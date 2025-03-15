HMA Scalper Pro EA

HMA Scalper Pro EA é um robô multifuncional para trading ativo nos instrumentos financeiros mais populares, incluindo pares de moedas (EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, AUD/USD, USD/CAD), ouro (XAU/USD), petróleo (Brent, WTI) e criptomoedas (BTC, ETH, LTC e outros).

A base do algoritmo é uma versão modernizada da Hull Moving Average (HMA), que oferece sinais mais claros em comparação com as Médias Móveis clássicas. O advisor reage de forma flexível às flutuações de curto prazo, utilizando o princípio de grade (Grid) para abertura de ordens e ferramentas avançadas de gestão de risco. Um painel de visualização integrado facilita a configuração e o controle dos parâmetros de negociação.

Principais funções e propósito do HMA Scalper Pro EA 

Abordagem de Scalping
O advisor foca em impulsos de preço de curto prazo, buscando identificar rapidamente pontos potenciais de entrada e saída.

Método de Grade (Grid)
Suporta o modo Grid, permitindo abrir ordens adicionais em um passo definido quando o preço se move contra a posição, a fim de obter um ponto de entrada médio mais vantajoso.

Proteção de Capital em Múltiplos Níveis
Parâmetros flexíveis para configurar stop-loss, mover posições para o break-even, usar trailing stop e definir limites diários ajudam a controlar riscos em instrumentos voláteis (ouro, petróleo, criptoativos).

Painel de Informações
Exibe no gráfico parâmetros importantes do trading atual, resumo de negociações e histórico de operações, facilitando a avaliação do cenário e a tomada de decisões oportunas.

Versatilidade
As amplas possibilidades de configuração tornam o advisor eficaz tanto em pares de moedas principais com spread reduzido quanto em metais, petróleo ou criptomoedas, dando ao usuário liberdade para se ajustar a diferentes condições de mercado e estilos de negociação.

Visão detalhada dos parâmetros de entrada

Hull Scanner Settings

  • HullTimeframe (padrão PERIOD_M15)
    Seleciona o timeframe para cálculo da média móvel Hull. Em timeframes menores, o advisor reage mais rápido a oscilações pequenas; em timeframes maiores, filtra melhor o ruído do mercado.

  • HullPeriod (20)
    Período de cálculo da HMA. Valores maiores suavizam os dados e atrasam os sinais; valores muito pequenos podem gerar entradas falsas em excesso.

  • HullDivisor (2.0)
    Coeficiente responsável pela aceleração. Reduzir esse valor aumenta a sensibilidade, mas pode gerar sinais mais precoces e menos precisos.

  • HullPrice (PRICE_CLOSE)
    Tipo de preço para cálculo (Close, Open, High, Low etc.). O mais comum é utilizar o preço de fechamento (Close).

Lot & Risk Settings

  • LotMethod (LOTMODE_FIXED ou LOTMODE_PERCENT)
    Escolha o método de cálculo do lote: valor fixo ou porcentagem do saldo.

  • FixedLotSize (0.01)
    Tamanho do lote ao usar o modo fixo (LOTMODE_FIXED).

  • RiskLevel (RISK_LOW, RISK_MEDIUM, RISK_HIGH)
    Define o nível de risco (1%, 2% ou 5% do depósito) quando o LOTMODE_PERCENT está ativo.

Grid Trading Settings

  • UseGrid (true/false)
    Ativa ou desativa o uso de grade (Grid). Se ativado, quando o preço se move contra a posição, o robô abre ordens adicionais em uma série com o passo especificado.

  • GridStep (200 pontos)
    Distância (em pontos) entre as ordens adicionadas para fazer o preço médio da posição.

  • MaxGridOrders (5)
    Quantidade máxima de ordens em uma única série de grade.

  • GridReduceRisk (false/true)
    Se ativado, o volume de cada nova ordem na grade diminui no nível seguinte, ajudando a otimizar a carga total no saldo.

Trading Direction

  • TradeDirection (DIRECTION_BOTH, DIRECTION_BUY, DIRECTION_SELL)
    Define se o advisor negociará apenas compras, apenas vendas ou nos dois sentidos simultaneamente.

Stop Loss & Take Profit Settings

  • StopLoss (1000 pontos)
    Stop-loss de proteção. Configurar 0 desativa o SL, porém é recomendado usar níveis reais de proteção.

  • TakeProfit (160 pontos)
    Take-profit em pontos. Se definido em 0, a função é desativada.

Trailing Stop & BreakEven Settings

  • TrailingStop (false/true)
    Ativa o trailing stop (stop-loss dinâmico) à medida que o preço avança na direção favorável.

  • TrailingStart (160 pontos)
    Distância mínima entre o preço de abertura e o preço atual para ativar o trailing.

  • TrailingDistance (100 pontos)
    Distância em que o stop-loss “segue” o mercado.

  • TrailingStep (50 pontos)
    Variação mínima no preço para mover o stop-loss durante o trailing.

  • BreakEven (false/true)
    Função para mover a posição para o break-even ao atingir um lucro predefinido.

  • BreakEvenStart (100 pontos)
    Lucro mínimo (em pontos) a partir do qual o robô posiciona o stop-loss próximo ao preço de entrada.

  • BreakEvenOffset (50 pontos)
    Deslocamento em relação ao preço de abertura ao mover para break-even.

Trading Rules

  • MaxSpread (300 pontos)
    Se o spread exceder esse valor, o advisor não abrirá novas ordens.

