Índia - Reservas Cambiais (India Reserves Change)

País:
Índia
INR, Rupia indiana
Fonte:
Banco da Reserva da Índia (RBI) (Reserve Bank of India)
Setor:
Comércio
Baixa N/D $​-6.451 bilh
$​4.508 bilh
Última divulgação Importância Atual Projeção
Prévio
Seguinte divulgação Atual Projeção
Prévio
As Reservas Cambiais (Reserves Change) mostram alterações anuais nos ativos em moeda estrangeira controlados pelo Banco da Reserva da Índia. A alteração é medida em termos absolutos, em dólares americanos. O Banco também publica uma alteração nominal, levando em consideração as flutuações cambiais. A publicação completa também contém dados sobre as fontes associadas a essas alterações.

O Banco da Reserva da Índia usa estes fundos para a implementação da política monetária, financiamento do déficit da balança de pagamentos, realização de intervenções cambiais que afetam a taxa de câmbio e para outros fins. Tratam-de de ativos financeiros.

O impacto desse indicador na cotação da rupia indiana é ambíguo e depende de fatores relacionados. O aumento nas reservas tem um preço. Ao mesmo tempo, as reservas cambiais são importantes para o comércio exterior e pagamentos relacionados. Além disso, elas contribuem para o desenvolvimento ordenado do mercado de moedas da Índia. Em geral, um aumento nas reservas internacionais pode servir como uma ferramenta para apoiar a moeda nacional ou colocar pressão nela, dependendo dos objetivos específicos sobre inflação previstos pelo Banco da Reserva.

Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "Índia - Reservas Cambiais (India Reserves Change)". A linha tracejada mostra os valores de previsão do indicador econômico para as datas indicadas.

Relativamente ao valor real, um desvio significativo da previsão pode causar um fortalecimento ou enfraquecimento a curto prazo da moeda nacional do país no mercado Forex. Quanto a relevância, consideram-se os valores limiar dos indicadores projetados para sinalizar o avizinhamento do estado crítico da economia do país (região).

Data (GMT)
Período
Atual
Projeção
Prévio
3 trim. 2025
N/D
$​-6.451 bilh
$​4.508 bilh
2 trim. 2025
$​4.508 bilh
$​-14.326 bilh
$​8.789 bilh
1 trim. 2025
$​8.789 bilh
$​-11.334 bilh
$​-37.660 bilh
4 trim. 2024
$​-37.660 bilh
$​15.235 bilh
$​18.614 bilh
3 trim. 2024
$​18.614 bilh
$​4.719 bilh
$​5.226 bilh
2 trim. 2024
$​5.226 bilh
$​-4.971 bilh
$​30.754 bilh
1 trim. 2024
$​30.754 bilh
$​-5.998 bilh
$​5.998 bilh
4 trim. 2023
$​5.998 bilh
$​-2.500 bilh
$​2.519 bilh
3 trim. 2023
$​2.500 bilh
$​-4.626 bilh
$​24.400 bilh
2 trim. 2023
$​24.400 bilh
$​-0.741 bilh
$​5.600 bilh
1 trim. 2023
$​5.600 bilh
$​0.265 bilh
$​0.000 bilh
4 trim. 2022
$​0.000 bilh
$​-3.089 bilh
$​-30.400 bilh
3 trim. 2022
$​-30.400 bilh
$​-15.765 bilh
$​4.600 bilh
2 trim. 2022
$​4.600 bilh
$​-16.000 bilh
1 trim. 2022
$​-16.000 bilh
$​25.575 bilh
$​0.500 bilh
4 trim. 2021
$​0.500 bilh
$​20.918 bilh
$​31.200 bilh
3 trim. 2021
$​31.200 bilh
$​15.918 bilh
$​31.900 bilh
2 trim. 2021
$​31.900 bilh
$​-12.563 bilh
$​3.400 bilh
1 trim. 2021
$​3.400 bilh
$​44.471 bilh
$​32.500 bilh
4 trim. 2020
$​32.500 bilh
$​17.101 bilh
$​31.600 bilh
3 trim. 2020
$​31.600 bilh
$​5.379 bilh
$​19.800 bilh
2 trim. 2020
$​19.800 bilh
$​6.300 bilh
$​18.800 bilh
1 trim. 2020
$​18.800 bilh
$​-0.700 bilh
$​21.600 bilh
4 trim. 2019
$​21.600 bilh
$​8.900 bilh
$​5.100 bilh
3 trim. 2019
$​5.100 bilh
$​14.000 bilh
2 trim. 2019
$​14.000 bilh
$​14.200 bilh
1 trim. 2019
$​14.200 bilh
$​-4.300 bilh
4 trim. 2018
$​-4.300 bilh
$​-1.900 bilh
3 trim. 2018
$​-1.900 bilh
$​-11.300 bilh
2 trim. 2018
$​-11.300 bilh
$​13.200 bilh
1 trim. 2018
$​13.200 bilh
$​9.400 bilh
4 trim. 2017
$​9.400 bilh
$​9.500 bilh
3 trim. 2017
$​9.500 bilh
$​11.400 bilh
2 trim. 2017
$​11.400 bilh
$​7.300 bilh
1 trim. 2017
$​7.300 bilh
$​-1.200 bilh
4 trim. 2016
$​-1.200 bilh
$​8.500 bilh
3 trim. 2016
$​8.500 bilh
$​7.000 bilh
2 trim. 2016
$​7.000 bilh
$​3.300 bilh
1 trim. 2016
$​3.300 bilh
$​4.100 bilh
4 trim. 2015
$​4.100 bilh
$​-0.900 bilh
3 trim. 2015
$​-0.900 bilh
$​11.400 bilh
2 trim. 2015
$​11.400 bilh
$​30.100 bilh
1 trim. 2015
$​30.100 bilh
$​13.200 bilh
4 trim. 2014
$​13.200 bilh
