Calendário Econômico
Índia - Balanço Fiscal (India Fiscal Balance)
|Baixa
|₹-8.251 tri
|
₹-5.731 tri
|Última divulgação
|Importância
|Atual
|Projeção
|
Prévio
|
₹-8.251 tri
|Seguinte divulgação
|Atual
|Projeção
|
Prévio
O Balanço Fiscal (Fiscal Balance) reflete o uso de recursos financeiros pelo governo ou pelo setor público da Índia. Os dados são publicados pelo Escritório do Controlador Geral de Contas (CGS) sobre os resultados do ano fiscal, que começa na Índia em abril e termina em março.
O balanço fiscal é a diferença entre receitas e despesas para o período coberto pelo relatório (excluindo fundos emprestados). Quando as receitas excedem as despesas, é gerado um excedente orçamental. Caso contrário, existe um déficit comercial. Em essência, isso significa que o governo gasta mais do que o dinheiro que entra no orçamento do país. O déficit orçamentário é indicado como uma porcentagem do seu PIB.
Na Índia, há um déficit fiscal. A redução do déficit pode ter um efeito benéfico na rupia indiana.
Últimos valores:
dados atuais
Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "Índia - Balanço Fiscal (India Fiscal Balance)".
