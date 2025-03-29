EA

Descrição

Consultor Elliott Wave

Elliott Wave AI é uma solução profissional de trading baseada nos padrões de ondas M & W descritos por A. Merrill. Este poderoso Consultor Especialista identifica e opera formações de ondas com alta precisão, fornecendo aos traders uma solução automatizada confiável para utilizar a teoria das ondas de Elliott.

Características principais

Reconhecimento inteligente de padrões - Algoritmo avançado identifica padrões de ondas M & W com precisão excepcional

Tecnologia de sinal duplo - Opera com sinais de Evolução e Mutação para uma análise abrangente do mercado

Direção de trading flexível - Escolha operar apenas compra, apenas venda ou em ambas as direções

Gestão adaptativa de capital - Volume fixo ou determinação do tamanho da posição baseada em risco de acordo com seu estilo de trading

Análise multi-timeframe - Otimizado para todos os timeframes com configurações padrão para M15

Sistema completo de proteção - Inclui Stop Loss, Take Profit, Trailing Stop e Breakeven personalizáveis

Mercados e pares

Elliott Wave EA mostra resultados excepcionais em vários mercados:

Pares Forex: EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD, USDCAD e outros

Commodities: XAUUSD (Ouro), XAGUSD (Prata), WTI (Petróleo)

Criptomoedas: BTCUSD, ETHUSD e outros pares principais de cripto

Índices: US30, SPX500, NAS100, DXY e outros

Lógica de trading

O consultor implementa a teoria das ondas de Elliott através de:

Identificação avançada de padrões ZigZag com parâmetros personalizáveis

Reconhecimento de formações de Evolução e Mutação

Cálculo preciso de pontos de entrada baseado na conclusão da onda

Gestão inteligente de riscos com múltiplos mecanismos de proteção

Trading adaptativo baseado nas condições atuais do mercado

Descrição detalhada dos parâmetros

Configurações do indicador (Indicator Settings)

Depth (Profundidade) - Determina a largura da janela de busca para o indicador ZigZag. Valores altos tornam o indicador menos sensível a pequenas flutuações de preço, revelando ondas mais significativas (padrão: 24)

Deviation (Desvio) - Estabelece a mudança mínima de preço em pontos para formar um novo ponto ZigZag. Afeta a sensibilidade do indicador ao ruído do mercado (padrão: 12)

Backstep (Passo atrás) - Determina o deslocamento do início dos dados para cálculos. Ajuda a excluir sinais falsos na seção inicial da análise (padrão: 9)

HistSize (Tamanho do histórico) - Estabelece o número de barras históricas utilizadas para cálculos. Afeta a profundidade da análise de padrões (padrão: 500)

Configurações de trading (Trading Settings)

TradeDirection (Direção de trading) - Define as direções de trading permitidas: TRADE_DIRECTION_BOTH - Trading em ambas direções (compra e venda) TRADE_DIRECTION_BUY_ONLY - Apenas compras TRADE_DIRECTION_SELL_ONLY - Apenas vendas

TradeEvolution (Operar evolução) - Ativa/desativa o trading com sinais de Evolução (padrão: true)

TradeMutation (Operar mutação) - Ativa/desativa o trading com sinais de Mutação (padrão: true)

TimeframeToUse (Timeframe a utilizar) - Seleção do intervalo de tempo para análise e trading (padrão: PERIOD_M15)

Configurações de lote e risco (Lot & Risk Settings)

LotMethod (Método de cálculo do lote) - Seleção do método para determinar o tamanho da posição: LOTMODE_FIXED - Tamanho de lote fixo LOTMODE_RISK - Cálculo do tamanho do lote baseado no nível de risco

FixedLotSize (Tamanho do lote fixo) - Tamanho do lote quando se utiliza o método fixo (padrão: 0.01)

RiskLevel (Nível de risco) - Nível de risco quando se utiliza o método orientado ao risco: RISK_LOW - Risco baixo (1% do saldo) RISK_MEDIUM - Risco médio (2% do saldo) RISK_HIGH - Risco alto (3% do saldo)