  • MinutesBetweenTrades (5)
    Pausa mínima (em minutos) entre ordens.

  • FilterMode (FILTER_TIME_ONLY, FILTER_DISTANCE_ONLY, FILTER_BOTH_OR, FILTER_BOTH_AND)
    Modo de filtragem de negociações:

    • FILTER_TIME_ONLY — considera apenas o intervalo de tempo.
    • FILTER_DISTANCE_ONLY — considera apenas a distância em pontos desde a última negociação.
    • FILTER_BOTH_OR — basta que um dos critérios (tempo ou distância) seja atendido.
    • FILTER_BOTH_AND — requer que ambos os critérios (tempo e distância) sejam atendidos.

  • MagicNumber (777)
    Identificador único que diferencia as ordens do advisor no terminal.

  • TradeComment ("MScanner")
    Comentário da ordem, útil para identificação rápida.

  • DailyLimit (true/false)
    Ativa a limitação do número de negociações por dia.

  • MaxOrdersPerDay (5)
    Número máximo de negociações que o advisor pode abrir em um único dia.

  • CloseOnOpposite (false/true)
    Se ativado, fecha automaticamente as posições abertas quando surge um sinal oposto.

Display Settings

  • ShowPanel (true/false)
    Mostra ou oculta o painel com informações no gráfico.

  • ShowProfitStats (true/false)
    Exibe estatísticas de lucro diário, semanal, mensal e resultados gerais.

  • ShowTradeHistory (true/false)
    Se necessário, desenha no gráfico marcas das ordens passadas.

  • BuyTradeColor (clrLime) / SellTradeColor (clrRed)
    Cor das negociações de compra e de venda.

  • TradeFontSize (10)
    Tamanho da fonte das etiquetas de negociações.

Panel Colors

  • PanelBackColor (clrSteelBlue)
    Cor de fundo do painel.

  • PanelTextColor (clrWhite)
    Cor principal do texto no bloco de informações.

  • PanelEditColor (clrDimGray)
    Cor de destaque nos campos que mostram dados dinâmicos.

Aplicações em diferentes instrumentos

Principais pares de moedas (EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, AUD/USD, USD/CAD etc.)
Alta liquidez e spreads relativamente baixos tornam esses ativos atraentes para scalping.

Ouro (XAU/USD)
Caracterizado por alta volatilidade. Com configuração adequada, o advisor pode reagir rapidamente a movimentos bruscos de preço.

Petróleo (Brent, WTI)
O mercado de petróleo muitas vezes apresenta movimentos impulsivos, oferecendo oportunidades para trading em grade e ganhos rápidos.

Criptomoedas (BTC, ETH, LTC etc.)
Negociação 24 horas e forte volatilidade são características marcantes do mercado cripto, onde a flexibilidade do advisor permite entradas frequentes.

Dicas práticas

Gestão de risco
Ajuste LotMethod, StopLoss e RiskLevel de acordo com sua tolerância ao risco e a volatilidade do instrumento que você está negociando.

Testes preliminares
Antes de usar em conta real, teste o advisor no Strategy Tester do MetaTrader 5 e em uma conta demo.

Consideração de sessões de trading e notícias
Para os principais pares de moedas, os períodos de maior atividade são as sessões europeia e americana. No mercado de petróleo (Brent/WTI), é importante ficar de olho em notícias sobre estoques (EIA e outros relatórios).

Spread e qualidade de execução
Verifique antecipadamente com seu corretor o nível de spreads e a velocidade de execução, pois esses fatores são cruciais em estratégias de scalping e grade.

Por que o HMA Scalper Pro EA  é uma escolha promissora?

  • Lógica Hull MA aperfeiçoada
    Oferece sinais mais precisos de mudança de tendência em comparação com médias móveis tradicionais, aumentando a agilidade nas negociações.

  • Sistema de proteção expandido
    Inclui vários formatos de stop-loss, modo break-even e limites diários — tudo para ajudar a manter os riscos sob controle.

  • Ampla compatibilidade
    O advisor apresenta desempenho estável em pares principais, metais, energéticos e criptomoedas, facilitando a transição entre diferentes mercados.

  • Visualização conveniente
    Permite acompanhar em tempo real o estado das negociações, resultados e outras informações-chave, sem precisar de serviços externos.

  • Economia de tempo
    O algoritmo assume o trabalho de cálculos e otimização de entradas, deixando o trader livre para focar na estratégia geral.

Conclusão

HMA Scalper Pro EA  é uma ferramenta confiável tanto para scalpers quanto para traders que preferem sistemas de grade moderados. Baseado em uma lógica de sinal avançada com HMA, oferece mecanismos abrangentes de gestão de risco e um painel conveniente para monitoramento. Configurado corretamente, o advisor pode fortalecer o portfólio de negociação, simplificando a gestão de posições e se adaptando a uma ampla gama de condições de mercado — desde pares de moedas padrão até commodities e criptomoedas.

Comentários 2
Christian Quintavalle
453
Christian Quintavalle 2025.09.16 18:08 
 

supporto ottimo, gentilissimo Vladimir. in 4 giorni col suo aiuto ho impostato XAU USD e con 500 dollari faccio 20/35 dollari al giorno. bravo!!!grazie

Correcttrader FONT
594
Correcttrader FONT 2025.08.21 10:56 
 

Bought this EA, will update within one month.

Well to be honest, I would need a time filter, for restriction between market hours, and some intelligent recovery setting. Recovery so that if taking a loss, lots X martingale. Would that be possible?

Mais do autor
