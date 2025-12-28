CalendárioSeções

Índia - Índice de Preços no Atacado (IPA) de Combustíveis e Energia (Anual) (India Wholesale Price Index - Fuel & Energy y/y)

País:
Índia
INR, Rupia indiana
Fonte:
Escritório do Assessor Econômico (Office of the Economic Adviser)
Setor:
Preços
Baixa -2.27% -2.30%
-2.55%
-2.55%
Última divulgação Importância Atual Projeção
Prévio
Prévio
O Índice de Preços por Atacado (IPA) de Combustíveis e Energia - Anual - (WPI Fuel & Energy y/y) reflete a mudança nos preços no atacado dos produtos especificados no mês atual em comparação com o mesmo mês do ano anterior. As estatísticas refletem os preços do carvão, óleos minerais e eletricidade. O volume de vendas no ano base serve como coeficiente de ponderação.

O Ministério do Petróleo e Gás Natural, bem como as principais empresas de refino de petróleo e 49 usinas de energia na Índia são a principal fonte de dados. O índice é calculado com base no período base (atualmente, 2011-12).

São levados em consideração os preços reais pagos (não os da lista de preços nem os básicos nem os médios), que o comprador atacadista recebe durante uma transação. Além disso, os componentes do índice recebem determinados pesos que refletem a importância de um produto na economia indiana. A composição e o peso dos seus componentes são revisados periodicamente e refletem a estrutura real do consumo.

Trata-se de um indicador importante da inflação ao consumidor, uma vez que as mudanças nos preços no atacado de combustível e de eletricidade são seguidas por mudanças nos preços no varejo para os consumidores finais. O crescimento do índice indica um aumento nos preços de varejo e nos gastos do consumidor, o que pode ter um efeito positivo sobre a cotação da rupia indiana.

Últimos valores:

dados atuais

previsão

Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "Índia - Índice de Preços no Atacado (IPA) de Combustíveis e Energia (Anual) (India Wholesale Price Index - Fuel & Energy y/y)". A linha tracejada mostra os valores de previsão do indicador econômico para as datas indicadas.

Relativamente ao valor real, um desvio significativo da previsão pode causar um fortalecimento ou enfraquecimento a curto prazo da moeda nacional do país no mercado Forex. Quanto a relevância, consideram-se os valores limiar dos indicadores projetados para sinalizar o avizinhamento do estado crítico da economia do país (região).

Data (GMT)
Período
Atual
Projeção
Prévio
nov. 2025
-2.27%
-2.30%
-2.55%
out. 2025
-2.55%
-2.72%
-2.58%
set. 2025
-2.58%
-3.25%
-3.17%
ago. 2025
-3.17%
-1.37%
-2.43%
jul. 2025
-2.43%
-1.89%
-2.27%
mai. 2025
-2.27%
-3.03%
-2.18%
abr. 2025
-2.18%
0.29%
0.20%
mar. 2025
0.20%
0.68%
-0.71%
fev. 2025
-0.71%
0.32%
-2.78%
jan. 2025
-2.78%
-4.25%
-3.79%
dez. 2024
-3.79%
-7.80%
-5.83%
nov. 2024
-5.83%
-4.92%
-5.79%
out. 2024
-5.79%
-2.67%
-4.05%
set. 2024
-4.05%
0.52%
-0.67%
ago. 2024
-0.67%
-2.46%
1.72%
jul. 2024
1.72%
6.68%
1.03%
jun. 2024
1.03%
8.09%
1.35%
mai. 2024
1.35%
5.01%
1.38%
abr. 2024
1.38%
-0.65%
-0.77%
mar. 2024
-0.77%
-1.83%
-1.59%
fev. 2024
-1.59%
3.22%
-0.51%
jan. 2024
-0.51%
0.97%
-2.41%
dez. 2023
-2.41%
-7.11%
-4.61%
nov. 2023
-4.61%
-8.50%
-2.47%
out. 2023
-2.47%
-5.23%
-3.35%
set. 2023
-3.35%
-3.50%
-6.03%
ago. 2023
-6.03%
-10.73%
-12.79%
jul. 2023
-12.79%
-14.77%
-12.63%
jun. 2023
-12.63%
-12.88%
-9.17%
mai. 2023
-9.17%
-6.68%
0.93%
abr. 2023
0.93%
-2.91%
8.96%
mar. 2023
8.96%
5.40%
14.82%
fev. 2023
14.82%
15.63%
15.15%
jan. 2023
15.15%
19.80%
18.09%
dez. 2022
18.09%
11.06%
17.35%
nov. 2022
17.35%
9.84%
23.17%
out. 2022
23.17%
21.61%
32.61%
set. 2022
32.61%
28.73%
33.67%
ago. 2022
33.67%
54.65%
43.75%
jul. 2022
43.75%
50.94%
40.38%
jun. 2022
40.38%
47.65%
40.62%
mai. 2022
40.62%
36.29%
38.66%
abr. 2022
38.66%
32.57%
34.52%
mar. 2022
34.52%
34.14%
31.50%
fev. 2022
31.50%
32.89%
32.27%
jan. 2022
32.27%
21.87%
32.30%
dez. 2021
32.30%
35.08%
39.81%
nov. 2021
39.81%
43.32%
37.18%
out. 2021
37.18%
32.06%
24.81%
set. 2021
24.81%
32.05%
26.09%
