Comentário de texto adicionado a todas as operações.

Comentário de texto adicionado a todas as operações. Max_Orders_Per_Symbol (Máximo de ordens por símbolo): Número máximo total de ordens para um instrumento de negociação.

Número máximo total de ordens para um instrumento de negociação. MaxOrderRetries (Número máximo de novas tentativas): Número de tentativas repetidas de colocação de ordens em caso de falha.

Instrumentos de negociação recomendados:

Pares de moedas: EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD, NZDUSD e outros pares principais e cruzados.

EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD, NZDUSD e outros pares principais e cruzados. Metais preciosos: XAUUSD (ouro), XAGUSD (prata).

XAUUSD (ouro), XAGUSD (prata). Petróleo: WTI e Brent.

WTI e Brent. Criptomoedas: Bitcoin (BTCUSD), Ethereum (ETHUSD) e outras criptomoedas líderes.

Vantagens de usar o Range Breakout Trader Pro

Range Breakout Trader Pro é uma ferramenta de negociação poderosa e flexível que permite implementar efetivamente a estratégia de rompimento de intervalo com múltiplas ordens e ajuste preciso dos parâmetros de gerenciamento de risco. O consultor é ideal para operar em pares de moedas populares, mercados de metais preciosos, petróleo, bem como para trabalhar com criptomoedas.

Ao usar este consultor, você obtém a possibilidade de:

Automatizar o processo de busca e execução de rompimentos de intervalos de preço

Otimizar o tamanho das posições de acordo com sua estratégia de gerenciamento de capital

Gerenciar eficientemente as posições abertas usando trailing stops e break even

Visualizar informações importantes no gráfico e painel de controle

Controlar parâmetros-chave de negociação em tempo real

Melhore a eficiência da sua negociação com o Range Breakout Trader Pro — uma solução profissional para traders que buscam automatizar e otimizar a estratégia de rompimento de intervalos de preço!