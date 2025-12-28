A Decisão da Taxa de Juros de Revenda do Banco da Reserva da Índia (RBI Reverse Repo Rate Decision), bem como a decisão da taxa de juros básica, é tomada pelo Comitê do Banco seis vezes por ano.

Como o nome indica, essa taxa é o oposto da taxa de refinanciamento. Essa é a taxa de juros para empréstimos de contratos de revenda à qual Banco da Reserva da Índia recebe dinheiro dos bancos do país. O RBI geralmente usa essa ferramenta quando no sistema bancário se acumula muito dinheiro. Com o aumento nas taxas de revenda, os bancos recebem uma taxa de juros mais alta, preferindo emprestar dinheiro ao Banco da Reserva (que também é considerado um mutuário mais confiável) do que a população e as empresas.

Alterações na taxa de recompra afetam a taxa de entrada de liquidez no sistema bancário, e a taxa de revenda indica a velocidade de entrada de liquidez no banco de reserva. Um aumento nas taxas de juros de revenda pode ser considerado positivo para a cotação da rupia indiana.

Últimos valores: