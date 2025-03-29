Elliott Wave EA

Elliott Wave AI é uma solução profissional de trading baseada nos padrões de ondas M & W descritos por A. Merrill. Este poderoso Consultor Especialista identifica e opera formações de ondas com alta precisão, fornecendo aos traders uma solução automatizada confiável para utilizar a teoria das ondas de Elliott.

Características principais

  • Reconhecimento inteligente de padrões - Algoritmo avançado identifica padrões de ondas M & W com precisão excepcional
  • Tecnologia de sinal duplo - Opera com sinais de Evolução e Mutação para uma análise abrangente do mercado
  • Direção de trading flexível - Escolha operar apenas compra, apenas venda ou em ambas as direções
  • Gestão adaptativa de capital - Volume fixo ou determinação do tamanho da posição baseada em risco de acordo com seu estilo de trading
  • Análise multi-timeframe - Otimizado para todos os timeframes com configurações padrão para M15
  • Sistema completo de proteção - Inclui Stop Loss, Take Profit, Trailing Stop e Breakeven personalizáveis

Mercados e pares

Elliott Wave EA mostra resultados excepcionais em vários mercados:

  • Pares Forex: EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD, USDCAD e outros
  • Commodities: XAUUSD (Ouro), XAGUSD (Prata), WTI (Petróleo)
  • Criptomoedas: BTCUSD, ETHUSD e outros pares principais de cripto
  • Índices: US30, SPX500, NAS100, DXY e outros

Lógica de trading

O consultor implementa a teoria das ondas de Elliott através de:

  • Identificação avançada de padrões ZigZag com parâmetros personalizáveis
  • Reconhecimento de formações de Evolução e Mutação
  • Cálculo preciso de pontos de entrada baseado na conclusão da onda
  • Gestão inteligente de riscos com múltiplos mecanismos de proteção
  • Trading adaptativo baseado nas condições atuais do mercado

Descrição detalhada dos parâmetros

Configurações do indicador (Indicator Settings)

  • Depth (Profundidade) - Determina a largura da janela de busca para o indicador ZigZag. Valores altos tornam o indicador menos sensível a pequenas flutuações de preço, revelando ondas mais significativas (padrão: 24)
  • Deviation (Desvio) - Estabelece a mudança mínima de preço em pontos para formar um novo ponto ZigZag. Afeta a sensibilidade do indicador ao ruído do mercado (padrão: 12)
  • Backstep (Passo atrás) - Determina o deslocamento do início dos dados para cálculos. Ajuda a excluir sinais falsos na seção inicial da análise (padrão: 9)
  • HistSize (Tamanho do histórico) - Estabelece o número de barras históricas utilizadas para cálculos. Afeta a profundidade da análise de padrões (padrão: 500)

Configurações de trading (Trading Settings)

  • TradeDirection (Direção de trading) - Define as direções de trading permitidas:
    • TRADE_DIRECTION_BOTH - Trading em ambas direções (compra e venda)
    • TRADE_DIRECTION_BUY_ONLY - Apenas compras
    • TRADE_DIRECTION_SELL_ONLY - Apenas vendas
  • TradeEvolution (Operar evolução) - Ativa/desativa o trading com sinais de Evolução (padrão: true)
  • TradeMutation (Operar mutação) - Ativa/desativa o trading com sinais de Mutação (padrão: true)
  • TimeframeToUse (Timeframe a utilizar) - Seleção do intervalo de tempo para análise e trading (padrão: PERIOD_M15)

Configurações de lote e risco (Lot & Risk Settings)

  • LotMethod (Método de cálculo do lote) - Seleção do método para determinar o tamanho da posição:
    • LOTMODE_FIXED - Tamanho de lote fixo
    • LOTMODE_RISK - Cálculo do tamanho do lote baseado no nível de risco
  • FixedLotSize (Tamanho do lote fixo) - Tamanho do lote quando se utiliza o método fixo (padrão: 0.01)
  • RiskLevel (Nível de risco) - Nível de risco quando se utiliza o método orientado ao risco:
    • RISK_LOW - Risco baixo (1% do saldo)
    • RISK_MEDIUM - Risco médio (2% do saldo)
    • RISK_HIGH - Risco alto (3% do saldo)

