A Exportação da Índia (Exports) reflete o valor das mercadorias vendidas por residentes do país fora de suas fronteiras, em dólares dos EUA. O cálculo do custo das exportações em moeda estadunidense ajuda a comparar corretamente o desempenho da Índia com outros países e avaliar as estatísticas comerciais. Os economistas usam esse indicador para estimar a estrutura e a intensidade dos fluxos comerciais.

O indicador é calculado com base nos preços "free-on-board" para mercadorias exportadas do país. A Índia é o 17º maior país exportador do mundo. Os principais itens de exportação da Índia são derivados de petróleo, medicamentos, pedras preciosas e metais preciosos, máquinas, veículos, têxteis, etc. Os principais fluxos de exportação vão para os EUA, Emirados Árabes Unidos, Hong Kong, China, Grã-Bretanha e Cingapura.

Quando o volume de exportações ultrapassa ao das importações, os economistas alertam sobre um superávit comercial. Isto significa um alto nível de produção e o fato de que o país produz mais bens e serviços do que pode consumir.

O crescimento das exportações, associado ao crescimento da demanda externa, causa um aumento da produção e dos empregos e atrai capital para a economia. Por isso, um valor acima do esperado é considerado positivo para a cotação da rupia indiana.

