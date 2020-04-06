ATR Grid Trader Pro – Consultor Automatizado para Negociação em Grade com Análise de Volatilidade no MetaTrader 5

DESCRIÇÃO

ATR Grid Trader Pro é um consultor automatizado (EA) multifuncional para a plataforma MetaTrader 5 que combina tecnologia inovadora de negociação em grade com análise avançada de volatilidade baseada no indicador Average True Range (ATR). Este poderoso robô de negociação abre posições de compra em períodos de baixa volatilidade e de venda em alta volatilidade, e, quando o modo de negociação em grade está ativado, adiciona ordens adicionais em intervalos definidos para maximizar a rentabilidade.

O EA aproveita eficientemente as flutuações do mercado e se adapta a diferentes condições, seja no mercado de câmbio (forex), metais preciosos (ouro, prata), commodities energéticas (petróleo WTI e Brent) ou criptomoedas (Bitcoin, Ethereum). O sistema determina automaticamente os pontos de entrada ideais com base na volatilidade e gerencia riscos através de múltiplos mecanismos de proteção integrados.

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS

Negociação baseada em volatilidade ATR – Algoritmo avançado que calcula o indicador Average True Range em um período definido e compara os valores com os limites superior (ATR_HighThreshold) e inferior (ATR_LowThreshold) para identificar condições ideais de negociação.

Negociação em grade com controle de distância – Quando ativada a função de grade (UseGrid), o EA adiciona ordens adicionais com um intervalo definido (GridStep), respeitando a distância mínima entre ordens (MinGridDistance) para aproveitar movimentos de preço de forma eficiente.

Limite de ordens na grade – O parâmetro MaxGridOrders controla o número máximo de posições abertas simultaneamente, ajudando na gestão de risco e evitando sobrecarga.

Gestão de capital flexível – Escolha entre tamanho de lote fixo (Lot_Size) ou cálculo automático baseado em percentual do depósito (UseRiskPercent e RiskPercent) para gestão consistente de riscos.

Controle da direção de negociação – Escolha negociar apenas compra (DIRECTION_BUY), apenas venda (DIRECTION_SELL) ou ambos os sentidos (DIRECTION_BOTH).

Sistema completo de proteção de capital – Inclui Stop Loss e Take Profit configuráveis, Trailing Stop dinâmico para proteger lucros e função Break Even para mover posições para ponto de equilíbrio.

Limites diários de negociação – Parâmetros DailyLimit e MaxOrdersPerDay restringem o número de negociações por dia, reduzindo riscos acumulados.

Controle de tempo entre operações – MinutesBetweenTrades previne a abertura de posições excessivamente frequentes, filtrando sinais falsos em mercados voláteis.

MERCADOS E INSTRUMENTOS SUPORTADOS

Forex: EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, USD/CHF, AUD/USD, NZD/USD, USD/CAD e outros pares principais de alta liquidez.

Metais preciosos: XAU/USD (Ouro), XAG/USD (Prata) – ideais devido a tendências claras e reversões de volatilidade.

Commodities energéticas: WTI (Petróleo), Brent (Petróleo Brent), Gás Natural – excelentes resultados com volatilidade alta e movimentos de preço definidos.

Criptomoedas: BTC/USD (Bitcoin), ETH/USD (Ethereum), LTC/USD (Litecoin) – alto desempenho devido à volatilidade elevada, tendências claras e negociação 24/5.

LÓGICA DE NEGOCIAÇÃO E METODOLOGIA

Análise de volatilidade ATR – O EA obtém o valor do ATR em cada tick ou nova vela, normaliza em relação ao preço atual e avalia condições de entrada.

Grade de ordens com gerenciamento de distância – Após abrir a primeira posição, ordens adicionais são criadas seguindo GridStep, respeitando MinGridDistance e MaxGridOrders.

Definição de níveis de proteção – Stop Loss e Take Profit configuráveis em pontos; valor 0 desativa a função.

Gestão de posições via Trailing Stop e Break Even – Trailing Stop protege lucros automaticamente, Break Even move a posição para ponto de equilíbrio quando o lucro mínimo é alcançado.

Controle de risco com gestão de capital – Inclui verificação de MaxSpread, cálculo de lote baseado em percentual do saldo e proteção contra margem insuficiente.

Limites diários e controle temporal – MaxOrdersPerDay e MinutesBetweenTrades limitam negociações e intervalo entre elas.

PARÂMETROS ATR

ATR_Period – Período de cálculo do ATR (padrão 14, recomendado 10-21).

ATR_HighThreshold – Limite superior para sinal de venda.

ATR_LowThreshold – Limite inferior para sinal de compra.

TimeFrame – Período para cálculo do ATR (M5, M15, M30, H1, H4, D1, W1, MN1).

