Decisão da Taxa de Juros de Revenda Reversa do Banco da Reserva da Índia (Reserve Bank of India Reverse REPO Rate Decision)

País:
Índia
INR, Rupia indiana
Fonte:
Banco da Reserva da Índia (RBI) (Reserve Bank of India)
Setor:
Dinheiro
3.35%
A Decisão da Taxa de Juros de Revenda do Banco da Reserva da Índia (RBI Reverse Repo Rate Decision), bem como a decisão da taxa de juros básica, é tomada pelo Comitê do Banco seis vezes por ano.

Como o nome indica, essa taxa é o oposto da taxa de refinanciamento. Essa é a taxa de juros para empréstimos de contratos de revenda à qual Banco da Reserva da Índia recebe dinheiro dos bancos do país. O RBI geralmente usa essa ferramenta quando no sistema bancário se acumula muito dinheiro. Com o aumento nas taxas de revenda, os bancos recebem uma taxa de juros mais alta, preferindo emprestar dinheiro ao Banco da Reserva (que também é considerado um mutuário mais confiável) do que a população e as empresas.

Alterações na taxa de recompra afetam a taxa de entrada de liquidez no sistema bancário, e a taxa de revenda indica a velocidade de entrada de liquidez no banco de reserva. Um aumento nas taxas de juros de revenda pode ser considerado positivo para a cotação da rupia indiana.

Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "Decisão da Taxa de Juros de Revenda Reversa do Banco da Reserva da Índia (Reserve Bank of India Reverse REPO Rate Decision)".

Data (GMT)
Período
Atual
Projeção
Prévio
N/D
3.35%
3.35%
3.35%
3.35%
3.35%
3.35%
3.35%
3.35%
3.35%
3.35%
3.35%
3.35%
3.35%
3.35%
3.35%
3.35%
3.35%
3.35%
3.35%
3.35%
3.35%
3.35%
3.35%
3.35%
3.35%
3.35%
3.35%
3.35%
3.35%
3.35%
3.35%
3.35%
3.35%
3.35%
3.35%
3.35%
3.35%
3.35%
3.35%
3.35%
3.35%
3.35%
3.35%
3.35%
3.35%
3.35%
3.35%
3.35%
3.35%
3.35%
3.35%
3.35%
3.35%
3.35%
3.35%
3.35%
3.35%
3.35%
3.35%
3.35%
3.35%
3.35%
3.35%
3.35%
3.35%
3.35%
3.35%
3.35%
3.75%
3.75%
4.00%
4.00%
4.90%
4.90%
4.90%
4.90%
4.90%
4.90%
5.15%
5.15%
5.50%
5.50%
5.75%
5.75%
6.00%
6.00%
6.25%
6.25%
6.25%
6.25%
6.25%
6.25%
6.00%
6.00%
5.75%
5.75%
5.75%
5.75%
5.75%
12
