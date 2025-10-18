Zenith FX EA MT5

Zenith FX – Sistema Avançado de Inteligência Artificial Mecânica

Visão Geral

O Zenith FX representa a nova geração de arquitetura algorítmica, projetada para oferecer precisão em nível institucional nos pares XAUUSD (Ouro) e USDJPY (Dólar/Iene Japonês).

Baseado na estrutura analítica introduzida no Axon Shift e Vector Prime, o sistema integra uma estrutura neural reforçada, capaz de se adaptar em tempo real à volatilidade, às variações de liquidez e às correlações entre metais e moedas principais.

Opera de forma totalmente autônoma, analisando a estrutura de mercado em múltiplos períodos e sincronizando o momento de execução com a dinâmica global do mercado.

SINAL REAL DE OURO DQS: https://www.mql5.com/en/signals/2343270

SINAL REAL USDJPY: https://www.mql5.com/en/signals/2308259 Cópias limitadas — apenas as primeiras 7 cópias estão disponíveis por US$399.

As próximas 5 cópias serão vendidas por US$499,

e o preço aumentará em US$100 a cada novo lote de 5 cópias. Os primeiros compradores garantem acesso vitalício pelo menor preço possível.





Arquitetura Principal

Núcleo Neural (Neural Core)

Módulo central de inteligência responsável por manter o equilíbrio interno do sistema. Processa dados de liquidez em vários períodos de tempo, coordena a geração de sinais, o controle de risco e a lógica de execução, garantindo comportamento coerente entre ambos os instrumentos.

Camada de Sinal Adaptativa (Adaptive Signal Layer)

Transforma padrões complexos de dados dos mercados de ouro e iene em sinais de negociação acionáveis. Filtra o ruído do mercado, identifica estruturas estatisticamente consistentes e ajusta sua lógica conforme as condições de volatilidade e de impulso específicas de cada instrumento.

Motor Dinâmico de Risco (Dynamic Risk Engine)

Recalibra continuamente a exposição em tempo real de acordo com a distribuição da volatilidade, o ambiente de spread e a profundidade da liquidez. Ajusta dinamicamente o tamanho das posições, mantendo a proporção de risco em períodos estáveis e voláteis.

Sincronizador Quântico (Quantum Synchronizer)

Mecanismo de temporização proprietário que alinha as decisões algorítmicas aos ciclos globais de liquidez. Mantém coerência temporal entre as principais sessões — Asiática, Londres e Nova York — otimizando as entradas durante os picos de liquidez observados em XAUUSD e USDJPY.

Filosofia Operacional

O Zenith FX não utiliza grades, martingale ou médias de preço. Opera com um modelo de entrada única de alta precisão, apoiado em calibração adaptativa de volatilidade e sincronização temporal.

O sistema executa operações apenas quando há confirmação analítica multilayer, priorizando precisão e estrutura em vez de frequência de operações.

Ambiente Recomendado

Símbolos: XAUUSD, USDJPY

Período: H1

Tipo de Conta: ECN / Raw Spread

Saldo Mínimo Recomendado: a partir de 500 USD

Auto Trading: ativado

Todos os parâmetros principais já vêm pré-otimizados e não exigem ajustes manuais. O único parâmetro configurável é o nível de risco, que permite ao trader definir o grau de exposição desejado conforme o capital e as condições do corretor.

Compatibilidade

O Zenith FX pode operar juntamente com outros Expert Advisors no mesmo terminal. Caso utilize vários EAs na mesma conta, atribua a cada um um Magic Number exclusivo para evitar conflitos entre as operações.

Filosofia de Design

O Zenith FX é o resultado de pesquisas aplicadas em inteligência mecânica de negociação. Baseia-se no princípio de sincronização em vez de previsão: um sistema projetado para se adaptar à volatilidade, acompanhar o fluxo de liquidez e manter disciplina estrutural em qualquer fase de mercado, tanto no ouro quanto em moedas.

Aviso de Responsabilidade

Este sistema foi desenvolvido como uma ferramenta de apoio à tomada de decisões individuais de negociação. Todos os resultados, modelos históricos e testes apresentados têm caráter meramente informativo e não garantem desempenho futuro.

Antes de utilizá-lo em conta real, o usuário deve garantir uma gestão de risco adequada e a compatibilidade da infraestrutura de negociação.