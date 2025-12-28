Índice de Preços por Atacado (IPA) de Produtos Manufaturados - Anual - (WPI Manufactured Products y/y) reflete a mudança nos preços no atacado do grupo de mercadorias indicado no mês atual em comparação com o mesmo mês do ano anterior. O índice é calculado mensalmente para estimar a inflação.

O índice geral de preços por atacado é calculado para uma cesta de bens e serviços que inclui três grupos: itens básicos, combustível e eletricidade e bens industriais. O grupo de bens industriais possui o maior peso, 64,23. Os produtos incluídos na amostra de estatísticas de preços cobrem pelo menos 80% da produção de empresas industriais no país.

Para compilar o indicador, o Escritório do Consultor Econômico coleta informações de empresas manufatureiras públicas e privadas. A amostra de empresas, bem como o conjunto de produtos examinados, é atualizada periodicamente de acordo com a estrutura atual do mercado.

Trata-se de um indicador importante da inflação ao consumidor, uma vez que as mudanças nos preços no atacado são seguidas por mudanças nos preços no varejo para os consumidores finais. Além disso, várias agências usam informações sobre alterações nos preços no atacado, a fim de indexar e revisar pagamentos. O crescimento do índice indica um aumento nos preços de varejo e nos gastos do consumidor no curto prazo, o que pode ter um efeito positivo sobre a cotação da rupia indiana.

