Zenith FX EA MT5
- Experts
- Maxim Kurochkin
- Versão: 1.4
- Atualizado: 26 novembro 2025
- Ativações: 14
Zenith FX – Sistema Avançado de Inteligência Artificial Mecânica
Visão Geral
O Zenith FX representa a nova geração de arquitetura algorítmica, projetada para oferecer precisão em nível institucional nos pares XAUUSD (Ouro) e USDJPY (Dólar/Iene Japonês).
Baseado na estrutura analítica introduzida no Axon Shift e Vector Prime, o sistema integra uma estrutura neural reforçada, capaz de se adaptar em tempo real à volatilidade, às variações de liquidez e às correlações entre metais e moedas principais.
Opera de forma totalmente autônoma, analisando a estrutura de mercado em múltiplos períodos e sincronizando o momento de execução com a dinâmica global do mercado.
SINAL REAL DE OURO DQS: https://www.mql5.com/en/signals/2343270
SINAL REAL USDJPY: https://www.mql5.com/en/signals/2308259
Cópias limitadas — apenas as primeiras 7 cópias estão disponíveis por US$399.
As próximas 5 cópias serão vendidas por US$499,
e o preço aumentará em US$100 a cada novo lote de 5 cópias.
Os primeiros compradores garantem acesso vitalício pelo menor preço possível.
Arquitetura Principal
Núcleo Neural (Neural Core)
Módulo central de inteligência responsável por manter o equilíbrio interno do sistema. Processa dados de liquidez em vários períodos de tempo, coordena a geração de sinais, o controle de risco e a lógica de execução, garantindo comportamento coerente entre ambos os instrumentos.
Camada de Sinal Adaptativa (Adaptive Signal Layer)
Transforma padrões complexos de dados dos mercados de ouro e iene em sinais de negociação acionáveis. Filtra o ruído do mercado, identifica estruturas estatisticamente consistentes e ajusta sua lógica conforme as condições de volatilidade e de impulso específicas de cada instrumento.
Motor Dinâmico de Risco (Dynamic Risk Engine)
Recalibra continuamente a exposição em tempo real de acordo com a distribuição da volatilidade, o ambiente de spread e a profundidade da liquidez. Ajusta dinamicamente o tamanho das posições, mantendo a proporção de risco em períodos estáveis e voláteis.
Sincronizador Quântico (Quantum Synchronizer)
Mecanismo de temporização proprietário que alinha as decisões algorítmicas aos ciclos globais de liquidez. Mantém coerência temporal entre as principais sessões — Asiática, Londres e Nova York — otimizando as entradas durante os picos de liquidez observados em XAUUSD e USDJPY.
Filosofia Operacional
O Zenith FX não utiliza grades, martingale ou médias de preço. Opera com um modelo de entrada única de alta precisão, apoiado em calibração adaptativa de volatilidade e sincronização temporal.
O sistema executa operações apenas quando há confirmação analítica multilayer, priorizando precisão e estrutura em vez de frequência de operações.
Ambiente Recomendado
Símbolos: XAUUSD, USDJPY
Período: H1
Tipo de Conta: ECN / Raw Spread
Saldo Mínimo Recomendado: a partir de 500 USD
Auto Trading: ativado
Todos os parâmetros principais já vêm pré-otimizados e não exigem ajustes manuais. O único parâmetro configurável é o nível de risco, que permite ao trader definir o grau de exposição desejado conforme o capital e as condições do corretor.
Compatibilidade
O Zenith FX pode operar juntamente com outros Expert Advisors no mesmo terminal. Caso utilize vários EAs na mesma conta, atribua a cada um um Magic Number exclusivo para evitar conflitos entre as operações.
Filosofia de Design
O Zenith FX é o resultado de pesquisas aplicadas em inteligência mecânica de negociação. Baseia-se no princípio de sincronização em vez de previsão: um sistema projetado para se adaptar à volatilidade, acompanhar o fluxo de liquidez e manter disciplina estrutural em qualquer fase de mercado, tanto no ouro quanto em moedas.
Aviso de Responsabilidade
Este sistema foi desenvolvido como uma ferramenta de apoio à tomada de decisões individuais de negociação. Todos os resultados, modelos históricos e testes apresentados têm caráter meramente informativo e não garantem desempenho futuro.
Antes de utilizá-lo em conta real, o usuário deve garantir uma gestão de risco adequada e a compatibilidade da infraestrutura de negociação.
Currently, it's been great. I've been using it for a week now, and it's an excellent product. I've set my risk level to 2. Thank you, Maxim!