O Índice de Preços por Atacado (IPA) de Combustíveis e Energia - Anual - (WPI Fuel & Energy y/y) reflete a mudança nos preços no atacado dos produtos especificados no mês atual em comparação com o mesmo mês do ano anterior. As estatísticas refletem os preços do carvão, óleos minerais e eletricidade. O volume de vendas no ano base serve como coeficiente de ponderação.

O Ministério do Petróleo e Gás Natural, bem como as principais empresas de refino de petróleo e 49 usinas de energia na Índia são a principal fonte de dados. O índice é calculado com base no período base (atualmente, 2011-12).

São levados em consideração os preços reais pagos (não os da lista de preços nem os básicos nem os médios), que o comprador atacadista recebe durante uma transação. Além disso, os componentes do índice recebem determinados pesos que refletem a importância de um produto na economia indiana. A composição e o peso dos seus componentes são revisados periodicamente e refletem a estrutura real do consumo.

Trata-se de um indicador importante da inflação ao consumidor, uma vez que as mudanças nos preços no atacado de combustível e de eletricidade são seguidas por mudanças nos preços no varejo para os consumidores finais. O crescimento do índice indica um aumento nos preços de varejo e nos gastos do consumidor, o que pode ter um efeito positivo sobre a cotação da rupia indiana.

