Stochastic Gold Scalper — Consultor Automático para Scalping Preciso

Stochastic Gold Scalper é um consultor automático profissional para a plataforma MetaTrader 5, que combina a análise de padrões de velas com a filtragem de sinais através do oscilador Stochastic. Essa abordagem permite identificar os pontos de entrada mais precisos, minimizar os riscos e evitar sinais falsos. O consultor é ideal para operar em prazos curtos, como M5, e pode ser utilizado em instrumentos como ouro, pares de moedas e índices.

Principais Vantagens

Combinação de Análise de Velas e Filtro Stochastic

O consultor reconhece padrões-chave de velas, como Bullish Engulfing, Bearish Engulfing, Hammer, Doji, entre outros. Todos os sinais passam por uma verificação adicional através do oscilador Stochastic, permitindo filtrar entradas falsas e focar em operações de alta qualidade. Gestão de Riscos Flexível

O usuário pode escolher entre um volume fixo de operação ou o cálculo automático do lote com base em uma porcentagem do saldo. Também há configurações para controlar a perda máxima e limitar o número de operações abertas simultaneamente. Gerenciamento Eficiente de Operações

As funções de trailing stop e break-even ajudam a minimizar perdas e maximizar lucros. O usuário pode personalizar os parâmetros para gerenciar posições de acordo com suas necessidades. Simplicidade e Facilidade de Uso

O consultor possui uma interface simples e elementos visuais no gráfico. Pontos de entrada, saída e os níveis de Stop Loss e Take Profit são exibidos no gráfico, facilitando o controle e a análise das operações. Versatilidade

Stochastic Gold Scalper é adequado para operar uma ampla gama de instrumentos, incluindo ouro (XAUUSD), principais pares de moedas e índices. Recomenda-se o uso no prazo M5, mas ele pode ser adaptado a outros intervalos.

Descrição dos Padrões de Velas

Bullish Engulfing (Engolfo de Alta):

Uma vela branca cobre completamente a vela preta anterior, sinalizando uma possível reversão para alta.

Bearish Engulfing (Engolfo de Baixa):

Uma vela preta cobre completamente a vela branca anterior, indicando uma possível reversão para baixa.

Hammer (Martelo):

Uma vela com uma longa sombra inferior e um corpo pequeno, indicando que a pressão de venda está diminuindo e uma reversão para alta pode começar.

Inverted Hammer (Martelo Invertido):

Semelhante ao martelo, mas com uma longa sombra superior, indicando uma possível reversão para alta após uma tendência de baixa.

Shooting Star (Estrela Cadente):

Uma vela com uma longa sombra superior e um corpo pequeno, indicando uma possível reversão para baixa.

Doji:

Uma vela onde o preço de abertura e fechamento são praticamente iguais, refletindo incerteza no mercado.

Morning Star (Estrela da Manhã):

Um padrão de três velas que indica uma reversão para alta: uma vela preta longa, seguida por uma vela pequena (pode ser um Doji), e por fim uma vela branca longa que fecha acima do ponto médio da primeira vela.

Evening Star (Estrela da Tarde):

O padrão inverso da Estrela da Manhã, indicando uma reversão para baixa.

Harami:

Uma vela pequena está completamente dentro do corpo da vela anterior. Pode ser um padrão de alta ou de baixa.

Piercing Line (Linha de Perfuração):

Uma vela branca que abre abaixo do fechamento de uma vela preta, mas fecha acima de seu ponto médio, sinalizando uma reversão para alta.

Dark Cloud Cover (Cobertura de Nuvem Negra):

Uma vela preta que abre acima do fechamento de uma vela branca, mas fecha abaixo de seu ponto médio, indicando uma reversão para baixa.

Descrição Completa dos Parâmetros

Configurações Gerais

TimeFrame — o prazo no qual o consultor opera (recomenda-se M5).

MagicNumber — número único para identificar as operações do consultor.

OrderComment — comentário de texto adicionado a todas as operações.

Configurações do Filtro Stochastic

EnableStochFilter — habilitar ou desabilitar o filtro Stochastic.

KPeriod — período de cálculo da linha rápida do oscilador.

DPeriod — período de suavização da linha lenta.

Slowing — parâmetro de desaceleração do oscilador.

StochMethod — método de cálculo da média móvel (por exemplo, simples ou exponencial).

OverboughtLevel e OversoldLevel — níveis para determinar zonas de sobrecompra e sobrevenda (por exemplo, 80 e 20).

Gestão de Riscos

LotMethod — escolha o método de cálculo do volume da operação: lote fixo ou percentual do saldo.

RiskPercentPerTrade — percentual do saldo que o usuário está disposto a arriscar em uma única operação.

MaxTradesAllowed — número máximo de operações abertas simultaneamente.

MaxDrawdownPercent — nível máximo de perda, após o qual o consultor interromperá as operações.

Configurações de Gerenciamento de Operações

EnableTrailingStop — habilitar a função de trailing stop.

TrailingStartPoints — lucro mínimo em pontos para ativar o trailing stop.

TrailingStopPoints — distância em pontos na qual o trailing stop segue o preço.

EnableBreakEven — habilitar a função de ponto de equilíbrio.

BreakEvenStartPoints — lucro mínimo em pontos para mover a operação para o ponto de equilíbrio.

BreakEvenOffset — distância em pontos acima/abaixo do preço de abertura para definir o stop loss no ponto de equilíbrio.

Conclusão

Stochastic Gold Scalper é uma solução confiável para automação de negociações. A combinação da análise de padrões de velas com o filtro Stochastic garante alta precisão nos sinais, minimiza riscos e melhora os resultados operacionais. Este consultor é ideal tanto para traders experientes quanto para iniciantes que buscam automatizar suas estratégias.



