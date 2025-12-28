Calendário Econômico
Índia - Exportação (India Exports)
|Baixa
|$38.13 bilh
|
|Última divulgação
|Importância
|Atual
|Projeção
|
Prévio
|$37.88 bilh
|
$38.13 bilh
|Seguinte divulgação
|Atual
|Projeção
|
Prévio
A Exportação da Índia (Exports) reflete o valor das mercadorias vendidas por residentes do país fora de suas fronteiras, em dólares dos EUA. O cálculo do custo das exportações em moeda estadunidense ajuda a comparar corretamente o desempenho da Índia com outros países e avaliar as estatísticas comerciais. Os economistas usam esse indicador para estimar a estrutura e a intensidade dos fluxos comerciais.
O indicador é calculado com base nos preços "free-on-board" para mercadorias exportadas do país. A Índia é o 17º maior país exportador do mundo. Os principais itens de exportação da Índia são derivados de petróleo, medicamentos, pedras preciosas e metais preciosos, máquinas, veículos, têxteis, etc. Os principais fluxos de exportação vão para os EUA, Emirados Árabes Unidos, Hong Kong, China, Grã-Bretanha e Cingapura.
Quando o volume de exportações ultrapassa ao das importações, os economistas alertam sobre um superávit comercial. Isto significa um alto nível de produção e o fato de que o país produz mais bens e serviços do que pode consumir.
O crescimento das exportações, associado ao crescimento da demanda externa, causa um aumento da produção e dos empregos e atrai capital para a economia. Por isso, um valor acima do esperado é considerado positivo para a cotação da rupia indiana.
Últimos valores:
dados atuais
previsão
Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "Índia - Exportação (India Exports)". A linha tracejada mostra os valores de previsão do indicador econômico para as datas indicadas.
Relativamente ao valor real, um desvio significativo da previsão pode causar um fortalecimento ou enfraquecimento a curto prazo da moeda nacional do país no mercado Forex. Quanto a relevância, consideram-se os valores limiar dos indicadores projetados para sinalizar o avizinhamento do estado crítico da economia do país (região).
