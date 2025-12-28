Calendário Econômico
Índia - Índice de Preços no Atacado (IPA) de Combustíveis e Energia (Anual) (India Wholesale Price Index - Fuel & Energy y/y)
|Baixa
|-2.27%
|-2.30%
|
-2.55%
|Última divulgação
|Importância
|Atual
|Projeção
|
Prévio
O Índice de Preços por Atacado (IPA) de Combustíveis e Energia - Anual - (WPI Fuel & Energy y/y) reflete a mudança nos preços no atacado dos produtos especificados no mês atual em comparação com o mesmo mês do ano anterior. As estatísticas refletem os preços do carvão, óleos minerais e eletricidade. O volume de vendas no ano base serve como coeficiente de ponderação.
O Ministério do Petróleo e Gás Natural, bem como as principais empresas de refino de petróleo e 49 usinas de energia na Índia são a principal fonte de dados. O índice é calculado com base no período base (atualmente, 2011-12).
São levados em consideração os preços reais pagos (não os da lista de preços nem os básicos nem os médios), que o comprador atacadista recebe durante uma transação. Além disso, os componentes do índice recebem determinados pesos que refletem a importância de um produto na economia indiana. A composição e o peso dos seus componentes são revisados periodicamente e refletem a estrutura real do consumo.
Trata-se de um indicador importante da inflação ao consumidor, uma vez que as mudanças nos preços no atacado de combustível e de eletricidade são seguidas por mudanças nos preços no varejo para os consumidores finais. O crescimento do índice indica um aumento nos preços de varejo e nos gastos do consumidor, o que pode ter um efeito positivo sobre a cotação da rupia indiana.
Últimos valores:
dados atuais
previsão
Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "Índia - Índice de Preços no Atacado (IPA) de Combustíveis e Energia (Anual) (India Wholesale Price Index - Fuel & Energy y/y)". A linha tracejada mostra os valores de previsão do indicador econômico para as datas indicadas.
Relativamente ao valor real, um desvio significativo da previsão pode causar um fortalecimento ou enfraquecimento a curto prazo da moeda nacional do país no mercado Forex. Quanto a relevância, consideram-se os valores limiar dos indicadores projetados para sinalizar o avizinhamento do estado crítico da economia do país (região).
