CalendárioSeções

Calendário Econômico

Países

Índia - Balanço Fiscal (India Fiscal Balance)

País:
Índia
INR, Rupia indiana
Fonte:
Escritório do Controlador Geral de Contas (CGA) (Office of the Controller General of Accounts (CGA))
Setor:
Governo
Baixa ₹​-8.251 tri
₹​-5.731 tri
Última divulgação Importância Atual Projeção
Prévio
₹​-8.251 tri
Seguinte divulgação Atual Projeção
Prévio
  • Visão geral
  • Gráfico
  • Histórico
  • Widget

O Balanço Fiscal (Fiscal Balance) reflete o uso de recursos financeiros pelo governo ou pelo setor público da Índia. Os dados são publicados pelo Escritório do Controlador Geral de Contas (CGS) sobre os resultados do ano fiscal, que começa na Índia em abril e termina em março.

O balanço fiscal é a diferença entre receitas e despesas para o período coberto pelo relatório (excluindo fundos emprestados). Quando as receitas excedem as despesas, é gerado um excedente orçamental. Caso contrário, existe um déficit comercial. Em essência, isso significa que o governo gasta mais do que o dinheiro que entra no orçamento do país. O déficit orçamentário é indicado como uma porcentagem do seu PIB.

Na Índia, há um déficit fiscal. A redução do déficit pode ter um efeito benéfico na rupia indiana.

Últimos valores:

dados atuais

Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "Índia - Balanço Fiscal (India Fiscal Balance)".

Data (GMT)
Período
Atual
Projeção
Prévio
out. 2025
₹​-8.251 tri
₹​-5.731 tri
set. 2025
₹​-5.731 tri
₹​-5.982 tri
ago. 2025
₹​-5.982 tri
₹​-4.684 tri
jul. 2025
₹​-4.684 tri
₹​-2.807 tri
jun. 2025
₹​-2.807 tri
₹​-0.132 tri
mai. 2025
₹​-0.132 tri
₹​-1.863 tri
abr. 2025
₹​-1.863 tri
₹​-15.773 tri
mar. 2025
₹​-15.773 tri
₹​-13.469 tri
fev. 2025
₹​-13.469 tri
₹​-11.695 tri
jan. 2025
₹​-11.695 tri
₹​-9.141 tri
dez. 2024
₹​-9.141 tri
₹​-8.466 tri
nov. 2024
₹​-8.466 tri
₹​-7.508 tri
out. 2024
₹​-7.508 tri
₹​-4.745 tri
set. 2024
₹​-4.745 tri
₹​-4.352 tri
ago. 2024
₹​-4.352 tri
₹​-2.769 tri
jul. 2024
₹​-2.769 tri
₹​-1.357 tri
jun. 2024
₹​-1.357 tri
₹​-0.506 tri
mai. 2024
₹​-0.506 tri
₹​-2.101 tri
abr. 2024
₹​-2.101 tri
₹​-16.537 tri
mar. 2024
₹​-16.537 tri
₹​-15.014 tri
fev. 2024
₹​-15.014 tri
₹​-11.026 tri
jan. 2024
₹​-11.026 tri
₹​-9.823 tri
dez. 2023
₹​-9.823 tri
₹​-9.066 tri
nov. 2023
₹​-9.066 tri
₹​-8.037 tri
out. 2023
₹​-8.037 tri
₹​-7.019 tri
set. 2023
₹​-7.019 tri
₹​-6.428 tri
ago. 2023
₹​-6.428 tri
₹​-6.056 tri
jul. 2023
₹​-6.056 tri
₹​-4.514 tri
jun. 2023
₹​-4.514 tri
₹​-2.103 tri
mai. 2023
₹​-2.103 tri
₹​-1.336 tri
abr. 2023
₹​-1.336 tri
₹​-17.331 tri
mar. 2023
₹​-17.331 tri
₹​-14.539 tri
fev. 2023
₹​-14.539 tri
₹​-11.908 tri
jan. 2023
₹​-11.908 tri
₹​-9.930 tri
dez. 2022
₹​-9.930 tri
₹​-9.782 tri
nov. 2022
₹​-9.782 tri
₹​-7.581 tri
out. 2022
₹​-7.581 tri
₹​-6.198 tri
set. 2022
₹​-6.198 tri
₹​-5.416 tri
ago. 2022
₹​-5.416 tri
₹​-3.408 tri
jul. 2022
₹​-3.408 tri
₹​-3.519 tri
jun. 2022
₹​-3.519 tri
₹​-2.039 tri
mai. 2022
₹​-2.039 tri
₹​-0.748 tri
abr. 2022
₹​-0.748 tri
₹​-15.865 tri
mar. 2022
₹​-15.865 tri
₹​-13.166 tri
fev. 2022
₹​-13.166 tri
₹​-9.379 tri
jan. 2022
₹​-9.379 tri
₹​-7.594 tri
dez. 2021
₹​-7.594 tri
₹​-6.956 tri
nov. 2021
₹​-6.956 tri
₹​-5.470 tri
out. 2021
₹​-5.470 tri
₹​-5.269 tri
set. 2021
₹​-5.269 tri
₹​-4.680 tri
123
Exportar relatório

Widget do calendário econômico para seu site

Crie seu próprio calendário de eventos econômicos. Para fazer isso, basta especificar seu tamanho e período de exibição. Você pode usar esse widget gratuitamente em seus sites. Em troca, pedimos que você mantenha o código fornecido inalterado.

Os dados do Calendário são fornecidos como são apresentados. A frequência e o cronograma de liberação de notícias econômicas, bem como os valores dos indicadores econômicos podem mudar sem nosso conhecimento. Você pode usar as informações fornecidas, mas aceita todos os riscos associados à tomada de decisões de negociação com base nos dados do Calendário.

Plugin oficial para sites em WordPress

Plugin oficial para sites em WordPress

Baixar
MQL5 Algo Trading Community
Tipo de Widget
Idioma
Colorido
Formato de data
Tamanho
×
Exibir informações
Período de calendário padrão
Seu código embutido