DIREÇÃO DE NEGOCIAÇÃO

TradeDirection – Escolha entre DIRECTION_BOTH, DIRECTION_BUY ou DIRECTION_SELL.

STOP LOSS E TAKE PROFIT

StopLoss – Stop loss em pontos (0 desativa).

TakeProfit – Take profit em pontos (0 desativa).

TRAILING STOP E BREAK EVEN

TrailingStop – Ativa Trailing Stop (true/false).

TrailingStart – Lucro mínimo para iniciar Trailing Stop.

TrailingDistance – Distância do Trailing Stop em pontos.

TrailingStep – Passo mínimo do Trailing Stop.

BreakEven – Ativa função Break Even (true/false).

BreakEvenStart – Lucro mínimo para ativar Break Even.

BreakEvenOffset – Deslocamento do Stop Loss para Break Even.

REGRAS DE NEGOCIAÇÃO

MaxSpread – Spread máximo permitido para abrir posições.

MagicNumber – ID único para identificação de ordens do EA.

TradeComment – Comentário das ordens (padrão “ATR Grid”).

Lot_Size – Lote fixo quando UseRiskPercent=false.

CONFIGURAÇÕES DE NEGOCIAÇÃO EM GRADE

UseGrid – Ativa negociação em grade.

GridStep – Distância entre ordens.

MinGridDistance – Distância mínima entre ordens.

MaxGridOrders – Número máximo de ordens por direção.

MinutesBetweenTrades – Intervalo mínimo entre ordens.

DailyLimit – Ativa limite diário.

MaxOrdersPerDay – Máximo de ordens por dia.

GESTÃO DE RISCO

UseRiskPercent – Lote baseado em percentual do depósito.

RiskPercent – Percentual do saldo para cada ordem.

MONITORAMENTO

O painel integrado exibe: status da negociação, valor do ATR, número de ordens abertas, lucro/prejuízo do dia, status de Trailing Stop e Break Even, tempo da última operação.

RECOMENDAÇÕES DE USO

Otimizar parâmetros ATR para cada instrumento.

Ajustar grade para volatilidade: maior GridStep para criptos, padrão para pares calmos.

Ativar funções de proteção : TrailingStop=true, BreakEven=true.

Controle de risco gradual : começar com MaxGridOrders baixos e aumentar.

Considerar características do broker : spread, execução e requisitos mínimos afetam desempenho.

Testar em demo por 2-4 semanas antes de operar em real.

Depósito inicial recomendado: mínimo $100, ideal $500-$1000.

CONFIGURAÇÕES CONSERVADORAS

ATR_Period: 14

ATR_HighThreshold: 0.0020

ATR_LowThreshold: 0.0008

GridStep: 200-250 pontos

MaxGridOrders: 2

StopLoss: 200-300 pontos

TakeProfit: 300-400 pontos

MaxOrdersPerDay: 2-3

UseRiskPercent: false, Lot_Size: 0.01

Ideal para traders que preferem baixo risco e estabilidade. Sinais menos frequentes, mas mais confiáveis.

CONFIGURAÇÕES AGRESSIVAS

ATR_Period: 10

ATR_HighThreshold: 0.0012

ATR_LowThreshold: 0.0005

GridStep: 100-150 pontos

MaxGridOrders: 5-6

StopLoss: 100-150 pontos

TakeProfit: 150-200 pontos

MaxOrdersPerDay: 5-10

UseRiskPercent: true, RiskPercent: 2-3%

Para traders experientes, mais sinais e oportunidades, requer controle rigoroso de risco.

SUPORTE A TIPOS DE CONTA E BROKERS

Compatível com todos os tipos de conta no MT5: ECN, STP, MM, PAMM, demo. Funciona em contas hedging ou netting.

VANTAGENS SOBRE OUTROS EAs

Combina volatilidade e grade para entrada ideal.

Sinais precisos baseados em ATR.

Gestão de risco completa: Stop Loss, Take Profit, Trailing Stop, Break Even, lote.

Mais de 25 parâmetros configuráveis.

Adapta-se à volatilidade atual.

Funciona em todos os mercados e timeframes.

Controle de frequência evita sobrecarga de operações.

Requer confirmação de volatilidade antes de abrir posições.

CONCLUSÃO

ATR Grid Trader Pro é um sistema totalmente automatizado que combina análise de volatilidade com negociação em grade comprovada. O EA é otimizado para aproveitar flutuações do mercado e inclui proteção completa de capital.

Independentemente do instrumento (forex, metais, commodities, cripto) ou timeframe, oferece negociação objetiva baseada em volatilidade com controle total de risco.

Eleve sua negociação ao próximo nível com ATR Grid Trader Pro – a solução inteligente para negociação automatizada em grade com análise de volatilidade!