As Reservas Cambiais (Reserves Change) mostram alterações anuais nos ativos em moeda estrangeira controlados pelo Banco da Reserva da Índia. A alteração é medida em termos absolutos, em dólares americanos. O Banco também publica uma alteração nominal, levando em consideração as flutuações cambiais. A publicação completa também contém dados sobre as fontes associadas a essas alterações.

O Banco da Reserva da Índia usa estes fundos para a implementação da política monetária, financiamento do déficit da balança de pagamentos, realização de intervenções cambiais que afetam a taxa de câmbio e para outros fins. Tratam-de de ativos financeiros.

O impacto desse indicador na cotação da rupia indiana é ambíguo e depende de fatores relacionados. O aumento nas reservas tem um preço. Ao mesmo tempo, as reservas cambiais são importantes para o comércio exterior e pagamentos relacionados. Além disso, elas contribuem para o desenvolvimento ordenado do mercado de moedas da Índia. Em geral, um aumento nas reservas internacionais pode servir como uma ferramenta para apoiar a moeda nacional ou colocar pressão nela, dependendo dos objetivos específicos sobre inflação previstos pelo Banco da Reserva.

Últimos valores: