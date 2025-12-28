CalendárioSeções

Índia - Produção de Infraestrutura (Anual) (India Infrastructure Output y/y)

País:
Índia
INR, Rupia indiana
Fonte:
Escritório do Assessor Econômico (Office of the Economic Adviser)
Setor:
Negócio
Baixa 0.0% 3.0%
3.3%
Última divulgação Importância Atual Projeção
Prévio
0.6%
0.0%
Seguinte divulgação Atual Projeção
Prévio
A Produção de Infraestrutura - Anual - (Infrastructure Output y/y) é um indicador do crescimento da produção de oito setores de infraestrutura da economia indiana fundamentais, incluindo carvão, gás natural, petróleo bruto, aço e eletricidade, etc. Estes setores representam cerca de 40% da produção industrial total do país, de acordo com a classificação básica de 2011-2012.

Os dados de produção são calculados separadamente para cada setor, portanto, o próprio indicador é do tipo composto. Os dados dos setores em questão são fornecidos por seis diferentes departamentos e ministérios da Índia. A cada setor é atribuído um peso que correspondente à classificação básica de 2011-2012. O índice resultante é calculado usando a fórmula de Laspeyres, com base no valor do período base.

O indicador reflete a mudança na produção no mês de relatório em comparação com o mesmo mês do ano anterior. Os dados são publicados com atraso, isto é, no último dia do mês seguinte ao mês de relatório.

Trata-se de um termômetro importante da produção de toda a área industrial e do estado da atividade econômica do país. Uma leitura do indicador acima do esperado é considerada positiva para a cotação da rupia indiana.

Últimos valores:

dados atuais

previsão

Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "Índia - Produção de Infraestrutura (Anual) (India Infrastructure Output y/y)". A linha tracejada mostra os valores de previsão do indicador econômico para as datas indicadas.

Relativamente ao valor real, um desvio significativo da previsão pode causar um fortalecimento ou enfraquecimento a curto prazo da moeda nacional do país no mercado Forex. Quanto a relevância, consideram-se os valores limiar dos indicadores projetados para sinalizar o avizinhamento do estado crítico da economia do país (região).

Data (GMT)
Período
Atual
Projeção
Prévio
out. 2025
0.0%
3.0%
3.3%
set. 2025
3.0%
4.4%
6.5%
ago. 2025
6.3%
4.4%
3.7%
jul. 2025
2.0%
4.0%
2.2%
jun. 2025
1.7%
2.3%
1.2%
mai. 2025
0.7%
1.8%
1.0%
abr. 2025
0.5%
2.0%
4.6%
mar. 2025
3.8%
2.6%
3.4%
fev. 2025
2.9%
4.6%
5.1%
jan. 2025
4.6%
5.1%
4.8%
dez. 2024
4.0%
5.8%
4.4%
nov. 2024
4.3%
4.0%
3.7%
out. 2024
3.1%
1.8%
2.4%
set. 2024
2.0%
-1.0%
-1.6%
ago. 2024
-1.8%
4.8%
6.1%
jul. 2024
6.1%
2.7%
5.1%
jun. 2024
4.0%
3.3%
6.4%
mai. 2024
6.3%
5.9%
6.7%
abr. 2024
6.2%
7.7%
6.0%
mar. 2024
5.2%
7.1%
7.1%
fev. 2024
6.7%
1.8%
4.1%
jan. 2024
3.6%
4.5%
4.9%
dez. 2023
3.8%
6.9%
7.9%
nov. 2023
7.8%
8.0%
12.0%
out. 2023
12.1%
6.7%
9.2%
set. 2023
8.1%
6.6%
12.5%
ago. 2023
12.1%
5.0%
8.4%
jul. 2023
8.0%
4.2%
8.3%
jun. 2023
8.2%
4.2%
5.0%
mai. 2023
4.3%
4.6%
4.3%
abr. 2023
3.5%
4.5%
3.6%
mar. 2023
3.6%
4.6%
7.2%
fev. 2023
6.0%
4.6%
8.9%
jan. 2023
7.8%
4.9%
7.0%
dez. 2022
7.4%
5.8%
5.7%
nov. 2022
5.4%
6.9%
0.9%
out. 2022
0.1%
7.7%
7.8%
set. 2022
7.9%
7.6%
4.1%
ago. 2022
3.3%
7.5%
4.5%
jul. 2022
4.5%
6.7%
13.2%
jun. 2022
12.7%
5.1%
19.3%
mai. 2022
18.1%
4.0%
9.3%
abr. 2022
8.4%
4.1%
4.9%
mar. 2022
4.3%
4.5%
6.0%
fev. 2022
5.8%
5.5%
4.0%
jan. 2022
3.7%
6.9%
4.1%
dez. 2021
3.8%
8.8%
3.1%
nov. 2021
3.1%
11.4%
8.4%
out. 2021
7.5%
14.4%
4.5%
set. 2021
4.4%
16.7%
11.5%
123
Seu código embutido