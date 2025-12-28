Calendário Econômico
Índia - Produção Industrial Acumulada no Ano (Anual) (India Industrial Production Financial Year to Date y/y)
|Baixa
|N/D
|2.9%
|
3.0%
|Última divulgação
|Importância
|Atual
|Projeção
|
Prévio
A Produção Industrial Acumulada no Ano (Industrial Production FYTD y/y) reflete a mudança no volume de produtos manufaturados e a atividade no setor industrial, desde o início do ano fiscal (1º de abril) até a data atual em comparação com o mesmo período do ano anterior. No âmbito do índice, empresas de mineração, manufatura e energia são indústrias.
Para calcular o indicador, são usados os volumes em termos de valor, ou seja, como o custo da produção lançada ao mercado. Os bens que levam mais de um mês para serem produzidos são considerados como "produção em andamento". Isso evita as altas repentinas que ocorrem ao coletar dados em termos quantitativos. Além disso, ao calcular em termos de valor, é usado um deflator de preço.
Este é um indicador composto: o valor final é calculado a partir dos valores dos volumes de produção dos diferentes setores da indústria indiana. O índice de produção é calculado em relação ao período base (2011-2012). Com base no ano base, a cada setor são atribuídos pesos que são revisados periodicamente para refletir mudanças na estrutura e composição do setor associadas ao desenvolvimento tecnológico, reformas econômicas e mudanças na estrutura de consumo.
Para coleta de dados, as agências selecionam fábricas com base num grupo específico de produtos. Essas agências são os diferentes ministérios e departamentos do Governo da Índia Central que fornecem os dados coletados a um grupo de trabalho do Escritório Central de Estatística.
A publicação do indicador é cuidadosamente monitorada por economistas e analistas, pois reflete o desempenho da economia, bem como sua tendência. Uma comparação dos dados de períodos semelhantes para o ano atual e o ano passado permite prever os resultados do ano fiscal para a economia do país. Um crescimento do indicador acima dos valores previstos é considerado favorável para a cotação da rupia indiana.
Últimos valores:
dados atuais
previsão
Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "Índia - Produção Industrial Acumulada no Ano (Anual) (India Industrial Production Financial Year to Date y/y)". A linha tracejada mostra os valores de previsão do indicador econômico para as datas indicadas.
Relativamente ao valor real, um desvio significativo da previsão pode causar um fortalecimento ou enfraquecimento a curto prazo da moeda nacional do país no mercado Forex. Quanto a relevância, consideram-se os valores limiar dos indicadores projetados para sinalizar o avizinhamento do estado crítico da economia do país (região).