Configurações de Stop Loss e Take Profit

StopLoss (Stop Loss) - Valor do stop loss em pontos. Recomenda-se definir o valor como 0 para funcionamento ótimo com o sistema de proteção integrado (padrão: 1000)

TakeProfit (Take Profit) - Valor do take profit em pontos. Valor 0 desativa o take profit (padrão: 500)

Configurações de Trailing Stop e BreakEven

UseTrailingStop (Usar trailing stop) - Recomenda-se ativar para funcionamento ótimo do consultor (padrão: false)

TrailingStart (Início do trailing) - Lucro em pontos no qual o trailing stop começa a funcionar (padrão: 148)

TrailingStop (Trailing stop) - Distância do trailing stop do preço atual em pontos (padrão: 71)

TrailingStep (Passo do trailing) - Passo para mover o trailing stop em pontos (padrão: 21)

UseBreakEven (Usar breakeven) - Recomenda-se ativar junto com o trailing stop (padrão: false)

BreakEvenPoints (Pontos de breakeven) - Lucro em pontos no qual a posição é movida para breakeven (padrão: 93)

BreakEvenOffset (Deslocamento de breakeven) - Deslocamento adicional do nível de breakeven em pontos para cobrir comissões/swaps (padrão: 31)

Regras de trading (Trading Rules)

MaxSpread (Spread máximo) - Spread máximo permitido em pontos para abrir posições (padrão: 25)

MinutesBetweenTrades (Minutos entre negociações) - Intervalo de tempo mínimo entre negociações em minutos (padrão: 39)

magicNumber (Número mágico) - Identificador único para negociações do consultor (padrão: 777)

TradeComment (Comentário de negociação) - Comentário de texto adicionado a cada negociação (padrão: "Elliott Wave")

DailyLimit (Limite diário) - Ativa/desativa o limite na quantidade de negociações por dia (padrão: true)

MaxOrdersPerDay (Máximo de ordens por dia) - Quantidade máxima de negociações por dia quando o limite diário está ativado (padrão: 1)

MinDistancePoints (Distância mínima) - Distância mínima em pontos entre ordens (padrão: 388)

Configurações visuais (Visual Settings)

ColorArrow (Cor das setas) - Cor das setas que marcam os pontos do padrão (padrão: azul)

ColorTrend (Cor da tendência) - Cor das linhas do padrão (padrão: dourado)

WidthTrend (Largura da tendência) - Largura das linhas do padrão (padrão: 2)

BackTrend (Fundo da tendência) - Ativa/desativa a exibição de linhas do padrão no fundo (padrão: true)

StyleTrend (Estilo da tendência) - Estilo da linha do padrão (padrão: linha contínua)

ColorUpHLine (Cor da linha superior) - Cor da linha de resistência (padrão: azul)

ColorDownHLine (Cor da linha inferior) - Cor da linha de suporte (padrão: vermelho)

WidthHLine (Largura da linha de nível) - Largura das linhas de níveis (padrão: 2)

BackHLine (Fundo da linha de nível) - Ativa/desativa a exibição de linhas de níveis no fundo (padrão: true)

StyleHLine (Estilo da linha de nível) - Estilo das linhas de níveis (padrão: linha contínua)

Recomendações de uso

O consultor já está otimizado para trading em EURUSD, mas para atingir a máxima eficiência, recomenda-se:

Ativar as funções de trailing stop e breakeven

Definir o valor de Stop Loss como 0 para utilizar o sistema de proteção integrado

Adaptar os parâmetros ao seu broker, considerando suas características (tamanho do spread, velocidade de execução e outros)

Funciona com igual eficácia tanto em contas de netting quanto de hedging

Para testes e familiarização, recomenda-se primeiro executar em uma conta demo antes de passar para trading real

Depósito inicial recomendado a partir de $100, mas para trading confortável recomenda-se $1000+

Eleve seu trading a um novo nível com Elliott Wave EA - uma solução inteligente para trading automatizado com ondas de Elliott!



