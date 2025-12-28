Calendário Econômico
Índia - Produção de Infraestrutura (Anual) (India Infrastructure Output y/y)
|Baixa
|0.0%
|3.0%
|
3.3%
|Última divulgação
|Importância
|Atual
|Projeção
|
Prévio
|0.6%
|
0.0%
|Seguinte divulgação
|Atual
|Projeção
|
Prévio
A Produção de Infraestrutura - Anual - (Infrastructure Output y/y) é um indicador do crescimento da produção de oito setores de infraestrutura da economia indiana fundamentais, incluindo carvão, gás natural, petróleo bruto, aço e eletricidade, etc. Estes setores representam cerca de 40% da produção industrial total do país, de acordo com a classificação básica de 2011-2012.
Os dados de produção são calculados separadamente para cada setor, portanto, o próprio indicador é do tipo composto. Os dados dos setores em questão são fornecidos por seis diferentes departamentos e ministérios da Índia. A cada setor é atribuído um peso que correspondente à classificação básica de 2011-2012. O índice resultante é calculado usando a fórmula de Laspeyres, com base no valor do período base.
O indicador reflete a mudança na produção no mês de relatório em comparação com o mesmo mês do ano anterior. Os dados são publicados com atraso, isto é, no último dia do mês seguinte ao mês de relatório.
Trata-se de um termômetro importante da produção de toda a área industrial e do estado da atividade econômica do país. Uma leitura do indicador acima do esperado é considerada positiva para a cotação da rupia indiana.
Últimos valores:
dados atuais
previsão
Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "Índia - Produção de Infraestrutura (Anual) (India Infrastructure Output y/y)". A linha tracejada mostra os valores de previsão do indicador econômico para as datas indicadas.
Relativamente ao valor real, um desvio significativo da previsão pode causar um fortalecimento ou enfraquecimento a curto prazo da moeda nacional do país no mercado Forex. Quanto a relevância, consideram-se os valores limiar dos indicadores projetados para sinalizar o avizinhamento do estado crítico da economia do país (região).