Configurações de Stop Loss e Take Profit

  • StopLoss (Stop Loss) - Valor do stop loss em pontos. Recomenda-se definir o valor como 0 para funcionamento ótimo com o sistema de proteção integrado (padrão: 1000)
  • TakeProfit (Take Profit) - Valor do take profit em pontos. Valor 0 desativa o take profit (padrão: 500)

Configurações de Trailing Stop e BreakEven

  • UseTrailingStop (Usar trailing stop) - Recomenda-se ativar para funcionamento ótimo do consultor (padrão: false)
  • TrailingStart (Início do trailing) - Lucro em pontos no qual o trailing stop começa a funcionar (padrão: 148)
  • TrailingStop (Trailing stop) - Distância do trailing stop do preço atual em pontos (padrão: 71)
  • TrailingStep (Passo do trailing) - Passo para mover o trailing stop em pontos (padrão: 21)
  • UseBreakEven (Usar breakeven) - Recomenda-se ativar junto com o trailing stop (padrão: false)
  • BreakEvenPoints (Pontos de breakeven) - Lucro em pontos no qual a posição é movida para breakeven (padrão: 93)
  • BreakEvenOffset (Deslocamento de breakeven) - Deslocamento adicional do nível de breakeven em pontos para cobrir comissões/swaps (padrão: 31)

Regras de trading (Trading Rules)

  • MaxSpread (Spread máximo) - Spread máximo permitido em pontos para abrir posições (padrão: 25)
  • MinutesBetweenTrades (Minutos entre negociações) - Intervalo de tempo mínimo entre negociações em minutos (padrão: 39)
  • magicNumber (Número mágico) - Identificador único para negociações do consultor (padrão: 777)
  • TradeComment (Comentário de negociação) - Comentário de texto adicionado a cada negociação (padrão: "Elliott Wave")
  • DailyLimit (Limite diário) - Ativa/desativa o limite na quantidade de negociações por dia (padrão: true)
  • MaxOrdersPerDay (Máximo de ordens por dia) - Quantidade máxima de negociações por dia quando o limite diário está ativado (padrão: 1)
  • MinDistancePoints (Distância mínima) - Distância mínima em pontos entre ordens (padrão: 388)

Configurações visuais (Visual Settings)

  • ColorArrow (Cor das setas) - Cor das setas que marcam os pontos do padrão (padrão: azul)
  • ColorTrend (Cor da tendência) - Cor das linhas do padrão (padrão: dourado)
  • WidthTrend (Largura da tendência) - Largura das linhas do padrão (padrão: 2)
  • BackTrend (Fundo da tendência) - Ativa/desativa a exibição de linhas do padrão no fundo (padrão: true)
  • StyleTrend (Estilo da tendência) - Estilo da linha do padrão (padrão: linha contínua)
  • ColorUpHLine (Cor da linha superior) - Cor da linha de resistência (padrão: azul)
  • ColorDownHLine (Cor da linha inferior) - Cor da linha de suporte (padrão: vermelho)
  • WidthHLine (Largura da linha de nível) - Largura das linhas de níveis (padrão: 2)
  • BackHLine (Fundo da linha de nível) - Ativa/desativa a exibição de linhas de níveis no fundo (padrão: true)
  • StyleHLine (Estilo da linha de nível) - Estilo das linhas de níveis (padrão: linha contínua)

Recomendações de uso

O consultor já está otimizado para trading em EURUSD, mas para atingir a máxima eficiência, recomenda-se:

  • Ativar as funções de trailing stop e breakeven
  • Definir o valor de Stop Loss como 0 para utilizar o sistema de proteção integrado
  • Adaptar os parâmetros ao seu broker, considerando suas características (tamanho do spread, velocidade de execução e outros)
  • Funciona com igual eficácia tanto em contas de netting quanto de hedging
  • Para testes e familiarização, recomenda-se primeiro executar em uma conta demo antes de passar para trading real
  • Depósito inicial recomendado a partir de $100, mas para trading confortável recomenda-se $1000+

Eleve seu trading a um novo nível com Elliott Wave EA - uma solução inteligente para trading automatizado com ondas de Elliott!


Christian Quintavalle
453
Christian Quintavalle 2025.10.19 20:36 
 

ottimo !! il file fornito funziona sul mio broker con un prelievo di 60%. Ottimizzato sono riuscito ad arrivare ad un 26% !coppia xau usd . grazie Vlady

